Amaro Gómez-Pablos estrena programa y habla de sus primeras semanas en Bienvenidos: “En otro contexto el matinal no me habría hecho la oferta y yo tampoco la habría aceptado”

Para Amaro Gómez-Pablos marzo se ha transformado en un intenso mes de estrenos. El próximo domingo se emitirá el primer capítulo de Al límite de la ficción, espacio televisivo centrado en los más destacados avances tecnológicos desarrollados en el mundo.

“Es la tecnología que se nos viene, y vamos a quedar absolutamente asombrados”, cuenta el periodista a La Tercera.

El primer episodio, por ejemplo, tendrá una entrevista con un experto japonés, eminencia en la creación de humanoides. En otros capítulos se verá también cómo una mujer sigue conversando con un ser querido ya fallecido a través de mensajes de texto. “Es alucinante que su persona digital siga interactuando con ella, y de la manera en que lo hacía, con el mismo vocabulario”, adelanta.

Programa Al límite de la ficción, conducido por Amaro Gómez-Pablos.

Para reunir toda esa información, cuenta, “nos dimos la vuelta al mundo literalmente”, ya que las grabaciones se extendieron por más de dos meses continuos en países como España, Holanda, Japón y Estados Unidos, donde conoció detalles sobre los avances de la inteligencia artificial, las prótesis inteligentes, los adelantos en robótica, y más.

“Al límite de la ficción es un privilegio de televisión, como los que no se han hecho en mucho tiempo. Es una suerte poder dar con las personas que están haciendo el mañana”, complementa el periodista sobre el programa que tendrá 27 capítulos –de 10 a 12 minutos de duración-, y que será emitido los domingos dentro del noticiero central de Canal 13 (21.00 horas).

Desembarco en Bienvenidos

Pero su estreno más comentado en la pantalla del 13 se dio el lunes 2 de marzo, cuando debutó al lado de Tonka Tomicic como conductor del matinal Bienvenidos: un esperado arribo luego que el animador original del programa, Martín Cárcamo, dejara su puesto en diciembre pasado tras ocho años en él, para embarcarse de lleno en el estelar Bailando por un sueño, actualmente en pantalla.

Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos en el matinal Bienvenidos.

¿Qué significa para usted asumir este rol como conductor de Bienvenidos?

La curva de aprendizaje nunca termina, y para mí ha sido fascinante porque se me advirtió que el matinal es quizás el más gran depósito de la línea editorial que pueda tener un canal. Si observas lo que está pasando en gran parte de los matinales, donde presidentes, políticos, la gente de la calle también, las personas que están determinando hacia dónde vamos en este Chile tan crispado y enrarecido, están yendo al matinal. El foro público por excelencia hoy es el matinal y a mí la verdad me resulta un privilegio poder ser parte porque creo que el desafío mayor en lo periodístico es derribar las caricaturas y sobre todo esas expresiones tan grotescas de si argumentas algo eres facho o comunista. No podemos ser tan simplistas ante una posibilidad histórica que tenemos, estés por la vía que estés.

Su principal impulso para asumir este trabajo, por ende, fue “formar parte del debate nacional en uno de los momentos más cruciales en la historia de Chile. Así de simple”. Eso teniendo en cuenta el giro que dio el matinal de Canal 13 tras el estallido social, centrado ahora en lo informativo y lo contingente, desplazando casi por completo los espacios de entretención, tan característicos del proyecto desde su origen en 2011.

Pensando en el perfil que tiene ahora el matinal, ¿habría rechazado el llamado en otro contexto social?

Sin duda. El matinal no me habría hecho la oferta y yo tampoco la habría aceptado. Creo que los matinales han cambiado en Chile y se han ajustado, algunos más que otros, a lo que es la contingencia y la necesidad de poder ser articuladores de diálogo, y es fundamental poder aterrizar muchos de los fundamentos y exigir, más prontamente que tarde, las demandas sociales.

¿Cómo definiría su experiencia en estos días que lleva ahí?

Con todo lo que es la experiencia que he podido tener en este tiempo, ante todo lo que he procurado ser es un ciudadano híper critico respecto al momento que se vive para poder interrogar a los políticos de una manera directa, y para poder evitar el ejercicio de tejer caricaturas y caer en las trincheras, donde eres facho o comunista. Soy como el grueso de Chile, ni lo uno ni lo otro. Soy una persona en un estado de alerta y crítica y voy a cumplir esa función periodística en beneficio de poder obtener la mejor información para los televidentes, y que lleguen ellos a sus conclusiones.

“Hay dos trincheras, dos grotescas exageraciones que se disparan mutuamente, y uno tiene que mantener el paso firme, y seguir por esa senda. Que vas a salir en algún momento herido, sin duda, pero hay que perseverar en ello”.

¿Ha sentido el peso de la exposición al estar en un matinal? Por ejemplo en los últimos días hizo noticia una declaración suya sobre Lastesis, al decir que se sentía “un poco violentado” por una frase de su performance…

Pero esa fue una tergiversación, porque no guarda relación con lo que dije. El ánimo de generar controversia… El hecho de que yo no me sienta representado como un violador no significa que no respete lo que Lastesis han podido avanzar en términos de generar cultura en favor de la mujer. Pero en cuanto a exposiciones, es otro tipo de exposición. Créeme que estar en Irak, en Afganistán o en Siria, durante mucho tiempo, es exposición, y te sale bastante más cara. Pero (la exposición en el matinal) no me abruma para nada.

¿Cómo evalúa ud. la cobertura que ha hecho el matinal de esta crisis social?

Estamos tratando de ser lo más constructivos, aterrizando ciertos planteamientos que se han hecho como atisbos de solución frente a problemas que tenemos comúnmente de agresiones y violencia hacia la mujer. Por ejemplo, el generar una fiscalía de género, no tenemos en la actualidad. Fue una de las ideas que salió dentro del matinal y me parece central.

“No solo debatimos, tratamos de buscar soluciones y de aplicarlas, y de recordarles a los políticos que han llegado que tienen compromisos adquiridos, y de que es muy fácil hablar, pero aterricemos, avancemos, eso es crucial”.

En la TV paga

En paralelo, el periodista encabezará el programa Científicos en acción, de la señal de TV pago 13C. El espacio televisivo, cuyo estreno está fijado para el jueves 26 de marzo a las 22.00 horas, aborda “temáticas locales, donde se ve la aplicación de conocimientos de científicos chilenos a las problemáticas que hay en la región”. Entre esos temas, enumera, se trata la escasez hídrica en Osorno, o la problemática de la marea roja, como fenómeno cada vez más recurrente y agresivo. “¿Cómo solucionas un problema como ese? Ahí ves la investigación científica que se realiza”, cierra.