Café Monstrum: el lugar para probar "nieve", un postre clásico coreano

En la tranquila calle Mosqueto, en pleno barrio Bellas Artes, abrió en el verano de 2017 el Café Monstrum.

Un lugar que a primera vista parece un café de barrio, con terraza y una carta que incluye opciones de café como el macciato ($ 1.900) o el cortado ($ 2.000), con doble café y leche.

Café-.jpg la-tercera

Foto: Café Monstrum

Además de un destilado de frutas que puede ser frío o caliente y de sabores como uva o peras ($ 2.400), por ejemplo.

Lo puedes acompañar de los real choco bread ($ 4.200), un pan dulce y esponjoso típico coreano con crema, almíbar y salsa de chocolate.

Es más, se puede con syrup de chocolate, galletas oreo o, incluso, helado de chocolate.

La auténtica nieve o bingsu coreano

Cocina-Coreana-13-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Pero además en Café Monstrum puedes ir a prober un postre típico coreano y que es característico de su cocina.

Se trata de la "nieve" obingsu, un refrescante postre similar a un granizado o raspadilla muy fina, que se hace en base a leche y que se sirve con distintos toppings dulces.

De hecho, no llega a ser dulce y su textura es tan sutil, que se aconseja no revolverlo y comérselo rápido para que no se derrita.

Incluso, en el Café Monstrum lo sirven en un plato de metal, para conservar su temperatura, y en distintos tamaños.

Cocina-coreana-16-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Así, puedes probar la nieve de mango (desde $ 4.500), que viene con esta base de nieve de la que te contábamos, más un topping de mango, plátano, almendras, salsa, helado y azúcar flor.

Además de la nieve de chocolate (desde $ 4.600), que tiene encima Oreo, pedazos de brownie, crema chantilly y M&M, más salsa de chocolate.

Otras versiones son la nieve de chocofrutillas (desde $ 4.900), con cereal, nueces, frutillas y helado de chocolate; y la nieve affogato ($ 5.200), con salsa de nueces, granola, almendras, Oreo, cacao y un shot de café.