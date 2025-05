Buenos y saludables consejos para que los runners entrenen sin salir a trotar

No es una época fácil para quienes practican running. Esto, porque no se puede salir a la calle o a los parques a entrenar como antes.

No obstante, lo importante es la salud de todos, por eso el fundador del equipo Correr CorriendoGonzalo Zapata, sostiene que no hay que frustrarse por las competencia que no se hicieron, sino que motivarse aún más.

Por los mismo, creó una serie de ejercicios para runners, llamados Entrena en Casa. Lo encuentras en el IG-TV de su Instagram, donde el autor del libro La Felicidad de Correr, explica varios de los movimientos físicos que tienes que realizar para mantenerte en forma.

Foto: Gentileza Gonzalo Zapata.

Todo, porque sostiene que "el deporte beneficia la salud y ayuda a mantenernos positivos y distraídos de lo que está ocurriendo en el mundo exterior".

Además, explica que como corredores "tenemos el desafío de mantener nuestro estado físico y nuestra forma. Si bien no podemos salir, sí podemos hacer ejercicios para fortalecer nuestras piernas, tronco superior del cuerpo y mantener nuestro sistema cardiovascular activo".

Rutina de ejercicios para runners

El entrenador que partió en 2013 ejercitándose en gimnasios y, luego, compitiendo en maratones de todo el mundo, recomienda hacer, por ejemplo, dos series de media sentadilla; 10 a 12 repeticiones de elevación de talón; además de burpees combinados, esos movimientos de resistencia cardiovascular en que se ocupa todo el cuerpo (tal como se ve en el video).

Ojo: todas las semanas publica un video con consejos de entrenamiento que puedes seguir desde tu casa, incluso si vives en departamento.

Además, entrega tips de vida saludable, como tomar por lo menos ocho vasos de agua al día, porque ayuda a energizarse, eliminar toxinas, evitar el estreñimiento y a reducir la sensación de fatiga; y por supuesto, alimentarse de forma saludable para fortalecer el sistema inmune.

De hecho, Sofia Silva, experta en alimentación saludable e integrante del equipo de running, explica la relación que existe entre las emociones y la alimentación: "el estómago es nuestro segundo cerebro y existen muchas conexiones neuronales entre ambos, entonces si nos alimentamos de forma incorrecta y no incluimos los nutrientes necesarios, nos veremos más propensos a estar negativos y angustiados. Evitemos los alimentos procesados y comidas preparadas, volvamos a cocinar y nutrirnos de la tierra", explica.

