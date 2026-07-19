Ocho de cada diez microemprendedoras ya usan IA para hacer crecer su negocio

El 77% de las microemprendedoras usa inteligencia artificial generativa en su operación diaria, según una encuesta de Fundación Luksic aplicada en mayo de 2026 a más de 15.000 mujeres dueñas de pequeños negocios en todo Chile. La cifra supera la adopción de herramientas de oficina tradicionales como PowerPoint o Excel (56%) y de aplicaciones para reuniones virtuales (53%).

Un 10% adicional de las encuestadas —unas 1.500 mujeres— ya automatizó su atención al cliente con chatbots y respuestas automáticas, lo que marca un avance desde usos de apoyo hacia funciones vinculadas directamente con ventas y relación con el consumidor.

La encuesta fue aplicada a lo largo de todo Chile a mujeres dueñas de pequeños negocios, sin distinción de rubro ni tamaño de facturación, lo que da a la medición un carácter representativo del universo de microemprendimientos liderados por mujeres en el país. Se trata, además, de una de las mediciones más grandes hechas hasta ahora sobre adopción de IA en este segmento específico, con una muestra que supera ampliamente el tamaño habitual de este tipo de encuestas en Chile.

El dato adquiere aún mayor relevancia considerando el peso que tienen las mujeres dentro del ecosistema de microemprendimiento chileno. De acuerdo con la VIII Encuesta de Microemprendimiento (EME) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cerca del 41% de las personas microemprendedoras del país son mujeres, lo que equivale a más de 800 mil emprendedoras. En muchos casos se trata de negocios de una sola persona o de unidades productivas familiares, donde las decisiones de inversión en tecnología deben competir con otras prioridades del hogar.

La cifra también supera el 60% de adopción de inteligencia artificial entre emprendedores chilenos reportado por el estudio G100-Criteria 2025, lo que sugiere que las microemprendedoras están incorporando esta tecnología a un ritmo incluso superior al observado en el ecosistema emprendedor en general.

Redes sociales

Según la encuesta, los usos más frecuentes de IA entre las microemprendedoras son la creación de publicaciones para redes sociales, el diseño de imágenes y logos, y la búsqueda de soluciones para desafíos cotidianos del negocio. Los datos de adopción provienen de La Brújula del Emprendedor, la plataforma de diagnóstico de Fundación Luksic, que hace seguimiento activo a la evolución digital de miles de emprendimientos en el país.

Es justamente ese instrumento el que permitió a Fundación Luksic levantar, además del dato de IA generativa, el uso comparado de otras tecnologías digitales entre las mismas encuestadas: 56% declaró usar programas de oficina como PowerPoint o Excel, y 53% aplicaciones para reuniones virtuales. “Las microemprendedoras que encuestamos ya están usando inteligencia artificial para optimizar sus procesos. Y esa eficiencia se traduce en algo muy valioso para ellas: tiempo. Es una buena noticia para su bienestar y les da la oportunidad de conciliar la vida personal, la crianza, la familia y lo laboral”, señala Cristián Schalper, gerente de Programas Sociales de Fundación Luksic.

Por otro lado, el 10% de microemprendedoras que ya automatizó su atención al cliente marca el inicio de una segunda etapa de adopción: la IA como parte de la infraestructura operativa del negocio, más allá de un uso puntual para contenido o diseño. Fundación Luksic seguirá midiendo esta evolución a través de La Brújula del Emprendedor.

Entre los desafíos que quedan pendientes están el acceso a conectividad estable, la alfabetización en usos más avanzados de estas herramientas —más allá de generar una imagen o un texto— y la posibilidad de que la dependencia de plataformas externas reemplace el desarrollo de capacidades propias dentro del negocio.

“Sin embargo, el principal desafío sigue siendo integrar estas herramientas en los procesos del negocio, como, por ejemplo, en la gestión de inventario, contabilidad y/o análisis de ventas para hacer más eficiente su operación, aumentar su productividad, reducir costos y tiempos”, indica Schalper, quien agrega: “Esto aún se observa poco en ámbitos como la atención al cliente -sólo el 10% de las microemprendedoras que postularon a nuestra convocatoria declararon utilizar chatbots- o IA para la automatización de tareas repetitivas”.

Se reducen las brechas

Esta acelerada incorporación de inteligencia artificial entre las emprendedoras forma parte de una transformación más amplia. En los primeros años de la IA generativa, las mujeres adoptaron estas herramientas más lentamente que los hombres; sin embargo, esa brecha se ha reducido considerablemente.

Para hacerse una ide, según datos de OpenAI, a mediados de 2025 más del 52% de los usuarios habituales de ChatGPT tenían nombres de pila tradicionalmente femeninos, frente al 80% de nombres tradicionalmente masculinos que predominaba a fines de 2022 y comienzos de 2023.