Bear Fest: la fiesta de la cerveza que este año debuta en Pirque

Este año en que la pandemia del covid dio una tregua, las fiestas de la cerveza volvieron con todo, con eventos consolidados, como el Oktoberst de Malloco, y otros nuevos, como es el caso del Bear Fest.

El primer evento que la cervecería Tübinger organiza por el Mes de la Cerveza y que tendrá como escenario su tap room, el bar que abrió el año pasado junto a su planta en Pirque.

Ahí se realizó una celebración en marzo pasado a propósito de St Patrick's Day y ahora albergará a su primera fiesta de la cerveza.

La bautizaron como Bear Fest por el oso que es la mascota e imagen de la cervecería.

¿Y cuándo será? Durante todo un fin de semana, el sábado 22 y el domingo 23 de octubre en el Taproom de Tübinger, donde podrás disfrutar de un festejo no inspirado directamente en el Oktoberfest, pero que de todas maneras combinará cervezas, gastronomía y música en vivo.

Además del ambiente al aire libre que ofrece el lugar, que está rodeado por extensas áreas verdes.

Cervezas frescas y música en vivo

El primer día, el sábado, este Bear Fest comenzará a la 1 PM hasta las 10 PM, mientras que el domingo durará de 1 PM a 8 PM.

En ambas jornadas ahí la celebración tendrá como una de sus protagonistas a la música en vivo, con un escenario al aire libre y que podrás disfrutar relajadamente desde el pasto.

Ahí tocarán el sábado Dj Fat pablo, De Alma Reggae y The Hot Stones con su tributo a The Rolling Stones. En tanto el domingo prenderán la jornada Los Raros, Álvaro España en su faceta como Dj y el rapero Juan Sativo, ex integrante de Tiro de Gracia.

Por supuesto que en este Bear Fest abundarán las cervezas, muy frescas, recién salidas de la planta de Tübinger, con variedades como Summer Ale, Pale Ale y Irish Red Ale, además de novedades, como una premiada Pacific IPA que se relanzará en este evento.

Para comer tendrás la oferta gastronómica del bar del lugar, con opciones como pizzas, entre ellas una vegana, y las papas summer, unas fritas bañadas en salsa de queso cheddar y acompañadas de pollo Summer.

Las entradas para el Bear Fest cuestan $ 10.000 (valor que incluye un schop) y las puedes comprar directamente en la puerta del evento.

