Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

LATAM Airlines presenta: “Bienvenido a ir más alto”, su nueva promesa de marca que da valor a su hospitalidad y calidad de servicio

“Cuando viajamos, el mundo nos recibe con las puertas abiertas. Pero si te fijas bien, no son los lugares los que nos dan la bienvenida, son sus personas”, dice la voz del spot que acompaña el lanzamiento de LATAM. Con esas palabras marca el tono de su nueva etapa, centrada en las emociones y en el valor humano detrás de cada viaje.

“Bienvenido a ir más alto” refleja una filosofía: la de quienes hacen posible que cada vuelo sea una experiencia única. Pilotos, tripulantes y equipos en tierra encarnan ese espíritu de servicio que transforma gestos simples. Una sonrisa, una palabra amable, un detalle inesperado se transforman en recuerdos que acompañan al viajero mucho después de aterrizar.

“Este lanzamiento representa algo más grande que una campaña. Es una invitación a seguir creciendo, a mirar más alto y a mantener vivo el espíritu de servicio y cuidado que define a nuestra gente”, destacaron desde LATAM Airlines.

Con esta evolución de marca, la compañía reafirma su compromiso con ofrecer una experiencia superior, cercana y confiable, impulsada por una robusta red de rutas nacionales e internacionales, tecnología al servicio del pasajero y la hospitalidad que caracteriza a América Latina.

La nueva promesa se estrena junto a una campaña audiovisual que captura esos pequeños gestos que hacen la diferencia en cada viaje. Ya disponible en las plataformas oficiales de LATAM, la campaña busca recordarnos que, antes que los destinos, son las personas las que nos hacen sentir verdaderamente bienvenidos.

Bienvenido a ir más alto. LATAM Airlines te invita a descubrir lo mejor de volar con el corazón de Latinoamérica. Mira el spot aquí: