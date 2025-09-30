Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025
Los organizadores afirman que la instancia busca consolidarse como el panorama familiar, cultural y musical más importante de la Provincia del Maipo. El cartel también cuenta con nombres como la Sonora Malecón y distintos tributos de reconocidas bandas de rock.
A finales de octubre se desarrollará por primera vez en Buin el Oktoberfest del Maipo, evento que reunirá una serie de actividades, concursos, propuestas gastronómicas, cervezas artesanales y presentaciones de artistas como Claudio Narea, Los Viking’s 5 y la Sonora Malecón.
Según afirman los organizadores a través de un comunicado, la instancia busca consolidarse como el panorama familiar, cultural y musical más importante de la Provincia del Maipo.
Detallan que cuenta con el respaldo de la Delegación Presidencial y de las comunas que integran la provincia: Buin, Paine, Calera de Tango y San Bernardo.
La animación estará a cargo de Areli (líder de Areli y sus Gavilanes) y del periodista Sebastián Buzeta, mientras que el concurso de candidatas a Reina del Oktoberfest contará con un jurado compuesto por la empresaria local Carla Pardo, la actriz Fernanda Salazar, la empresaria de la provincia Claudia Urrejola y la ex Miss Earth Chile Ximena Huala.
Desde la producción destacan que habrá una zona para niños con juegos inflables, actividades de destreza, realidad virtual, carpa circo, pintacaritas y concursos, “todo con monitores y seguridad para que las familias disfruten tranquilas”.
A esto se le suma una Zona Lounge Vip, la cual describen como “un espacio exclusivo para autoridades, influencers, medios de comunicación y familias que buscan mayor comodidad, con foodtruck privado, servicio de garzones, auspiciadores premium y meet & greet con los artistas”.
Cuándo será el Oktoberfest del Maipo 2025 y dónde comprar las entradas
El Oktoberfest del Maipo 2025 se realizará los próximos 25 y 26 de octubre.
La cita se desarrollará en Panamericana Sur, kilómetro 32, a pasos del Buin Zoo, en el tradicional recinto donde se realizan las fondas oficiales de la comuna.
Las entradas para el evento pueden adquirirse a través del sistema Toliv.
El valor de la Preventa Nro. 3 para el sábado 25 de octubre es de $10.000, mientras que la misma para el domingo 26 tiene un precio de $8.000.
También se puede asistir a ambas jornadas por un valor de $15.000, bajo dicha preventa.
Luego, los precios subirán a sus respectivos valores generales, después de que se agoten las preventas.
La entrada para niños y jóvenes de 11 a 17 años es de $2.000, y es válida solo acompañado por un adulto y para uno de los dos días.
El valor del ticket para los adultos mayores también es de $2.000 y considera a los mayores de 60 años que presenten carnet.
El estacionamiento dentro del recinto tiene un valor de $5.000 y no incluye boletos para las personas que van dentro del vehículo.
La instancia es organizada por Alma Producciones y Mic Producciones, en alianza con la ticketera Toliv.
Qué artistas se presentarán en el Oktoberfest del Maipo 2025
Los artistas nacionales e internacionales que conforman el cartel del Oktoberfest del Maipo 2025 son los siguientes:
- Los Pincheira del Sur
- Los Viking’s 5
- Sonora Malecón
- Los Charros de Luchito y Rafael
- Claudio Narea interpretando los clásicos de Los Prisioneros
- Sexual Democracia
- Koky y su Banda Tropikal
- Frenos de Aire
- Jack Distortion
- Areli y sus Gavilanes
- Luchito Huerta y sus Llaneros
Además, se presentarán tributos de bandas como Bon Jovi, Europe, Red Hot Chili Peppers, INXS, Simply Red, Creedence Clearwater Revival, Michael Jackson y Guns N’ Roses.
Puedes revisar qué artistas se presentarán cada día del evento a continuación.
