5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Hace un par de décadas, Halloween era una lejana tradición anglosajona, llena de disfraces, dulces y diversión, que los niños en Chile veían con envidia por la tele porque en nuestro país nadie la festejaba. Como se sabe, eso cambió drásticamente y hoy ya es una de las fechas más esperadas del año y de la que pocos se escapan.

Pero esos niños de ayer son ahora adultos que crecieron con la frustración de no poder celebrar Halloween en sus infancias. Ahora, para sacarse ese trauma, se desquitan pero a su manera: no pidiendo golosinas en la calle —o no idealmente— sino que yendo a fiestas temáticas la noche del 31 de octubre.

Halloween.jpg la-tercera

Antes había pocos eventos para festejar la Noche de Brujas como el diablo manda, es decir, bien disfrazados y con música para moverse toda la noche. Había que arreglárselas organizando algo en casa, lo que siempre significaba arriesgarse a un desorden masivo y al descontrol que se apodera de algunos cuando se enmascaran.

Pero, para fortuna de los carreteros, actualmente abundan las fiestas de Halloween: las hay enormes y masivas, también más íntimas y específicas, algunas bien elegantes y otras más alocadas. Acá elegimos cinco, cada una espeluznante a su manera, que tendrán baile, desenfreno y uno que otro susto.

Fiesta Kitsch (Club Hípico)

El Salón Bicentenario del Club Hípico, uno de los más elegantes del recinto, perderá toda etiqueta y compostura este jueves en la noche, cuando de la oscuridad surja la monstruosidad más pop y libere todos los pasos prohibidos de los clásicos ritmos dance.

Eso será porque la tradicional fiesta Kitsch, que normalmente se realiza en la discoteca Blondie, llegará en Halloween al Club Hípico con dos ambientes. Uno, dentro del salón, tendrá un cancionero bailable, lleno de hits de géneros como el dance, el eurobeat, el axé o el italodisco, entre otros.

El segundo ambiente, instalado en la parte exterior, al aire libre, lo denominaron “Patio del Deseo”, y tendrá temazos más retro: new wave, brit pop, rock latino, twist, rock & roll, tecno pop y clásicos del AM.

Habrá también una zona de spot fotográfico, concursos, shows e invitados como Raquel Castillo (Rachel Castle, actual participante de Fiebre de Baile), Paula Berry y los Darks Berries, Petra Perez, Fer Quintana y otros freaks más.

📍 Dónde: Club Hípico (Blanco Encalada 2540, Santiago)

🕓 Cuándo: jueves 31 de octubre, desde las 23:00

🎟️ Entrada: desde $18 mil en passline.com

Mega Halloween (Teatro Caupolicán)

Por quinto año consecutivo, el Teatro Caupolicán se disfraza para recibir a una de las fiestas más grandes, no solo de la Noche de Brujas sino que de todo el año. Es Mega Halloween, evento producido por Barcelona, Lemonlab y Picamarica, que tendrá cuatro ambientes diferentes, cada uno con un estilo musical distinto.

Serán trece djs en total, que mantendrán la fiesta viva hasta la mañana del día siguiente, cuando ya ningún zombie quede en pie.

Un escenario será de temática pop, con los DJs Alonso Montero, Mauro Villanueva y Lando DJ; otro será house & techno, con DJs Pepo Fernández, Melania Wonder, Nsperger y Unlio; el tercero tendrá música tribal y un house más duro, con los DJs Red Roy, Cami Vidal y Jean Milla; y el último será de puro reggaetón y perreo.

La entrada no tiene límite de horario. Solo para mayores de 18 años.

📍 Dónde: Teatro Caupolicán (San Diego 850, Santiago)

🕓 Cuándo: jueves 31 de octubre, desde las 22:30

🎟️ Entrada: desde $21.850 mil en puntoticket.com

La Bolsa Halloween (Hotel Marriott)

Para un Halloween más distinguido y exclusivo, pero no por eso menos divertido, está la fiesta La Bolsa, que tendrá una edición especial este 31 de octubre. Un evento que se caracteriza por su alto nivel, siempre circulando por los mejores hoteles de la capital, ahora mezclará el glamour con el espanto de la Noche de Brujas.

En esta ocasión, La Bolsa se realizará en el hotel Santiago Marriott, hotel cinco estrellas de Las Condes, con dos ambientes y más de 400 metros cuadrados de terrazas.

Habrá trago de cortesía para quienes vayan, cócteles premium en la barra y una atención de lujo. La música estará a cargo de los DJs Wagner Do Santos e Ignacio Infante, se entregarán premios a los mejores disfraces y otras sorpresas más. Termina a las 5 de la mañana.

📍 Dónde: Hotel Santiago Marriott (Kennedy 5741, Las Condes)

🕓 Cuándo: jueves 31 de octubre, desde las 22:30

🎟️ Entrada: desde $27.500 mil en ticketplus.cl

Casona Encantada (Concha y Toro)

Quienes buscan algo más tranquilo pero a la vez producido, donde la energía no esté tanto en el carrete como en los disfraces, la ambientación terrorífica y el espíritu brujeril, entonces su celebración ideal está en la Casona Encantada, un palacete de 1922 en el Barrio Concha y Toro, donde hoy funciona un centro cultural.

En medio de su arquitectura neoclásica, tan fastuosa como tenebrosa, se instalará una fiesta inclusiva, apta para todo público, pero no por eso menos oscura y tétrica. En sus centenarios salones se proyectarán películas de miedo, habrá un taller de máscaras, una pista de baile para los entusiastas, concurso para los mejores disfraces y un salón de té a la luz de las velas.

La entrada es con aporte voluntario, sin límite de edad, e incluye regalos y sorpresas, además de varias tiendas y stands con ventas de comida y productos de diseño. Para quienes queden con ganas de más, los días siguientes, el 1 y 2 de noviembre, se festejará ahí mismo el Día de Muertos, con mariachis, pasacalles, shows musicales y mucho más.

📍 Dónde: Casona Encantada (Concha y Toro 39, Santiago)

🕓 Cuándo: Viernes 31 de octubre, de 16 a 23:00

🎟️ Entrada: Aporte voluntario

Artbat (Espacio Riesco)

Y si lo que se pretende es simplemente entregarse a la mejor música electrónica, sin disfraces ni dulces ni sustos, entonces conviene llegar al Espacio Riesco y entrar al concierto de ARTBAT, el dúo ucraniano de techno y house que circula por los mejores clubs y escenarios del mundo.

Han estado en Coachella, Creamfields, Tomorrowland y Awakenings, con residencias en Ibiza y grabaciones en la BBC Radio 1. Fueron también el primer acto de música electrónica en tocar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Su show, bien melódico y emotivo, con visuales inmersivas e hipnóticas, lo abre el DJ danés Morten.

📍 Dónde: Espacio Riesco (El Salto 5000, Huechuraba)

🕓 Cuándo: Viernes 31 de octubre, 22:00

🎟️ Entrada: desde $50 mil ($80 mil para dos personas) en la app Bombo