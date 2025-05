Beyond the story: el libro de BTS llegará a Chile este año

Ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña: la banda más famosa de la actualidad es de Corea del Sur y se llama BTS.

A menos que en los últimos años hayas vivido debajo de una piedra, de seguro te suena su nombre, porque están por todo lados: en Tiktok, Instagram, comerciales de TV, etc.

Si hasta Metro de Santiago envió esta semana un saludo al popular grupo y sus fanaticada, los Armys, por los 10 años de BTS.

Y es que la boy band, que es parte de la compañía Big Hit Entertainment, está celebrando por estos días sus 10 años.

Más precisamente los de su primer lanzamiento, el sencillo 2 cool 4 skool, que se publicó el 12 de junio de 2013.

Y parte de los festejos de su primera década es el lanzamiento de un libro muy esperado por sus Armys, Beyond the Story: 10-Year Record of BTS.

Un libro de tapa dura, que en sus 544 páginas contiene la historia de grupo, además de fotografías, entrevistas y 330 códigos QR para acceder a material digital exclusivo.

Cuándo y dónde comprarlo en Chile

BTS-Libro-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Beyond the Story: 10-Year Record of BTS saldrá a la venta con su edición original en Corea del Sur el 9 de julio de este año. De hecho, la preventa para ese país comienza esta semana.

Además, ese mismo día estará disponible en plataformas como Amazon.

Y para las y los Armys latinos hay una buena noticia: el libro también tendrá una edición español, bajo el título de Beyond the story: crónica de 10 años de BTS.

https://twitter.com/penguinlibroscl/status/1669000844107235330

Se trata de una publicación que en Chile editará Penguin Random House, en colaboración con Bighit Music.

¿Y cuándo se editará? El 7 de septiembre de este año. Eso sí, por ahora no hay detalles de fechas de preventa del libro. A estar atentas y atentos, Armys.