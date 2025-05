25 historias de la Blondie que quizás no conocías

En mayo de 1993, en el antiguo Cine Alessandri, en plena Alameda, abrió sus puertas Blondie, la discoteca alternativa más importante de Santiago.

Casi no necesita presentación, porque, ¿quién no ha ido a bailar a este local que sigue siendo el epicentro del under capitalino?

Ya son 25 años que, como es habitual durante el último tiempo, están festejando durante los 12 meses, con conciertos especiales, como el que tendrá ahí Gepe este sábado 14 de julio.

Es una celebración que seguirá con la despedida de Dënver (18 de agosto), And One (24 de agosto), Miranda! (25 de agosto), Alex Anwandter (31 de agosto) y el regreso a los escenarios de Jirafa Ardiendo (3 de noviembre).

En este cuarto de siglo, mucha agua ha pasado bajo ese puente. Como hay harto que contar, invitamos a Ariel Nuñez, productor general y Dj de Blondie desde 2000, a rescatar las mejores historias del local.

Estas son, en sus palabras, sus 25 elegidas.

1. Los debutantes

A un año de la inauguración, en 1994, comenzaron los primeros recitales. Entre otros, se presentaron Entre Kalles, Los Peores de Chile, La Pozze Latina y Pánico.

Estos últimos son los que más lo han hecho en 25 años.

En esos tiempos, los recitales eran interrumpidos por Carabineros, quienes ingresaban al recito a realizar controles de identidad.

2. Soy electrónico

Corría 1995 y comenzaron a hacerse las primeras fiesta techno en Chile.

Gracias a la mítica rave del eclipse, que se realizó en el norte, la techno cultura comienza a asomar en Santiago y la Blondie fue testigo de las primeras fiestas electrónicas, que organizaban Sergio Lagos y Hugo Chavez, de la disquería Background.

Fue este último quien convocó a Los Mismos, la primera agrupación techno local, a registrar en vivo la que sería la primera producción de la banda: el disco Trip o Matic (1995), grabado íntegramente en la Blondie.

3. Cerati, cliente ilustre

En plena década del 90, y como parte de su búsqueda musical, el ex Soda Stereo comenzó a explorar en la electrónica.

Eso lo llevó en varias ocasiones a nuestro recinto junto a su esposa, la comunicadora Cecilia Amenábar.

Como anécdota, en una de esas noches, Gustavo se tropezó en nuestras famosas escaleras, cayendo aparatosamente en nuestra pista central.

4. ¿Aló, Blondie?

flyer-blondie.jpg la-tercera

Antes de las redes sociales, difundíamos nuestros eventos con flyers o volantes. Los más diversos conceptos gráficos, en distintos tamaños y tipos de papel.

Con los años se transformaron en objeto de culto. Incluso, se vendían en el comercial informal, como las ferias del domingo en el Parque Forestal.

¿Quién no adornó su pieza con flyers de la Blondie?

Además, teníamos una casilla telefónica, donde prácticamente haciendo radioteatro promocionábamos los eventos de cada fin de semana. El numero era 3009333.

5. Noche de brujas

Open-Blonde-Cristián-Soto.jpg la-tercera

Foto: Cristián Soto

Ya con siete años en el cuerpo y una incipiente fama, nos pusimos el desafío de llevar el concepto Blondie fuera del local.

Es así como en el año 2000 y con la justificación de celebrar Halloween, nace Open Blondie, fiesta masiva outdoor y con distintos ambientes.

La primera fue en el Castillo Hidalgo del cerro Santa Lucia, y desde entonces se ha movido por el Club Hípico, Movistar Arena, el Hipódromo, Isla de Maipo e, incluso, a regiones, en Viña del Mar y Concepción.

Hoy, tenemos la fiesta de Halloween más masiva y antigua del país.

6. Los Bunkers

Era 2002 y Los Bunkers editaban Canción de Lejos, su segundo disco, y con el que debutaron en nuestro escenario principal.

A pesar del reclamo de los parroquianos más extremos, que no veían con buenos ojos esta apertura a nuevos sonidos, el show fue un éxito en convocatoria.

Eso sentó un precedente para todas las bandas que tocarían luego en Blondie.

7. Lo que mereces

Saiko-2005-FotoRock.jpg la-tercera

Foto: FotoRock

El primer disco de oro de Saiko fue en DVD. La producción se grabó en nuestro escenario y se llamó Saiko Blondie 2005.

Desde la puesta en escena hasta el setlist, fue una verdadera misa. Y el público de la banda lo recuerda como uno de sus mejores recitales.

Hoy, ese DVD es un objeto de culto.

8. La fiesta de Michelle

Uno de los hitos más grande de la década pasada fue la elección de la primera Presidenta, Michelle Bachelet.

Ese domingo 11 de diciembre de 2005, se improvisó una fiesta en honor a ella. Fue gratis y el lleno total.

El mito dice que la propia Presidenta compartió en el backstage, pero no me consta porque estuve programando música toda la noche en la sala central.

9. Esquemas juveniles

Javiera-Mena-Blondie-2006.jpg la-tercera

Fuimos testigos del cambio generacional no solo de publico, sino también de músicos.

A los recurrentes nombres de Lucybell, Saiko, Pánico y Los Bunkers, comenzaron a aparecer nuevos nombres en nuestra cartelera.

Es así como el año 2006 debuta en nuestra sala 2 -para 100 personas- una muy joven Javiera Mena. En la batería la acompañaba Gepe.

10. Esta es mi primera vez

Año 2006. Los Tres habían vuelto con el disco Hágalo usted mismo y con el que debutarían en nuestro local (Álvaro Henríquez se había presentado antes en plan solista con muchos covers de The Smiths).

Aquel debut estaba fijado para las 1 AM, pero Henríquez, quien sabia de los “extraños” horarios de Blondie, apareció en el local a las 4 AM. El show terminó recién a la 6 AM.

11. Radiotanda

Entre los años 2005 y 2008, tuvimos un programa de radio, llamado Blondie Snack Bar, que comenzó a transmitirse desde nuestra sede en el barrio Brasil.

Este programa fue emitido por las radios Usach y Universidad de Chile y fue destacado como uno de los mejores del dial FM.

Entre los hitos del programa está la entrevista exclusiva con Jorge Gonzalez, quien llevaba años sin hablar con prensa. Eso nos lleva a la siguiente historia.

12. Hey Mr. Dj

Jorge-González.jpg la-tercera

Y luego de contactar y entrevistar a Jorge González en el programa de radio me dice: “Oye, yo soy Dj y puedo ir a poner unos discos a la Blondie...”

Dicho y hecho. Ese Dj set se materializo el mismo día de la entrevista y dio paso a uno de nuestros mejores shows.

El sábado 5 de julio de año 2008, González volvía a presentarse en vivo, probablemente con uno de sus mejores setlist.

13. La Clausura

El año 2008 quedará marcado a fuego como uno de los más difíciles de nuestra historia.

Nueve meses duró la clausura impuesta por la Municipalidad de Santiago, en la administración de Pablo Zalaquett.

En esos meses fortalecimos nuestras convicciones e hicimos eventos en cuanto lugar pudimos: desde clandestinos hasta lugares emblemáticos, como el Teatro Caupolicán y el desaparecido Industria Cultural.

Entonces, dimensionamos cuál era nuestro real capital: nuestro público.

14. ¿Y cuándo una Blondie en regiones?

Blondie-Valpo.jpg la-tercera

“Oye, ¿y cuándo van abrir una sucursal en provincia?” Siempre nos preguntaron y nos siguen preguntando por una expansión.

El año 2009 inauguramos nuestra sede en Valparaiso. Ahí, no sólo exportamos nuestras clásicas fiestas.

También, llevamos a muchos artistas que se presentaron por primera vez en el puerto: Nicole, Javiera Mena, Panico, Los Bunkers, Teleradio Donoso, Lucybell y un largo etcétera pasaron ahí hasta 2011, cuando abandonamos el proyecto.

15. Never let me down

Alan Wilder, ex Depeche Mode, aterrizó en nuestro Blondie el 3 de Noviembre del 2010, con su proyecto Recoil.

Todo muy glamuroso y de culto hasta que el inglés ocupó el baño del backstage, minutos antes de salir a escena,

Para su mala suerte, no había papel higiénico, ante lo que músico comenzó a pedir ayuda desde el baño.

Pasaron varios minutos antes de ser atendido. ¿El show? Impecable.

16. El rey de la fiesta

Alex-Kapranos-foto-Italo-Castelli.jpg la-tercera

Foto: Italo Castelli

En enero de 2011, me habla por correo Edi Pistolas, de Pánico. “Oye Ariel, cachai que el Alex Kapranos va a ir a Buenos Aires a poner música y está buscando local en Santiago, ¿le doy tu correo?".

Así de sencillo se concretó la visita del líder de Franz Ferdinand a nuestro local.

Y así de simpe fue él. Llegó, hizo su set list y compartió toda la noche en el backstage.

Lo pasó tan bien, que se repitió el plato en 2013, esta vez con sus compañeros de banda el año. Creó que es una de las mejores fiestas privadas que hemos tenido.

17. Los fantasmas de la Blondie

Fantasmas.jpg la-tercera

Mucho se ha comentado sobre la posibilidad de que Blondie pueda tener actividad paranormal.

Eso llegó hasta un matinal de TV, que nos pidió hacer una nota al respecto junto a Leo Caprile y a una vidente.

Previo a conversar con nosotros, la vidente me preguntó si había sentido algo “anormal”. Le indicamos la escasa información que manejábamos: que el administrador del viejo Cine Alessandri, por ejemplo, se había suicidado en el local.

También, del niño que en los tiempos del cine habría muerto por una caída.

Esos datos bastaron para que, por arte de magía, el matinal montará una exposición de fantasmas en el local. Un gran fake, pero muy entretenido.

Hasta hoy, muchos juran haber tenido experiencias paranormales, incluso músicos.

18. El padre del dark

A medida que avanzamos como local y en nuestra propuesta, comenzaron a aparecer en nuestro radar los grandes nombres. Entre ellos, muchos que no hubiéramos pensado jamás tener.

Peter Murphy fue un punto sin retorno y marcó un paso más allá de lo que se estaba gestionando. El año 2014, y gracias al productor Jorge Chargola Hurtado, el público dark pudo ver, por fin, a su máximo referente en vivo.

19. A little respect

Andy Bell fue otro hito. La gestión que hicimos el año 2015 para tener un show de la voz de Erasure fue algo que no olvidaremos fácilmente.

Claramente, esto nos puso en un nuevo nivel como local

No sólo estábamos haciendo fiestas con especiales: ahora también poníamos al artista en nuestro escenario.

20. Las láminas que faltan

La-Ley.jpg la-tercera

En nuestros 25 años han pasado casi todos los músicos nacionales. Pero tuvimos un nombre muy esquivo: La Ley.

Cuando Blondie abre sus puertas, en 1993, ya eran muy populares. Luego, se van a vivir a México, por lo que tenerlos se hizo imposible.

Entonces, el esquivo sueño del dueño del local, Daniel Sanchez, llegaría a un final feliz cuando la banda de Beto Cuevas fija su debut en nuestro escenario, en marzo de 2016.

Con eso, cerrábamos un círculo respecto a los músicos chilenos.

Si me preguntan a mí, sólo nos faltan Ana Tijoux y Los Jaivas.

21. La visita más ilustre

John-Lydon-foto-Cristián-Soto.jpg la-tercera

Foto: Cristián Soto

Por historia y por impacto en la música popular, ese crédito recae en John Lydon, el legendario líder de Sex Pistols y actual PIL.

Es nuestro highlight hasta el día de hoy y creo que en mucho tiempo.

No tienes a una leyenda así sentada en el living de tu casa todos los días. Mal que mal, fue el enemigo número uno de la corona inglesa. Una leyenda.

22. Everyday is like mañana

luis-jara-blondie.jpg la-tercera

Sólo internet nos hubiera podido dar la posibilidad de imaginar el show perfecto. ¿Qué pasaría si Luis Jara se presentará en nuestro escenario cantando temass de Morrissey en español?

Nunca lo sabremos, pero lo cierto es que en 2016 hicimos un afiche y vendimos tickets… Todo en el contexto del Día de los Inocentes.

A pesar de la broma, debo decir que soy fan de Lucho y aún pagaría por ver eso. Y sé que mucha gente también.

23. La Debbie

blondie-debbie.jpg la-tercera

Y no me refiero a Debbie Harry, sino a “La Debbie”, la gatita y mascota de nuestro local, que fue abandonada en nuestras dependencias y la acogimos felices.

Se ha transformado en nuestra mejor RR.PP.: el publico la quiere, la cuida y se fotografía cada fin de semana con ella. Ha sido muy especial que nos encontrara.

Síganla en Instagram: @ladebbie_gatita.

24. Dreaming

No se qué le depara al local al largo plazo, pero si sé que pronto compilaremos todos los recuerdos y anécdotas en algo que quede para nuestro publico y para el futuro.

Ojalá alguna vez venga Debbie Harry y pueda ver lo que ha inspirado. O tal vez no. Capaz que ni se entere.

Cuando vino con Blondie al festival SUE en 2004, Luis Jara le contó al aire sobre el local en el programa Mucho Lucho. Pero la visita nunca se concretó.

25. Oro sólido

Público-blondie.jpg la-tercera

Como comentaba, el mejor capital de Blondie es su público.

Por el local han pasado al menos tres generaciones, muchos matrimonios comenzaron acá y hoy son los retoños los que vienen a bailar.

He visto a algunos llegar a bailar y luego transformase en artistas y tocar en este escenario a tablero lleno.

Cada una de las personas que viene es un mundo brillante y único. Es gratificante saber lo importante que Blondie se transformó para sus vidas <3.

La foto principal es de María Ignacia Concha.