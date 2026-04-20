Chef que fusiona cocina mexicana y brasileña dará una cena en Santiago

Eduardo Ortiz es un chef nacido en Oaxaca, México, pero que se ha ganado su lugar cocinando con ingredientes brasileños en Sao Paulo. Esa es su propuesta en Metzi, el restorán que dirige junto a la paulista Luana Sabino, destacado durante tres ediciones seguidas en la Guía Michelin de esa ciudad y en la posición 56 del Latin America’s 50 Best 2026. Y con ella llegará a La Mesa, el local santiaguino del chef Álvaro Romero, en una única y exclusiva cena colaborativa.

El restorán de Vitacura continúa con su ciclo La Mesa Latina, un ciclo de cenas en las que invitan a reconocidos nombres de la gastronomía latinoamericana para crear “un puente culinario” entre las distintas cocinas.

La serie debutó en marzo con Santiago M. Moctezuma, chef de la popular taquería Maizajo, de la Ciudad de México, que compartió y aplicó sus técnicas con las del equipo de Romero. Más adelante vendrán los argentinos Narda Lepes y Leo Lanussol, o los colombianos Alejandro Gutiérrez y Wilman & Carla, entre otros.

Pero este jueves 23 de abril será el turno de Ortiz, un cocinero de larga trayectoria en su país y en Nueva York, ciudad donde conoció a Sabino antes de radicarse en Brasil.

Álvaro Romero, chef del restaurant La Mesa, de Santiago de Chile.

En Metzi, ambos generaron una cocina que entrecruza las tradicionales técnicas culinarias mexicanas con ingredientes de la amplia despensa brasileña. Una de las claves de su éxito, según han reconocido ellos mismos, está en el estrecho vínculo que tienen con los agricultores y productores locales.

Ortiz llegará a La Mesa, reconocido en la guía 50 Best Discovery por su propuesta estacional, sustentable y colaborativa, a cocinar junto a Romero en un formato de mesa compartida: los platos serán servidos al centro en una especie de gran banquete colectivo, donde el método mexicano se fusionará con los ingredientes chilenos de temporada.

“Metzi es un referente de la escena latinoamericana, con una cocina que cruza raíces mexicanas y producto brasileño con mucha identidad”, dice Álvaro Romero. “Que sea parte de La Mesa Latina es un privilegio, porque el ciclo busca justamente generar ese diálogo entre cocinas y miradas dentro de la región”.

Para asistir a esta cena única hay que reservar en el Instagram de La Mesa o al teléfono +56990722461. Los cupos son limitados.

Cena La Mesa Latina x Eduardo Ortiz – La Mesa

Precio: $70.000 sin maridaje / $90.000 con maridaje

Fecha: jueves 23 de abril

Horario: Desde las 19:00 hrs

Dirección: Alonso de Córdova 2767, Vitacura

Reservas: en IG @lamesachile o tel +56 9 9072 2461