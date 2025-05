Dónde comer más liviano después de las fiestas del 18

Boa-12 (1) ok

Después de vivir toda una semana -si es que no un mes- de empanadas, carne, anticuchos y longanizas, bien le vendrá al cuerpo comer más sano.

Eso sí, no es necesario pasar hambre, porque hay una serie de locales preocupados de alimentar bien a sus comensales: con verduras, granos y brotes bien cocinados y que vienen un formatos contundentes.

Anota estos lugares, que están muy lejos de esas ensaladas tristes y desabridas y más cerca de platos llenos de enjundia.

1. Adhana

Platos vegetarianos la-tercera

Foto; María Ignacia Concha

A fines de 2016 abrió este local en una pequeña casona de Providencia, en Pérez Valenzuela. Apuntó a un público creciente de veganos, que buscan sabor real en cada alimento, sin pasar por procesos de refinamiento.

Ahí, el plato hit fue la hamburguesa “spicy” ($ 4.500), hecha con porotos negros y quínoa, más repollo prensado, brotes, palta, pepinillos, mostaza Dijón y salsa spicy.

La gracia de esta hamburguesa es que la puedes pedir sin pan y decirle adiós a la harina de las empanadas, porque viene envuelta en hojas grandes de acelga, más refrescante y liviana. También puedes pedirla al plato ($5.000), junto con un mix de hojas verdes de la estación, como lechuga española, hojas de mostaza, mitzuna (una hoja verde de aspecto similar a la rúcula, como dice esta nota) y kale.

No dejes de pedir los jugos prensados en frío, como el de betarraga, arándanos, pepino, espinaca y rúcula ($ 3.800). También hay jugos de fruta de la estación ($1.600) y dos tipos de limonada ($2.000), una con limón y jengibre y otra con pomelo y huacatay, una hoja típica de la sierra peruana.

Ojo, que ofrecen despacho en toda la comuna de Providencia (por $2.000). Y también puedes ahorrar tiempo e ir haciendo tu pedido para que esté listo a la hora de recogerlo. ¿Cómo? A través de su sitio web.

2. Al Grano

Restaurante-Al-Grano-4-ok.jpg la-tercera

Está en el subsuelo de un edificio de Cerro Colorado, en pleno barrio de oficinas.

Es una barra con preparaciones vegetarianas, como ensaladas o platos con carbohidratos, aderezados con aceite de coco, semillas y brotes.

Todo ahí está libre de proteína animal (salvo unas hamburguesas de legumbres que se hacen con huevo de gallina feliz).

Pedir dos preparaciones cuesta $ 3.900, y cuatro, $ 5.900. Las ensaladas van desde la verde con higos secos y vinagreta de frambuesas, hasta una de espinaca con pera. Y entre los carbohidratos está el arroz con tofu y brócoli.

Además, hay platos calientes, como la lasaña de verduras, que es sin lactosa ni gluten ($ 5.900).

Y todo queda mejor con las 18 variedades de jugos prensados en frío, como el “inmuno booster”, con pera, repollo morado, apio, jengibre, cúrcuma y limón con cáscara para potenciar el sistema inmunológico ($ 2.200).

3. El Huerto

elhuerto2.jpg la-tercera

Foto: El Huerto

Un referente de la comida saludable desde 1980 es El Huerto,ese restaurante ubicado en calle Orrego Luco.

Si pasaste el 18 rodeado de amigos, ve con ellos y pide un plato vegano para compartir ($9.400) hecho de hummus, pan pita, ramitas de zanahoria, guacamole, aceitunas, tomates cherry, champiñones salteados, tofu con semillas y jengibre.

Y si no está el "ceviche de algas" ($5.200) hecho de cochayuyo, luche y ulte, palta, tomate, cebollín, pimienta y servido con chips de maíz.

Otra de las especialidades son las ensaladas, de abundantes ingredientes y tamaño, como "la Altiplano", preparada con apio, palta y manzana, quínoa con choclo, cilantro, papas con mayonesa vegana y un toque de merkén, además de beterragas, habas con cebollín, crutones, semillas de maravilla y nueces tostadas, aderezado con limoneta en aceite de oliva.

¿Para beber? Jugo de frutas y vitaminas ($2.600), un té frío con jengibre fresco ($2.600) o kombucha ($2.900)

4. Boa Restorán

Platos vegetarianos la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Desde el año pasado que la azotea de un edificio antiguo de calle Tajamar, muy bien escondido, está este restaurante de comida saludable, el Boa Restorán.

Al estilo de un invernadero y con plantas colgantes, ahí hay harto donde elegir para sacar las toxinas del cuerpo, porque los platos se preparan con semillas, brotes, encurtidos caseros y verduras de temporada. También hay carne, pero es libre de antibióticos y hormonas.

Puedes elegir entre los buddha bowls, esos platos hondos llenos de colores porque mezclan verduras de diferentes tipos, además de legumbres varias que los hace ser un plato muy sano y saciador,

En Boa tienen "otoñal" ($ 6.990), un mix de quínoas, germinados de lentejas, huevo de campo soft, palta, zanahoria asada, betarraga, dressing de cúrcuma y keffir, y el "kimchi fried rice" ($ 6.990), con arroz basmati, pepino, apio, nabo, pimentón amarillo, ají amarillo, cebollín, kimchi de lechuga y repollo, crema de tofu a la cúrcuma, arroz negro crocante y dressing caliente de cajú y soya.

Y lo más importante: sus jugos prensados en frío, varios de ellos detox, como el "manzanamero" ($ 2.500), una infusión de romero (depurativo y estimulante intestinal), manzana verde prensada en frío y aguamiel. También tienen el "ginger beer" ($ 2.500), una bebida de jengibre fermentada.

5. Verde Sazón

platos vegetarianos la-tercera

Foto; Instagram @verdesazonchile

Ya cumplió más de un año abierto en pleno barrio Italia, al lado de Casaluz.

Definido como “comida vegetariana apta para carnívoros”, antes de ser un local, era un carrito y gracias al impulso de sus dueño, llegó a este colorido local con una especie de grafitis en el frontis.

Sus dueños aprendieron cómo alimentarse de vegetales en forma creativa en Australia, país que lleva la delantera en este movimiento “sano y anticarne”, y al llegar a Chile abrieron Verde Sazón, un restaurante vegetariano y vegano,

Está abierto lunes a domingo (ojo que sólo de martes a viernes está la opción de una sopa más algo para tomar por $ 6.000) y entre las opciones para desintoxicar el cuerpo el “gado gado”, una base de vegetales con toque indonesio, es decir, de sazón dulzona, ácida y picante, lo que se lo da una salsa de maní ($ 7.000).

También, el “curry”, exponente de la comida vegetariana, de sabor explosivo y con arroz basmati, brócoli, zucchini, cebolla, pimiento y pasta.

Y si quieres ir de noche, está abierto, porque es de los pocos vegetarianos abiertos de noche, con buena coctelería, como el “verde sour“, con pisco Aviador, jugo de lima, menta, té matcha y syrup de ágave orgánico con jengibre ($ 3.500).

También está el “puestero”, con pisco infusionado con manzanilla, syrup de huesillo, infusión de mate con limón, jugo de pomelo y espumante

6. Sapiens

sapiens02.jpg la-tercera

Foto: Sapiens

Instalados hace siete meses en Av. Italia con Av. Santa Isabel, este espacio lo armaron tres socios: dos ingenieros comerciales que vivieron en Australia.

En Sapiens quisieron ofrecer una carta con comida vegetariana y vegana, convencidos de que es la comida del futuro.

Hasta allá llegan, incluso, los carnívoros, según cuenta el chef y socio Piero Malerva.

Ubicados dentro de una galería de arte, con una capacidad para 30 personas, en este restaurante son famosos los "buddha bowls".

Son cuatro tipos los que tienen y todos cuestan $ 5.400.

Prueba el de "albóndigas de lentejas", que viene con salsa de tomates asados, pebre de topinambur -un tubérculo con sabor corazón alcachofa-, y arroz de coliflor. También el de "porotos negros", que lleva arroz integral, pico de gallo -un pebre con tomate, cebolla y cilantro- y guacamole. O si prefieres está el "mediterráneo", con garbanzos tostados, verduras asadas, pasta integral con pesto.

¿Otra especialidad? Sus spaghettis de zucchini (zapallo italiano), que tiene pesto, salsa de tomates casera, tomates cherry y levadura nutricional, en hojuelas, que reemplaza al queso parmesano y le da un sabor especial ($5.000).

Entre las bebidas, prefiere sus smoothies energéticos de medio litro ($3.200), como el "green day", hecho con espinaca, plátano, manzana verde, pepino y jengibre ($3.200) o el "orange submarine", de naranja, mango, zanahoria, cúrcuma, camucamu (un fruto de la selva peruana), leche de coco y pimienta ($3.200).

Lo que más te vas a encontrar en este local es público-vegano-millennial, pero el fin de semana también llegan familias.

Y ojo: conviene reservar los sábados y domingos a la hora de almuerzo, porque se llena.

7. Rawdical

Platos vegetarianos la-tercera

Foto: Instagram @rawdical.cl

Abierto hace casi un año como local, lo de Rawdical es la comida cruda, es decir, platos que no se cocinan a más de 46 grados para que no se cuezan y, así, no se rompan las enzimas de la fibra, que es la que tiene las vitaminas y minerales.

Detrás está la actriz Constanza Gómez y su hermano Nicolás, que luego de varios viajes por el mundo -sobre todo por India, Tailandia y Bali- descubrieron cómo comer rico y saludable con vegetales o insumos que no tuvieran origen animal.

No por animalistas, dice Constanza -quien se certificó como chef raw en Bali- sino por la simple motivación de aprender a dejar en los alimentos sus propiedades minerales y vitamínicas.

Y lo que partió siendo un emprendimiento para caterings y delivery, se transformó en un local pequeño, en la calle José Luis Aguilar, a la vuelta del Carrer Nou.

Ahí, los vecinos y otros que vienen de más lejos, llegan por su pizza cuya masa se hace con zapallo italiano deshidratado (por 32 horas) y que lleva salsa de tomate, ricotta de castañas de Cajú, pesto, aceitunas, palta, berros y tomate cherry (cuatro trozos, $ 7.300).

Y también por sus wraps -también hechos con verduras como base, con zapallo italiano y espinaca- y sus sopas tibias, que se preparan con verduras deshidratadas, que son así para que agarren consistencia.

Otros de sus hits son los chips de maíz, que son como los "doritos" pero en versión sana, sin aceite, ni extra sodio, ni azúcar, ni gluten, ni soya.

El local es de una estética muy cuidada, con sólo ocho mesas, cocina a la vista, calientito y donde atiende sólo ella y su hermano. Y la próxima semana, la última de septiembre, lanzan una nueva carta, con cerca de siete platos, entre los que cuatro son crudos.

¿Cuáles serán los nuevos? Los "raw violes", que son pequeñas masas hechas con betarraga cruda deshidratada y rellenos de ricotta de almendra, acompañado con pesto, salsa de tomate y una ensalada con mix de hojas verdes.

Otro de sus nuevos platos es el "wrap", hecho con masa de espinaca y relleno con paté de semilla, coleslaw, pepino tomate, brotes de brocoli, kimchi.

Y entre lo que no es raw propiamente tal está la "fajita", rellena de lechuga, champiñón salteado, hummus, coleslaw, cebolla morada, tomate, pepino, y acompañado con menta y salsa harissa, una salsa dulce-picante hecha con pimientos, tomates y ají.

8. Quínoa

quinoa02.jpg la-tercera

Foto: Quínoa

Ideal para el brunch es este local ubicado en el sector de Luis Pasteur en Vitacura. Para comenzar, nada mejor que un jugo detox prensado en frío de manzana verde, espinaca, pepino y jengibre ($3.500) o un jugo de betarraga, manzana, piña y limón ($3.500).

Luego, puedes comenzar con un brunch vegano, compuesto de un pudding de chía o ensalada de frutas, acompañado de pan integral, hummus, tomate y palta más un brownie vegano y jugo natural, café o té ($10.900).

¿Prefieres ir al desayuno? Pídelo con pan integral, hummus, tomate y palta con semillas de sésamo, más té o café o jugo natural ($4.100).

10. Prana Sopas

Platos vegetarianos la-tercera

Foto: Prana Sopas

Este emprendimiento virtual de sopas natutales, hechas sin ningún químico, partió hace 15 meses de la mano de Vanesa y Tamara Mardones y su mamá, Marisol Saguas.

Son sopas que vienen en nueve sabores, entre ellas, de zapallo camote, zapallito italiano, brócoli, champiñon, betarraga, zanahoria jengibre, garbanzos, lenteja y porotos negros ($ 2.500 el frasco con los 330 cc).

¿Qué es hay de detox en ellas? Que todas llevan apio, un vegetal conocido por sus propiedades depurativas y antiinflamatorias.

Para este período post 18, tienen un pack especial: 15 sopas que se deben consumir a razón de dos diarias por una semana completa, para desintoxicar el cuerpo. Se eligen en los sabores que cada uno quiera y cuestan $ 35.000, siendo el despacho en la zona oriente, gratis.

Y como hay un concepto ecofriendly detrás, la idea es devolver los frascos de vidrio en cada segundo despacho y se obtiene un 10% de descuento en el total de la compra.

Si se adquieren en cualquier punto de venta, por cada envase que se retorna, te puedes llevar una sopa gratis.

Anota estos locales donde las puedes comprar, si no las pides por despacho: en el Vego, tienda vegana en Mardoqueo Fernández; en Almazán, de Pocuro; en el Almacén Fibra, de calle Pucará; y en el Espacio Verde, en Barrio Italia.

Para encargos en pranasopas.cl o en el +56992294711 o el correo hola@pranasopas.cl.