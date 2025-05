11 entretenidas cafeterías temáticas que son un hit en Santiago

Cursi Donuts 5 ok

Son varias las cafeterías temáticas en Santiago que han abierto sus puertas durante los últimos años.

Y cada vez se suman más, apostando por diferentes conceptos que se aplican desde la decoración hasta los platos de sus cartas, convertiéndolas en lugares muy entretenidos.

Acá, una lista con varias imperdibles para visitar en la capital.

Si amas los videojuegos, entonces tienes que ir a Café Pixel, una cafetería temática pensada por y para gamers.

Se ubica en la calle Simón Bolivar, en Ñuñoa, y está llena de detalles, todos muy cuidados y relacionados a los diferentes universos de videojuegos.

Además de distintos bebestibles servidos en pókebolas o pastelitos con forma de personajes de Mario Bros.

Tiene tres salones y una terraza y en cada uno de estos ambientes encontrarás un ambiente diferente.

Uno de ellos, por ejemplo, está dedicado a la serie de juegos de acción y aventura The Legend of Zelda, que ha acompañado a varias generaciones.04

Mientras que en otra de las salas te sientes como dentro del castillo de Super Mario 64, pues sus paredes están pintadas con el clásico celeste y las nubes del juego.

La Hora del Té

Los fanáticos de la inolvidable historias de Alicia en el País de las Maravillas de seguro querrán visitar La Hora del Té.

Y más específicamente ir a tomar el té a la hora exacta en esta nueva cafetería temática, que se inspira en la célebre novela escrita por Lewis Carroll.

Un local que abrió en el centro comercial Apumanque, en Las Condes, donde el primer piso destaca por su decoración en tonos pasteles y claros esta cafetería, en la que hasta puedes ver a la misma Alicia sentada en una de las mesas.

Por supuesto que su especialidad es el té, con difetentes opciones de Whittard, la marca inglesa con más de 135 años de historia, además del café y varias alternativas de chocolate caliente.

Y todo se sirve en tazas, platos y cubiertos con motivos de Alicia en el País de las Maravillas, que son de las tiendas oficiales de Disney.

Ojo si vas los domingos, que te encontrarás al mismísimo Sombrerero Loco haciendo de las suyas en el lugar.

¿El negro es tu color favorito? Entonces tienen que ir a conocer Blck, un restaurante, bar y cafetería que abrió hace muy poco a pasos del Costanera Center.

Se trata de un bar temático, donde manda el negro, color que encuentras en las paredes, en la barra y en la decoración y hasta en los platos.

“Blck is the new black” es su lema, el que llevan incluso hasta las preparaciones de la carta, que también son en su mayoría de tonos negros, al igual que varios de sus cócteles.

Para darles ese color utilizan productos como tinta de calamar y carbón activado, un polvo neutro que se extrae del carbón vegetal.

La prueban son platos como los mariscos marinados sobre crema de coco y aceite sepia ($ 10.900) y el pulpo a las brasas ($ 17.900), que llega con salsa barbecue de calamar, papas confitadas en grasa de pato, emulsión negro y aliolí de pato y naranja.

Si hasta el panqueque celestino para el postre es oscuro, el que está relleno con un adictivo manjar artesanal y acompañado de helado artesanal negro.

Partió en la V región y desde ahí se ha ido expandiendo y ahora cuenta con cuatro locales en distintos puntos de Chile Concón, Viña del Mar, Puerto Montt y Vitacura.

Seguramente ya la has visto por redes sociales ya que, debido a su ornamentación completamente rosa, se ha hecho viral en Instagram y Tiktok.

Si estás en Santiago puedes visitar El Café Rosa de Vitacura, que es toda una experiencia. Al igual que el resto de sus locales, está decorado con accesorios y rosas de distintas tonalidades de rosado.

Por ejemplo, puedes encontrar una preciosa cabina telefónica rosada, ideal para posar para tus redes sociales. También paredes de rosas que si así lo decides puede ser un spot muy lindo para tus fotos.

Además, está llena de detalles rosas, decoraciones, la mantelería e incluso unas mantitas de polar que puedes usar si te da frio.

Un espacio con ambiente acogedor y que también es pet friendly., ideal para disfrutar de sus preparaciones, todas instagrameables, con una linda presentación y hay algunos que son un espectáculo.

Hay un lugar perfecto para quienes aman a los gatitos y es El Mundo de Dalí.

Se trata del primer cat café de Sudamérica, donde puedes compartir y jugar con gatos.

Está en una antigua casona de barrio Italia, en Av. Condell, donde habitan 11 gatitos rescatados que se pasean y juegan mientras tú disfrutas del lugar.

Todos fueron adoptados por su personalidad, bien sociable y cercana, por lo que es muy probable que mientras estás ahí se suban a tu mesa o, incluso, algunos más traviesos intenten robarte algo de tu plato.

La comida de esta cafetería también es temática y varios platos tienen incluso nombres de los gatitos que viven ahí.

Un ejemplo es la copa Runita ($ 5.900), que lleva helado de frutos del bosque, merenguitos, berries, un toque de mermelada de mora y crema.

Si prefieres algo caliente, pide un “catpurrccino” ($ 3.900), un café de especialidad con sabor a vainilla o avellana.

Si quieres asistir a este hermoso lugar rodeado de felinos, debes saber que lo mejor es reservar. También aceptan visitas sin reservas, pero tienen sólo diez mesas que se ocupan rápidamente.

Para agendar la tuya debes entrar a la web de El Mundo de Dalí y llenar el formulario que ahí aparece. Esto tiene un costo de $ 5.000, que se abona al total de tu cuenta en el café.

En Av. Manuel Montt antes de llegar a Valenzuela Castillo, en Providencia, hay una casona que luce una enorme dona en la terraza y que da la bienvenida a Cursi Donuts.

Al entrar verás más objetos con forma de donas, como mesas y sillas y hasta otras que cuelgan del techo.

Y es que las donuts son las especialidad de esta cafetería temática, aunque no cualquiera, sino unas bien coloridas y de estilo kawaii, con glaseados llamativos, con ojos y orejas o formas de animalitos, muy adorables.

Al igual que el estilo del lugar, que tiene mobiliario con forma de dona en la terraza del primer piso y una sala de peluche ideal para tomarse fotos.

Además de una nueva terraza escondida en el segundo piso y donde puedes subir a probar mocktails, cócteles sin alcohol y en llamativas copas, con forma de pez o de erizo, por ejemplo.

Mientras que los salones interiores tambien están llenos de detalles coloridos, como murales de gatitos, en tonos rosales y pastel, neones, cojines con forma de donas y hasta columpios que reemplazan a las sillas.

Por lo que es ideal para ir con niños y niñas y disfrutar en este ambiente 100% kawaii de sus preparaciones.

Partiendo por las donas, la especialidad de Cursi Donuts, de esponjosa masa casera hecha en el lugar, glaseadas en chocolate negro, blanco o azúcar y leche.

Si te gustan las antigüedades y la cultura inglesa, seguro Wonderland Café te va a encantar

Está en el barrio Lastarria y tiene una cuidada estética llena de detalles como plantas, antigüedades, loza al estilo británico, espejos y más.

Su nombre también recuerda a Alicia en el País de las Maravillas, película que es una de las bases de Wonderland Café.

En el lugar hay decenas de referencias a la película: figuras de conejos blancos, cartas, sombreros que recuerdan al Sombrerero Loco, relojes antiguos e imágenes de los personajes.

Ahí encuentras varias comidas inspiradas en la gastronomía inglesa, además de una hermosa loza que te recordará a sus antiguos salones de té.

El fuerte de esta cafetería son los productos de pastelería, así que es un lugar perfecto para ir a tomar desayuno u once.

Por ejemplo, puedes pedir el Full English Breakfast ($ 17.900), un típico desayuno inglés que incluye tocino, huevos revueltos, champiñones salteados, tomate asado, porotos en salsa de tomate, salchichas inglesas y tostadas. También, incluye jugo de naranja y un té o café.

Ubicado en una casa de barrio Italia puedes encontrar a Astrology coffee, el primer café astrológico de Santiago.

Eso, porque en este lugar la carta es astral y sus preparaciones tienen nombres de planetas.

Con un diseño inspirado en los astros, cuenta con cuatro espacios decorados según los cuatro elementos: aire, agua, tierra y fuego.

Y en cualquiera puedes probar, por ejemplo, un espumoso capuccino ( $2.400), ideal para acompañar los días más fríos, acompañado de su torta de 4 leches ($ 3.500), un húmedo y suave bizcochuelo relleno de dulce de leche.

De las opciones saladas, hay siete tipos de sandwichs, dos de ellos vegetarianos, y todos tienen nombres de astros y comparten la misma base: lechuga, tomate, cebolla, pimentón, pepinillo y aceituna.

Tetería Cleopatra

Dicen que los gatos ayudan a relajarse y a mejorar los ambientes, y eso es lo que pasa en la Tetería Cleopatra, que se dedica a la preparación de deliciosos tés y a los mininos.

Sí, porque por el lugar deambulan varios felinos que son los “gathijos” de los dueños de este espacio.

El que se encuentra nada menos que en una de las casonas del hermoso pasaje Adriana Cousiño, en el corazón del barrio Yungay.

Ojo, no puedes llevar a tu gato a este lugar. La idea es ir compartir con los mininos anfitriones mientras disfrutas de un té, un cáfe, un sándwich, un pastel o sus ricos helados artesanales.

Otra de las cafeterías temáticas en Santiago que tienes que conocer es Café 2d6.

Al entrar parece un lugar común, pero si subes a su segundo piso encontrarás una gran ludoteca llena de juegos de mesa. La idea es que vayas a jugar mientras disfrutas de un buen café o la rica pastelería que ahí ofrecen.

Dixit, Catán, Virus, Carcassone y The Island son sólo algunos de los ejemplares con los que puedes divertirte en el Café 2d6.

Para acceder a este espacio debes pagar una entrada de $ 2.500 por persona, que te permitirá jugar durante dos horas y un máximo de tres juegos por mesa.

Puedes pedir un macchiato ($ 1.700) y acompañarlo con un rollo de canela ($ 1.900), que llega calentito a tu mesa.

Si prefieres las opciones frías, pide un chai latte frío ( $2.200), fresquito y perfecto para los días de más altas temperaturas.

Si en esta lista de cafeterías temáticas en Santiago incluimos una de gatitos, no podíamos dejar atrás una de perritos.

Te hablamos de Bigotes, un lugar especialmente pensado para que los perros estén cómodos y seguros, mientras tú disfrutas de rica pastelería y café de especialidad.

La idea es que vayas a relajarte mientras tu mascota juega libremente en una terraza llena de túneles, juguetes y otras entretenciones

El lugar está todo cercado y protegido para que no se escapen, pero tengan espacio suficiente para correr y divertirse junto a otros perros.

Cuando entres al lugar, lo primero que vas a ver es un menú canino.

Si tu perrito es ansioso, es ideal pedirle un langüetazo ($ 3.990), un juego interactivo anti estrés que viene relleno con mantequilla de maní, salmón o pollo.

Otra opción es que le pidas un heladog ($ 1.990), con variedades como vacuno-berries, plátano- mantequilla de maní y pollo-zapallo. Por supuesto que todos los platos están hechos con ingredientes aptos para ellos.