Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo. Foto: Monster Jam.

Durante tres días de diciembre, Santiago será la sede de Monster Jam, el show de motorsport que se presenta cómo el más impactante del globo.

La instancia a desarrollarse en el Movistar Arena contará con competencias de velocidad, destreza y maniobras que prometen transmitir adrenalina a los asistentes, a través de los movimientos de sus camiones de más de cinco toneladas.

Grave Digger, Megalodón y Toro Loco serán parte de los eventos, así como los Marvel Monster Trucks temáticos Spiderman, Thor y Iron Man.

Desde la producción también ofrecen una experiencia exclusiva llamada Pit Party, la cual permitirá tomarse fotos con los camiones y conocer a los pilotos .

Cuándo son los shows de Monster Jam en Chile y dónde comprar las entradas

Los shows de Monster Jam en el Movistar Arena serán los próximos 5, 6 y 7 de diciembre y las entradas pueden adquirirse a través del sistema Puntoticket , la única ticketera oficial del evento.

Los boletos para las distintas funciones a desarrollarse los tres días tienen los siguientes valores, incluido el cargo por servicio.

VIP Platea Baja: $82.800

VIP Platea Alta: $62.100

A Platea Baja: $71.300

A Platea Alta: $48.300

B Platea Baja: $55.200

B Platea Alta: $43.700

C Platea Alta: $36.800

D Platea Alta: $29.900

Tribuna: $23.000

Silla de ruedas: $71.300

Acompañante silla de ruedas: $71.300

El Pit Party Pass está disponible únicamente para quienes hayan adquirido su entrada para alguna de las siguientes funciones de Monster Jam:

Viernes 5 de diciembre - 20:00 hrs.

Sábado 6 de diciembre - 14:00 hrs.

Domingo 7 de diciembre - 14:00 hrs.

Para ingresar a Pit Party, es necesario adquirir un ticket adicional exclusivo para esta experiencia , mientras que solo podrán acceder quienes también cuenten con entrada válida para alguna de las funciones mencionadas anteriormente.

Sin entrada al show, no es posible comprar ticket para Pit Party, aclaran desde la producción.