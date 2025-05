A la mesa con Carlo von Mühlenbrock

Posiblemente vio anoche a este chef chileno en “Top Chef”, la versión nacional de este reality estadounidense que estrenó ayer TVN, en el que 15 chefs profesionales compiten por ser el mejor del país. Ahí, este cocinero de 42 años es jurado junto a Pamela Fidalgo (Coquinaria) y Ciro Watanabe (Osaka).

Para probar su mano y testear in situ por qué se ganó ese lugar, puede ir al restaurante Osadía (Av. Nueva Costanera 3677, tel. 222633170) o directamente a su “joyita”, Carlo Cocina Mercado Gourmet (Boulevard del Parque Arauco local 396, tel. 7.9681370), el espacio inaugurado en junio, inspirado en los mercados del mundo.

De acuerdo con lo que has visto en “Top Chef”, ¿cómo está el nivel de la cocina nacional? Lo que me gusta es que en todos los participantes hay una búsqueda de identidad, de recorrer y conocer qué está pasando en regiones. Cosa que comparto totalmente. Falta por ver, pero está bueno, con harta creatividad y técnica. Lo que pasa en el reality no es muy distinto a lo que sucede en la cocina: tienen que ser capaces de trabajar a contrarreloj, con talento y creatividad.

Has recorrido Chile en busca de recetas y productos. ¿Cuáles son tus mercados o lugares imprescindibles? La feria Pinto, en Temuco (Av. Aníbal Pinto a un costado de la Estación de Ferrocarriles), donde se encuentra el mejor merkén. Las Colocolinas, en la Vega Central, a las que se llega sólo preguntando en el lugar, cocina honesta bien chilena. Y por último, las empanadas de mariscos en el mercado de Dalcahue, en Chiloé.

Cuando sales, ¿dónde vas a comer? Me gusta lo que está haciendo Pamela (Fidalgo) en Coquinaria (Av. Alonso de Córdova 2437), la búsqueda de sabores y texturas.

¿Que hay que probar en Carlo Cocina? Las porciones son medianas, cosa de que uno pueda partir con una pichanga, seguir con unas empanaditas con queso, pruebe el jurel y no se olvide del postre: chocolate con guinda ácida. La carta va cambiando todos los días, optamos por productos de temporada.

¿De cuánto es una cuenta promedio? Entre $ 10.000 y $ 15.000, probando al menos tres platos.