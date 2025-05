Blanco en blanco, la película sobre el cruento exterminio del pueblo selknam

BnB Still 03

Blanco en blanco impresiona desde el comienzo. Sus primeras imágenes de Tierra del Fuego dan a entender que no andan las cosas bien en la casa adonde se dirige el fotógrafo Pedro (interpretado por Alfredo Castro).

Lo inhóspito del lugar marcado por el frío extremo, y la habitación oscura y semivacía a la que llega, entrega un pulso acelerado a esta película dirigida por el cineasta español- chileno Théo Court, uno en que sabes que lo que viene puede horrorizar aún más.

BnB-Still-02.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

En medio de aquella tensión y de forma sorpresiva aparece Sara, una adolescente de 14 años que está a punto de casarse con Mr. Porter, el terrateniente escosés al que nunca conoceremos la cara, pese a que pareciera que está omnipresente a lo largo de este filme que obtuvo el Premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci), en el Festival de Venecia 2019.

Él junto a otros hombres llegaron al archipiélago para formar la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, una instancia permitida por el Estado chileno y que pretendía explotar la zona para el ganado ovino.

Sin embargo, en el territorio se encontraron con los selknam, la comunidad indígena que habitaba el extremo austral del continente, y que fueron sometidos y asesinados en forma brutal.

Así, entre escenas escabrosas y una fotografía bien cuidada se desenvuelve este drama de cerca de 90 minutos que se estrenará de forma virtual este sábado 29 y domingo 30, a través de la plataforma Punto Play (de Puntoticket), con entradas a $ 5.000.

Blanco en blanco en la foto de Pedro

BnB-Still-04.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Este es el segundo largometraje de este cineasta que, también, fue reconocido en la sección Orizzonti de la misma edición del Festival de Venecia. Y cómo no, si la cinta es presentada a través del ojo del fotógrafo quien, luego de ser contratado para obtener las imágenes del matrimonio, no puede salir de Tierra del Fuego hasta que llegue un nuevo barco (no hay fecha para eso).

En ese contexto, el capataz le solicita que contribuya con la estadía. Y para eso Pedro retratará cada una de las labores que ahí se ejecutan, entre ellas la construcción de la línea del tren, a la joven novia y, también, el brutal genocidio que realizaron de esta comunidad a la que cortaban una oreja para confirmar su muerte.

El filme que además recibió el Gran Premio de la Sección Oficial de Ficción en el Festival Cinélatino Rencontres de 2019, te mantendrá en tensión, porque sus escenas pausadas te llevarán a aquella época en que o mataban a los onas, o los vendían a una comunidad religiosa para su explotación.

Ojo con las actuaciones de Lola Rubio, Alejandro Goic, Ignacio Ceruti, David Pantaleón, Esther Vega y Las Rudolph, este último el actor y músico alemán conocido por la película Armonías de Werckmeister.

Por supuesto, ponle atención a Castro, quien además marca el incio y término de la cinta con el conteo de los segundos que necesitaba su cámara para tomar la fotografía.