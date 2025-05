All at Once: fecha y precios del festival k-pop que debuta en el Club Hípico

All at once 1 ok

Aunque recién debuta este año, All at Once ya está dando que hablar, al menos entre los fans del pop coreano.

Y es que se trata de un mega evento de k-pop al aire libre y que se hará nada menos que en el Club Hípico de Santiago.

Un festival que tiene detrás a NoiX Entertainment, la productora detrás de otros eventos de cultura coreana que se han hecho en Chile, como los festivales SM Town y Music Bank y conciertos de bandas como NCT Dream.

Ahora tiene una nueva apuesta para este año, All at Once, festival que aterrizará en el Club Hípico el sábado 4 de mayo.

Aunque por ahora no revela su lineup, promete "ocho horas de entretenimiento, cinco horas de festival en vivo y varias actividades".

Música, coreografías, fanmeetings, meet & greets, charlas e invitados serán parte de su programación.

Todo repartido por diversos sectores y tres escenarios según el mapa que reveló la productora: uno principal, un dance stage y un fan stage.

Entradas y precios de All at Once

Foto: Archivo

Como buena noticia para los fanáticos de la cultura coreana, a días del anuncio de su realización All at Once ya tiene fecha para su venta de entradas y precios.

Estas se venderán a través de Puntoticket y en tres etapas: Early Bird, preventa y venta normal.

Y el Early Bird comienza este lunes 18 de marzo, desde las 2 PM y en una etapa exclusiva para quienes tienen la membresía Noix Dreamers.

¿Y cuál es el valor de las entradas en esta venta inicial? Desde $ 51.750 (precios con cargo por servicio) el ticket general hasta $ 172.500 la ubicación Diamond.

Luego, el martes 19 la venta Early Bird sigue para el público general y con entradas sujetas a stock de capacidad.

Puedes ver a continuación del detalle de los precios de All at Once en cada etapa de venta.

Imagen: NoiX

Imagen: NoiX

Imagen: NoiX