Con Drake, Billie Eilish y Blink 182 a la cabeza: este es el line up de Lollapalooza Chile 2023

Si todavía no te decidías a comprar entradas para Lollapalooza Chile 2023, quizás ahora te animes a hacerlo, que se acaba de anunciar su line up.

A más de seis meses de su realización, la producción de mega festival reveló al cartel con los artistas que será parte de su versión número 11 en el país.

La que se desarrollará durante los días 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Cerrillos, el mismo recinto donde debutó este año luego de dejar su escenario habitual, el Parque O'Higgins.

A ese pulmón verde de la comuna de Cerrillos Lollapalooza Chile 2023 llegará con un line up cargado de estrellas, el que tiene como cabeza de cartel a tres nombres que debutan en Chile.

Blink-182-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Se trata del rapero Drake, la banda punk pop Blink 182 (foto superior) y la cantautora Billie Eilish (foto principal) quien iba a debutar en Santiago en 2020, pero su concierto se suspendió por la pandemia.

Otro que llega por primera vez es el rapero Lil Nas X, conocido por hits virales como Old town road y Montero (call me by your name).

Además, el festival trae de regreso a dos nombres con gran arrastre en el país, la banda australiana Tampe Impala y la española Rosalía, quien en agosto pasado repletó el Movistar Arena con su gira Motomami.

Más nombres de Lollapalooza Chile 2023

Lollapalooza-Javier-Vergara.jpg la-tercera

Foto: Javiera Venegas

Otros nombres destacados que incluye el cartel de Lollapalooza Chile 2023 son los de The 1975, Jamie XX, Armin Van Buren, Kali Uchis, Modest Mouse, Tove Love, Aurora, Tokischa, Fred Again y Cigarrettes After Sex, entre varios otros.

Por supuesto que no pueden faltar Jane's Addiction, la banda del creador del festival, Perry Farrell.

Entre los chilenos que tocarán en Cerrillos sobresalen nombres de la escena trap y urbana, como Pailita, Young Cister y Chris MJ, pero también Alex Anwandter, Pánico, Ases Falsos, Nano Stern, Pluma y Chini.png, entre otros.

Puedes revisar a continuación el line up completo de Lollapalooza Chile 2023 en la siguiente imagen.

LOLLAChile23-LineUp-ok.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile 2023

Si luego de ver los artistas que tocarán te dieron ganas de ir, entones asegura desde ya tus entradas.

La venta comenzó en agosto pasado, a través de Puntoticket, y por ahora están disponibles los pases para los tres días y que cuestan desde $ 239.200.

Puedes revisar esta nota con más detalles de la entradas para Lollapalooza Chile 2023.