De Electrodomésticos a Niña Tormenta: en septiembre los conciertos presenciales se toman la explanada y el teatro de Matucana 100

Justo cuando a está punto de cumplir 20 años, en octubre próximo, el centro cultural Matucana 100 retomó sus actividades presenciales, las que marcan el reencuentro con su público tras varios meses de programación 100% digital.

Hoy, al emblemático recinto de Av. Matucana puedes ir a ver exposiciones, como Políticas del espacio, la que celebra sus dos décadas, cine y también obras de teatro.

Y por supuesto música en vivo, porque los conciertos presenciales volvieron con todo a Matucana 100. De hecho, para este mes de septiembre programó una cartelera nutrida de shows, que se realizarán al aire libre en su explanada y otros en su teatro principal.

Una lista de presentaciones que incluyen a consagrados de la música nacional, como Electrodomésticos, pero que también le da cabida a nuevos nombre de la escena chilena.

Niña-Tormenta-ok.jpg la-tercera

Foto: Marcela González Guillén

Así, el mes de conciertos presenciales ahí partirá con el ciclo Compositoras en vivo, que entre el jueves 2 y el domingo 5 presentará a tres cantautoras con registros diferentes: Rosario Alfonso (jueves 2), I.O (viernes 3) y Niña Tormenta (domingo 5).

Voces femeninas a la que se sumára el jueves 9 la porteña Pascuala Ilabaca, quien repasará su discografía y presentará nuevas canciones, como La curiosidad en el teatro principal.

Disidencias y clásicos

Noah-Blanco-por-Gaby-Perez-ok.jpg la-tercera

Foto: Gaby Pérez

La música de la disidencias sexuales también se dejará oír en septiembre en Matucana 100 con el Amik Fest, que durante tres días, del 8 al 10, mostrará el trabajo de diferentes proyectos del colectivo LGTB+.

Entre ellos el artista trans Noah Blanco y la música y cantante trans no binaria Kamon Kamon Kamon y su pegajoso electropop.

Luego será el turno de unos clásicos, Electrodomésticos, que el martes 10 darán en el teatro principal su primer concierto con público después de varios meses de pandemia.

También se programó un show de la banda We Are The Grand, pero sus tickets ya se agotaron.

El detalle y las entradas para cada uno de estos conciertos los encuentras en la web de Matucana 100.