Aladdín: La nueva mirada en acción real a un clásico de Disney

Incertidumbre fue la palabra que surgió cuando comenzaron a conocerse los detalles en torno a la producción del remake en acción real de Aladino, la cinta de 1992 que llevó a la pantalla uno de los cuentos de Las Mil y Una Noches uniendo animación con canciones.

Las dudas comenzaron a aparecer no por el proyecto en sí, ya que cuando se le dio a conocer en 2016 los estudios Disney ya llevaban un tiempo replicando en acción real sus clásicos animados. Éstas surgieron por los nombres ligados a su producción.

El primero de ellos fue el Guy Ritchie, el cineasta británico, alguna vez casado con Madonna, que había alcanzado notoriedad con cintas donde abundaba la acción y las armas, como Snatch, Cerdos y Diamantes, Sherlock Holmes y El Rey Arturo, por citar algunas.

A esto se sumaron posteriormente los nombres de Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott para los papeles protagónicos. En el caso de Smith no era por un problema de fama o concretar buenos roles en pantalla, léase Hombres de Negro y En Busca de la Felicidad, sino más bien porque le tocaba encarnar a Genio, el personaje que se convirtió en clásico con la voz y el humor del desaparecido Robin Williams.

Y en el caso de Massoud y Scott, porque los papeles principales de Aladdín y Jasmín quedaban en manos de actores casi desconocidos, ya que el primero había sido secundario en series como Jack Ryan y ella protagonizado filmes de poca recordación, como la cinta Disney Lemonade Mouth y Power Rangers.

Y aunque el resultado no alcanza el nivel de la original, si permite pasar un buen rato gracias al ritmo y el colorido que la caracterizan. Donde no faltan los temas clásicos, como A Whole New World y Friend Like Me, junto a nuevas versiones de los mismos y algunas nuevas adiciones musicales. Y si de novedades se trata, el gran giro corre por cuenta de Jasmín, quien es ahora una princesa con deseos de poder gobernar su reino.

Un poco de historia

La cinta se ambienta siglos atrás, en el mítico reino árabe de Agrabah. Pero a diferencia de la versión animada, los primeros minutos de su historia se conocen por el relato de un marino que viaja junto a su familia a bordo de un barco. El mismo personaje que, como se sabrá más tarde, está totalmente relacionado con los hechos que revelará.

Primero se conoce a Jafar (Marwan Kenzari), el visir o consejero del Sultán que busca a quien pueda ser “un diamante en bruto” y logre acceder a una cueva encantada en el desierto, que esconde una lámpara mágica que puede dotar de gran poder a su dueño.

Casi al mismo tiempo se introduce a la historia a Aladdín (Massoud), un joven ladronzuelo que se hace acompañar del mono Abu y que en medio de las calles de Agrabah conoce a una bella muchacha que se pone en problemas al darle pan a unos niños sin tener dinero para pagarlo.

Cuando Aladdín la salva de los guardias de la ciudad, inmediatamente surge la atracción entre ambos. Pero lo que el chico no sabe es que se encuentra ante la Princesa Jasmín (Scott), la única hija del Sultán de Agrabah (Navid Negahban).

Desconociendo la identidad de su nueva amiga, pero encantado por su personalidad y porque tiene un brazalete de su propiedad, Aladdín irrumpe en palacio pensando que es una dama de compañía. Pero su mala suerte lo lleva frente a Jafar, quien lo traslada a la misteriosa cueva y lo obliga a ir en busca de la poderosa lámpara.

Sin embargo, por accidente el muchacho queda atrapado en la cueva y libera a Genio (Smith), quien estuvo prisionero por más 10 mil años en ese objeto de metal y lo recompensará otorgándole la concreción de tres deseos.

DIRECCIÓN: Guy Ritchie

PROTAGONISTAS: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban

GÉNERO: Aventuras/Comedia

CALIFICACIÓN: Para todo espectador