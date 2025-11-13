OFERTA ELECCIONES $990
    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    A una cuadra del Metro Manuel Montt, en sus cercanías se pueden encontrar distintos restaurantes y comercios. El hotel, además, es parte de la iniciativa ibis Music, que busca “ofrecer un espacio de entretenimiento a los huéspedes y la comunidad”.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    Actualmente existe una amplia variedad de hoteles donde quedarse en Santiago, con propuestas que privilegian comodidades como gimnasios o piscinas, y otras que priorizan aspectos como la conectividad con el resto de la ciudad.

    Para los visitantes que consideran esencial esto último, el Hotel ibis Santiago Providencia se presenta como una opción prometedora.

    El hotel está ubicado a casi una cuadra del Metro Manuel Montt, lo que facilita los traslados hacia otros puntos de la capital, sin la estricta necesidad de contar con un vehículo.

    Asimismo, en sus cercanías se pueden encontrar distintos restaurantes y establecimientos comerciales, así como un supermercado a menos de cinco minutos a pie.

    Para los amantes de la cultura y los conciertos, el hotel se encuentra a pasos del Teatro Nescafé de las Artes, que cuenta con un extenso programa de obras de teatro y presentaciones musicales.

    Recintos para espectáculos masivos como el Estadio Nacional y el Movistar Arena están ubicados a alrededor de media hora en metro desde la estación Manuel Montt.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia y cuál es su ubicación

    El Hotel ibis Santiago Providencia está en Av. Providencia 1187, en la comuna del mismo nombre de la Región Metropolitana.

    Su gerente general, Gerson Melgar, destaca a La Tercera: “La ubicación en pleno corazón de Providencia es una de nuestras mayores fortalezas”.

    Los valores de las estadías, comenta, también son un factor fundamental de la propuesta.

    “Somos una cadena del segmento económico con precios competitivos, pero altos estándares de calidad que caracterizan a la red ibis”.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    Como es usual en los hoteles, los valores de las habitaciones pueden variar dependiendo de cuándo se hagan las reservaciones y la fecha de la estadía, además de por cuántas noches.

    Sin embargo, a modo de referencia, una noche para dos adultos para mediados de noviembre puede costar entre $70.000 y $80.000, con desayuno incluido, de acuerdo a su página web.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    Las habitaciones incluyen baño privado, escritorio, televisión, aire acondicionado, caja fuerte y Wi-Fi, entre otros elementos esenciales.

    Cuentan con tres tipos de piezas: doble con cama matrimonial, twin con dos camas individuales, y familiar con una cama matrimonial y una cama adicional para niños menores de 12 años.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    Melgar asegura que el perfil de quienes prefieren el hotel es amplio e incluye desde turistas hasta clientes corporativos que hacen viajes de negocios.

    En el desayuno se pueden encontrar distintos tipos de pan, pasteles y acompañamientos, además de jugos y café. Lo que más resalta es la inclusión de cocadas, pebre y sopaipillas.

    El restaurante Olivia Cucina Italiana opera en el mismo espacio en el que se sirve el desayuno durante la mañana y, en su carta, se pueden encontrar pastas, ensaladas y carnes.

    Los precios de los platos de fondo están, en su mayoría, en el rango de los $10.000-$15.000.

    Cómo es el Hotel ibis Santiago Providencia. Foto: cortesía.

    El Hotel Ibis Santiago Providencia es parte de la iniciativa ibis Music, la cual les ha permitido “hacer alianzas con festivales” y ser “la antesala a dichos eventos”, afirma Melgar.

    A principios de noviembre, el hotel tuvo una alianza con Fauna Primavera, por lo que algunos de los asistentes recibieron beneficios y regalos sorpresa, que luego pudieron utilizar en el festival.

    En el lobby se podían ver carteles y una guitarra eléctrica exhibida a modo de decoración, mientras que también se hizo un DJ set a cargo de Nico Castro.

    “Ibis Music nace por la posibilidad de ofrecer un espacio de entretenimiento a nuestros huéspedes y comunidad, es poder brindar una alternativa de disfrute dentro de nuestras instalaciones”, dice Melgar.

    El próximo ibis music está en etapa de producción, pero pronto, añade el ejecutivo “tendrán información que podrán revisar en nuestras redes sociales”.

