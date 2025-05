Alguien Extraordinario: Otra comedia romántica para pasar el rato en Netflix

Someone Great - Alguien extraordinario OK

Gina Rodriguez, la estrella de la serie Jane The Virgin, ganadora de un Globo de Oro por ese rol, es la protagonista de la película de Netflix Alguien Extraordinario(Someone Great), una cinta que logra entretener, pero que no es mucho más que eso; entretención pasajera,

La trama se sitúa en Nueva York y presenta a Jenny (Rodriguez), una crítica de música de casi 30 años que acaba de obtener el trabajo de sus sueños; escribir para la revista Rolling Stone en San Francisco. Su novio de nueve años, Nate, rompe con ella, porque no quiere mantener una relación a distancia.

Con el corazón roto, ella decide pasar una última noche de juerga en Nueva York con sus dos mejores amigas, Erin (DeWanda Wise) y Blair (Brittany Snow), velada que la hace entender que las cosas están cambiando, que debe madurar y que por mucho alcohol y drogas que le ponga a su vida, no hay cómo deshacerse de la realidad.

El resultado de todo esto es un filme predecible y poco atractivo para los que buscan factura de lujo y buenas historias en el cine. Sí es entretenida y los flashbacks que hacen recordar cómo fue deteriorándose la relación de pareja de la protagonista resultan creíbles y hasta cierto punto, conmovedores.

Otra cosa positiva del filme es que refleja varios de los cánones de la generación millennial, eso es innegable.

La directora y guionista Jennifer Kaytin Robinson logra a medias sus intenciones, sobre todo en materia de construcción de personajes, algunos de los cuales resultan sosos y desechables.

¿Lo mejor de la cinta? Una breve aparición de RuPaul y la banda sonora, que incluye nombres como Lorde, Robyn y Haim.

