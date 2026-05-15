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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 16 y 17 de mayo

    Paseos por la montaña o por los cerros de Valparaíso, conciertos, ferias, películas y fiestas: los días cortos se aprovechan mejor afuera, con panoramas como estos que seleccionamos acá. La mayoría son gratis.

     
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 16 y 17 de mayo

    Una ruta por los cerros Alegre y Concepción

    Son el soporte turístico de una ciudad, Valparaíso, que debería serlo completa: estos dos cerros, con sus inclinadas casonas, coloridas escaleras y múltiples cafés, resisten como refugio de amabilidad ante la hostilidad general del Puerto. Hoy, en la llamada Ruta BAC, muchos de sus locales y restoranes, desde la Plaza Aníbal Pinto hasta las alturas de Templeman, saldrán a la calle con degustaciones, música, promociones y sorpresas.

    Dirección

    Ascensor Reina Victoria (Paseo Dimalow, Valparaíso)

    Horario

    Sábado, de 12 a 22:00

    Entrada

    Gratuita

    Una cabalgata por Yerba Loca

    De a poco, Santiago le quita la espalda a la cordillera para mirarla de frente y reconocerse, al fin, como una ciudad andina. Lo Barnechea lidera ese intento con su Cumbre de Ideas, un evento cultural donde se mezclan charlas, exposiciones y actividades sobre nuestra relación con la montaña. ¿La más interesante? Un paseo a caballo de cuatro horas por rutas arrieras, liderado por Diego Vergara.

    Dirección

    Parque Yerba Loca (Curva 15 de Farellones, Lo Barnechea)

    Horario

    Sábado, 14:00; domingo, 9:00

    Entrada

    $10 mil en bit.ly/4d7EVQ5

    Miles de muñecas invaden Franklin

    GADDIEL SALINAS

    En Europa, el 40% de los adultos compró un juguete para sí mismo el 2023 y hoy representan cerca de un cuarto del mercado global. En Chile no parece ser muy distinto: sino, dense una vuelta por la Factoría Franklin, donde se realizará la Expo Venta Muñecas, con más de veinte tiendas ofreciendo miles de barbies, monster high y bratz, productos supuestamente para niñas pero que hoy son apetito de personas adultas.

    Dirección

    Factoría Franklin (Franklin 741, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 10 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Cerámica chilena en el MUT

    Foto: Milena Vodanovic.

    “Barro a la mesa” se llama la exposición y venta de cerámica artesanal y contemporánea que por primera vez se organiza en el MUT. 45 expositores chilenos estarán mostrando más de 4 mil piezas, que además de bellas y únicas son utilitarias, pues cada una puede tener un uso en la mesa o la casa, aunque el principal sea devolverle el valor y la trascendencia a los objetos que nos rodean día a día.

    Dirección

    MUT (Apoquindo 2730, Las Condes)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 20:30

    Entrada

    Gratuita

    El drama de Zendaya y Pattinson

    En realidad es una tragicomedia la que protagonizan estas dos estrellas de Hollywood, una pareja de enamorados tan intelectual como torpe que, solo días antes de casarse, se entera de un secreto que revuelve los frágiles cimientos de su amor. The Drama es una interesante disección sobre las contradicciones morales de esta generación, siempre dispuesta a acusar y juzgar, escrita y dirigida por el noruego Kristoffer Borgli.

    Dirección

    Sala K / U. Mayor (Marín 321, Santiago)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    $3 mil en ticketplus.cl

    Fiesta callejera en Bellavista

    Foto: Gary Go.

    En Estados Unidos llaman block party a las fiestas espontáneas y autogestionadas de los barrios, donde la comunidad se celebra a sí misma. La Red Bull Barrio Mío no ocurrirá en un block ni la organizarán los vecinos, y aunque la financia una bebida multinacional, intentará replicar esa esencia con DJs en vivo, comediantes (como Ignacio Socías), comida y actividades callejeras en 16 espacios distintos de Bellavista.

    Dirección

    Barrio Bellavista (Constitución y Dardignac, Providencia)

    Horario

    Sábado, desde las 13:00

    Entrada

    Desde $20.700 en puntoticket.com

    Apoderados al borde de un ataque

    Cuatro apoderados de un colegio privado son los únicos que llegan a una reunión de curso. Cada uno más insoportable que el otro, colapsan cuando el profesor jefe anuncia que sus hijos son sospechosos de haber robado en clases. Como toda comedia de Milena y Rodrigo Bastidas, mediante el ridículo y la ironía refleja los eternos problemas de la sociedad chilena: el arribismo, el individualismo y la hipocresía.

    Dirección

    Teatro San Ginés (Mallinkrodt 112, Providencia)

    Horario

    Sábado, 22:00

    Entrada

    $6.720 en ticketmaster.cl

    Doble función de Pedropiedra en M100

    Si hay un hombre orquesta en la música popular chilena actual, ese es Pedropiedra: integrante de 31 minutos, multiinstrumentalista en Macedonia, youtuber en Fabuloso, tiktoker en TikTok y, por supuesto, voz, guitarra y letra de su propio proyecto, todavía vigente, que ahora celebra diez años de su disco Ocho con dos shows seguidos en Matucana 100. El nocturno está agotado, pero aún quedan boletos para el vespertino.

    Dirección

    Teatro M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Sábado, 17:30

    Entrada

    $18 mil en ticketplus.cl

    Un cabaret burlesque contemporáneo

    Ítalo Tai, el reconocido coreógrafo, director y bailarín chileno, añade otro formato a su muy surtida carrera, el del cabaret y burlesque, un género tan representativo hace cien años y que ahora, en un lenguaje actual y moderno, lo homenajea con Santiago Beauty, un show de 70 minutos lleno de plumas, lentejuelas y piernas. Habrá danza pero también humor, acrobacias y música. Solo para mayores de 21 años.

    Dirección

    Club Amanda (Embajador Doussinague 1767, Vitacura)

    Horario

    Sábado, 21:00

    Entrada

    Desde $24 mil en passline.com

    Música clásica inmersiva en el GAM

    En vez de la típica presentación formal y solemne de piezas clásicas, la Orquesta Chilena de Cuerdas —conformada por jóvenes de distintos conservatorios del país— dará este domingo en el GAM un concierto inmersivo, en el que explicarán las sonoridades de sus instrumentos, darán contexto histórico de las obras —de Boccherini, Mozart y Haydn— y profundizarán en la arquitectura musical de composiciones con más 250 años.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Domingo, 17:30

    Entrada

    Gratuita

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