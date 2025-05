9 lugares increíbles para ir con perros en el mundo

¿Sueñas con viajar con tu perro? Te sorprenderás con estos 9 lugares para ir con perros en el mundo, desde un parque acuático hasta un hotel en forma de perro.

Festival Woofstock

¿Un festival de perros? En Toronto tienen uno y se llama Woofstock, en referencia al clásico Woodstock.

El 26 y 27 mayo celebró su aniversario número 15, con una edición especial en el Parque Woodbine. Asistieron miles de perros junto a sus dueños para disfrutar de todos los juegos, competencias y atracciones.

Se hizo “doga” o yoga para perros, un concurso de disfraces, de belleza, desfiles de moda y una competencia de talentos llamada “Canines Got Talent”. Y como no puede faltar en un festival, también se presentaron bandas de música en vivo.

Al lugar también llegaron varios perros famosos, que se instalaron en la carpa de celebridades para sacarse fotos con los asistentes. Uno de ellos fue Crusoe, el perro con más de 600 mil seguidores en Instagram que este año ganó un People’s Choice Award.

Hotel en forma de perro

Dog-Bark-Park-Inn-Facebook.jpg la-tercera

Foto de

El beagle más grande del mundo tiene un hotel en su interior, llamado Dog Bark Inn Bed & Breakfast. Es tan como suena: un edificio con forma de perro beagle gigante con dos habitaciones que reciben huéspedes.

Está ubicado en Cottonwood, Estados Unidos, y es una atracción turística en sí. El perro de tamaña envergadura tiene decenas de figuras de perros en su interior, cuadros, juegos y una biblioteca de inspiración canina.

Por supuesto que los perros son bienvenidos. De hecho, muchos viajan con sus mascotas específicamente para pasar una noche en el hotel, siendo uno de los mejores lugares para ir con perros en el mundo.

Lo único malo es que conseguir una reserva es difícil: casi siempre tiene los seis meses siguientes reservados, así que la reserva se debe hacer con mucha anticipación por Airbnb.

Y ojo, que la noche cuesta desde US $ 130.

Parque acuático para perros

La piscina del resort canino Can Janè, de Barcelona, no es cualquier cosa. Se trata de un verdadero parque acuático especialmente diseñado para perros.

Ahí hay una piscina gigante con una más pequeña al frente que incluye toboganes de agua, tablas de surf, fuentes y canoas.

La más grande es apta para todos los perros, tiene áreas profundas para los más valientes y otras bajas para los perros que le temen a nadar e, incluso, tienen una rampa de saltos para perros, donde cada año se hace un campeonato de saltos.

En la segunda solo pueden entrar perros pequeños y hay juegos como mini toboganes y otras atracciones.

Pero como no todo es agua, también tienen un enorme jardín para jugar libremente y un área de dunas de arena fina, para que los perros puedan revolcarse.

Festival de cine para perros

Good-Dog2-Good-Beard-Media.jpg la-tercera

The Good Dog International Festival

The Good Dog! es un festival internacional de cine diferente, pues si elenco está compuesto por canes.

Se hace en un parque de Sidney, Australia, donde instalan una pantalla gigante y donde se empiezan a transmitir películas a la hora de la puesta del sol.

Y como todo festival de cine, también hay cintas en competencia, todos, cortometrajes con canes como protagonistas.

El evento no tiene fines de lucro, sino que sus ganancias van a organizaciones animalistas australianas e internacionales.

Playa de perros

Dog-Beach-xx_charlie_thegolden_xx-Instagram.jpg la-tercera

Foto de

De todas las playas para perros del mundo, Dog Beach es de las más famosas.

Está ubicada en Ocean Beach, un barrio de San Diego que mantiene un estilo de vida costero.

Está llena de perros felices, corriendo libres y sin correa, y curiosamente es conocida por su limpieza, con voluntarios que se preocupan de mantener el lugar siempre impecable.

Los eventos tampoco faltan, porque Dog Beach tiene sus propias fiestas de disfraces, clases de yoga y competencias de surf para perros.

Y como si fuera poco, en los alrededores de la playa hay decenas de restaurantes y cafés pet friendly, tiendas de mascotas, peluquerías caninas y toda la infraestructura necesaria.

Desfile de Halloween

Tompkins-Square-Halloween-Dog-Parade-nytimes-instagram.jpg la-tercera

Foto de

El desfile de Halloween más adorable del mundo se hace en el Tompkins Square Park de Nueva York, donde se reúnen más de 20 mil personas para ver a los 500 perros que desfilan con sus disfraces.

Y no son cualquiera, sino unos que destilan producción de otro nivel, con amos que dedican muchas horas a fabricar el traje perruno más creativo y atractivo, esperando ser el más fotografiado de la jornada.

Muchos se suben sobre carros alegóricos en miniatura, construidos con autos para niños, coches, el cuerpo de sus dueños o cualquier superficie que se mueva.

Unos minutos en el desfile bastan para ver los disfraces más locos: vampiros, buses, cangrejos, Darth Vaders, hechiceros de Hogwarts, muñecas Barbie, faraones y perros disfrazados de otras razas.

Campamento para perros

Aquapark-Facebook2.jpg la-tercera

Foto de

En Estados Unidos hay todo tipo de campamentos de verano: deportivos, para bajar de peso, de lujo y… para perros.

El campamento Canine Camp Getaway se hace en un rancho de Lake George, un pueblo a poco más de tres horas de Nueva York. Está cerca del lago, rodeado de montañas y es perfecto para quienes quieren desconectarse junto a sus perros.

Todos los días hay una enorme variedad de actividades para los perros y sus dueños. Hay diferentes clases, como de natación, yoga, obediencia y agilidad, todo para perros. También tienen clases de baile freestyle canino, competencia de ladridos, spa y terapias para los regalones.

Y en las noches hay karaoke y cine al aire libre.

Para que los canes se unan al campamento, solo tienen que cumplir con dos requisitos: tener sus vacunas al día y ser amistoso con otros perros.

El campamento dura cinco días en junio y su valor parte en los US $ 1.250 p/p. El precio incluye el alojamiento en una habitación, tres comidas al día, snacks para perros y acceso a todas las actividades.

Competencia de surf canino

Surf-Dog-Events-Facebook.jpg Photographer:Daren Fentiman

En la playa Huntington, al sur de Los Ángeles, todos los años a fines de septiembre se hace un campeonato de surf famoso en todo el mundo: Surf City Surf Dog.

Ahí se reúnen surfistas, tanto caninos como humanos, para mostrar sus habilidades. También miles de curiosos que van a ver las acrobacias de los perros.

Ellos están siempre seguros, porque llevan salvavidas y bajo estricta vigilancia. Compiten en diferentes categorías: solos, en duplas con otros perros y en duplas con su dueño.

El evento parte con una inauguración el día anterior. Se hace en un hotel y los pequeños deportistas desfilan por una alfombra roja y conocen a sus competidores.

Las competencias parten a las 8 y se extienden toda la mañana, terminando con el enfrentamiento de los perros con mayor puntaje.

La entrada es liberada con aporte voluntario recomendado de un dólar, pero para inscribir un perro en la competencia se pagan 60 dólares. Parte de las ganancias se donan a organizaciones animalistas.

Resort de lujo en Disney World

Los perros que no sean de servicio no pueden ingresar a los parque temáticos de Walt Disney World en Orlando, así que encontraron una solución: Best Friends Pet Care.

Es un resort de lujo para mascotas, que incluye una guardería para que los dueños paseen por los parques tranquilos y retiren a su perro en la tarde.

Para los perros que se quedan a alojar, hay suites de lujo VIP. Miden 69 metros cuadrados e incluyen dos paseos, dos grupos de juego, un televisor de pantalla plana, webcam, un cuento antes de dormir y un baño cada tres días. Cuesta 91 dólares al día.

Los gatos y otros animales domésticos también son bienvenidos, pero tienen otro tratamiento. Los gatos se quedan en un condo, donde celebran su “Atún en el Ritz”. Las mascotas pequeñas deben llevar su propia jaula.

Hay capacidad para 300 mascotas entre la guardería y el alojamiento, así que se pide reservar con mucha anticipación.