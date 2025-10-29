Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”. Foto: cortesía.

La marca chilena especializada en productos de decoración de Halloween, Frank & Mortis, presentó dos experiencias inmersivas para los fanáticos del terror, las cuales prometen “llevar el miedo a otro nivel”.

Se trata de dos “casas embrujadas” diferentes que fueron posicionadas en distintos puntos de Santiago , y que según aseguran, están a la altura de los grandes parques temáticos internacionales.

El fundador de la firma, Cristián Sepúlveda, declaró a través de un comunicado: “En Frank & Mortis hemos liderado durante años la categoría de decoración de Halloween en Chile. Hoy damos un nuevo paso con estas casas embrujadas, que representan nuestra ambición de expandir el universo Halloween hacia experiencias en vivo, con el mismo estándar de calidad que nos caracteriza”.

La propuesta está pensada para mayores de 13 años , ya que incluye efectos especiales, escenografías de terror y la actuación de personajes en vivo.

Por lo tanto, va dirigida hacia un público adolescente y adulto que quiera vivir Halloween a través de experiencias novedosas.

Dónde están las “casas embrujadas” Frank & Mortis y hasta cuándo se pueden visitar

La primera de las experiencias, llamada La Tragedia de Grim , está ubicada en Cenco Florida y promete un recorrido cargado de misterio y suspenso .

La segunda, La Cabaña del Conjuro , funciona en Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy) y presenta una atmósfera que combina escenografía, actores en vivo y tecnología para envolver a los visitantes en una historia de terror.

Ambas experiencias pueden visitarse hasta el 2 de noviembre, de lunes a jueves entre 13:00 y 20:00, y de viernes a domingo entre 11:00 y 20:00.

Cabe destacar que los organizadores afirman que no son aptas para embarazadas ni personas con problemas cardíacos, mientras que no se recomiendan para quienes enfrenten epilepsia fotosensible o claustrofobia.

Cuánto duran los recorridos por las “casas embrujadas” de Frank & Mortis y dónde comprar las entradas

Las experiencias tienen una duración aproximada de entre 12 y 14 minutos por recorrido, mientras que las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketmaster .

Los valores van desde los $8.000 hasta los $12.000, dependiendo del día y el horario que se elija.