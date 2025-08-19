SUSCRÍBETE
Se buscan startups que se atrevan a desafiar el modelo industrial tradicional: recibirán 5 millones

Se trata de la convocatoria InnovABB, ideada por ABB y Socialab, que buscan emprendimientos latinoamericanos que ofrezcan soluciones en economía circular, carbono cero y formación de talento para un futuro sostenible.

Daniel Fajardo
Con el objetivo de encontrar startups que se atrevan a desafiar el modelo industrial tradicional, Socialab y ABB, lanzaron InnovAbb, una convocatoria de aceleración en pro de disminuir la huella de carbono, lograr más circularidad y desarrollar nuevos talentos.

Socialab pondrá su experiencia cazando startups con potencial de escalar, mientras que ABB abre su infraestructura global para probar las ideas en terreno. “Las soluciones transformadoras nacen de los emprendedores, pero necesitan respaldo para convertirse en opciones reales. Este programa les entrega justamente eso: la posibilidad de probar y crecer en un entorno real”, explicó Valentina González, gerenta general de Socialab.

Las iniciativas seleccionadas recibirán $5 millones de pesos chilenos, apoyo técnico, asesoría especializada y visibilidad en el EtM Day 2025, el mayor encuentro de innovación de Latinoamérica. Además, podrán conectarse con redes internacionales como SwedCham, la CChSC y la Agencia de Sostenibilidad Energética.

Los retos para postular son:

  • Operación Cero Carbono: reducir emisiones con monitoreo en tiempo real y eficiencia energética.
  • Circularidad Operacional: menos residuos, materiales revalorizados y activos con mayor vida útil.
  • Talento para el Futuro: preparar a jóvenes y trabajadores en habilidades para una industria sostenible y digital.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de septiembre de 2025. Postulaciones aquí.

