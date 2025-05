Al cine en vacaciones: las películas para ver con los niños

Las salas de cine en vacaciones de invierno se suelen repletar su público más pequeño y entusiasta, los niños.

Y es que una película entretenida, las palomitas y la magia que aún provoca la pantalla grande son un panorama perfecto para estos días de descanso a mitad de año.

Además, la cartelera de este año ofrece a una oferta variada tantos para los más chicos como para los adolescentes.

Acá, una selección con las cintas recomendadas para ver con los niños en el cine en vacaciones de invierno.

Una de las películas que entró hace poco a la cartelera, pero que de seguro continuará por varias semanas es Toy Story 4, la nueva realización con el sello de Pixar/Disney y que trae de regreso a la pantalla a los famosos juguetes parlantes liderados por el Sheriff Wood y Buzz Lightyear.

Su cuarta entrega se inicia con un prólogo que muestra lo que realmente pasó con la pastora de porcelana Bo Peep, quien apareció en las dos primeras cintas de la saga animada.

Aquí se revela que un amigo de la familia se llevó algunas cosas que la mamá de Andy quería donar, entre ellas la lámpara de Bo.

Luego el relato vuelve a la actualidad, para mostrar a la actual dueña de los juguetes, Bonnie, en un día de ensayo en su nuevo kindergarten. Aquí, construye un "juguete" con una cuchara-tenedor desechable, o cuchador, al que bautiza Forky.

Este último será clave en una aventura que los llevará a él y a Woody a conocer a nuevos personajes, como Gabby Gabby, Ducky, Bunny y Duke Caboom.

Esta película trae de vuelta a los animalitos que ya conocimos en la cinta animada de hace tres años.

Su secuela se ambienta un poco después de los hechos de la película anterior, cuando la ama de los perros Max y Duke, Katie, está casada y es madre del pequeño Liam.

Pero el cambio no termina aquí, ya que la familia decide hacer un viaje a una granja fuera de la ciudad, donde conocen a al perro pastor llamado Rooster.

También retornan otros peludos personajes como la Pomerania Gidget, la gata Chloe y el conejo Snowball, quien acá se convierte en superhéroe.

¿Qué niño no ha soñado con ser El Hombre Araña, el superhéroe que trepa por las paredes? Más ahora, que está de vuelta en las salas de cine en vacaciones de invierno.

Esta entrega marca el retorno del actor británico Tom Holland a ponerse el traje del héroe arácnido creado para Marvel por Stan Lee y Steve Ditko.

Ahora, Peter Parker y sus compañeros de escuela se embarcan en un viaje a Europa. Y será en medio de su recorrido que Peter, alías Spider-Man, será reclutado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para una misión, en que será clave Mysterio (Jake Gyllenhaal) y donde deberá derrotar a los monstruos conocidos como los Elementales.

Este año, este clásico de Disney regresó a la pantalla con Will Smith en el papel del genio azulado. Es la misma historia y los personajes que conociste en versión animada y que acá verás de carne y hueso.

Si bien no alcanza el nivel de la original, si permite pasar un buen rato gracias al ritmo y el colorido que la caracterizan.

No faltan los temas clásicos, como A Whole New World y Friend Like Me, junto a nuevas versiones de los mismos y algunas nuevas adiciones musicales.

Y si de novedades se trata, el gran giro corre por cuenta de Jasmín, quien es ahora una princesa con deseos de poder gobernar su reino.

Sin duda que este será uno de los hits de taquilla del cine en vacaciones de invierno y también del año.

El jueves 18 de julio, justo en esta época de descanso, se estrenará la nueva versión en acción real de Disney de El Rey León, la exitosa cinta que este mismo estudio estrenó en formato animado en 1994.

Ahora, bajo la dirección de Jon Favreau, su historia retorna a la pantalla con un elenco que incluye las voces de Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Seth Rogen y Keegan-Michael Key, entre otros.

En su relato nuevamente nos encontramos con el pequeño Simba, cuando es un cachorro que sueña con seguir los pasos de su padre, Mufasa, como el próximo rey de las Tierras del Reino.

Sin embargo, su malvado tío Scar tiene otros planes, que más tarde obligarán a Simba a exiliarse y encontrar refugio con el suricato Timón y el jabalí Pumba.