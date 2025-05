Dónde comer, pasear y pasarlo chancho en Pomaire

Viña Chocalán

Fotos: Valentina Miranda Vega

A 15 minutos de Pomaire, por el desvío que va hacia Rapel, se llega a esta viña abierta al público desde hace una década y que tiene una conexión muy especial con el entorno.

Eso porque ahí, aparte de conocer las 100 hectáreas de viñedos y de probar los vinos de la marca, se puede aprender a modelar la greda, el oficio que ha hecho famosa a esa zona de la Región Metropolitana.

Para hacer este taller de alfarería hay que reservar antes. Dura cerca de una hora y en él un par de artesanos de Pomaire te enseñan desde cómo se extrae la greda de la tierra hasta cómo se trabaja, con las manos y en el torno, para crear un pocillo o un vaso, "cacharrito" que te puedes llevar a casa de recuerdo.

Además, puedes conocer la viña y sus bodegas y degustar tres vinos Chocalán ($ 18.000 p/p). Todos los recorridos que ahí se hacen son personalizados, para grupos reducidos (tours desde $ 14.000). Hay desde uno para probar vinos premium maridados con chocolates, hasta otro que es un hit en la época de más calor, con un picnic a la sombra de un enorme parrón.

También hay un tour que incluye un almuerzo campestre en un quincho con vista panorámica del campo y si sólo quieres probar los premiados vinos de esta marca (difíciles de encontrar porque el 90% de su producción se exporta), puedes degustarlos sin necesidad de conocer las instalaciones (desde $ 4.000, según el vino que escojas).

Fotos: Valentina Miranda Vega

Si hablamos de clásicos, este lugar (que tiene una sucursal en calle Roberto Bravo, la principal de Pomaire) es el primero que se viene a la mente, porque está en el pueblo desde 1974, cuando la conocida señora Yolita fundara una picada que pronto se hizo famosa por sus cazuelas, costillares y empanadas.

Hoy es su nuera y sus nietos quienes velan porque esa tradición se mantenga con las mismas recetas, incorporando también algunos platos actuales, como una crema de zapallos y almendras tostadas, ideal para vegetarianos y veganos ($ 3.900).

Pero esta casona bien campestre —de adobe, luminosa, llena de plantas que cuelgan del techo y con piso de tierra compactada que la clientela atesora— sigue siendo famosa por su cazuela de pava ($ 6.900) y por el pastel de choclo ($ 6.900), algo dulzón, que se puede degustar todo el año gracias a que lo preparan con una pasta de choclos secreta que se mantiene los 365 días.

Sin olvidar su empanada gigante de un kilo, súper contundente ($ 4.900), su costillar de cerdo con un dorado perfecto ($ 9.500), que viene con un puré picante para comer a cucharadas, y postres como el mote con huesillos o la leche asada ($ 2.500).

Granja Educativa Alfarera Greda

Foto: Valentina Miranda Vega

Hace más de 17 años que este lugar es uno de los pocos donde se puede aprender el arte de la alfarería. Decenas de jardines infantiles, colegios y universidades ocupan su enorme galpón, lleno de mesones aptos para trabajar con las manos, durante todo el año.

Pero también llegan familias, sobre todo los fines de semana, ansiosas por ver cómo se crean esos objetos que tantas veces han visto en las vitrinas de Pomaire. Sólo hay que tener ganas y reservar un par de días antes, para asegurarse de que haya cupos.

Los talleres son para mayores de tres años y cuestan $ 4.000 en promedio. El más básico dura poco más de una hora y consta de tres pasos: primero se ve un video que cuenta los orígenes de esta tradición pomairina, cómo se extrae la greda y cómo se ha trabajado en el pueblo desde hace siglos.

Luego, los alumnos reciben sus pecheras para no marcharse y pasan a los mesones para echar a volar su imaginación y moldear a mano algún elemento, una vasija, un plato, una palmatoria o un chanchito de greda, ese que ya es un símbolo del lugar.

La parte final es una demostración del trabajo en torno que hacen los monitores del lugar. Y si los aprendices se interesan, después pueden hacer el taller de tornería, que dura casi dos horas, un trabajo más delicado que requiere cierta pericia.

El Parrón de Pomaire

Foto: El Parrón de Pomaire

Es uno de lugares para comer más antiguos de Pomaire. Partió hace ya más de 75 años en la céntrica calle Arturo Prat, como una cantina donde se iba a tomar chicha y vino.

Con los años fueron sumando sánguches, cazuelas y otros platos, convirtiéndose poco a poco en lo que es hoy, uno de los restaurantes más reconocidos, que sigue a cargo de la misma familia, pero con su cuarta generación.

Es de los pocos lugares en la localidad donde hoy se prepara cordero al palo, que es magallánico y que se hace a la vista durante una cocción a la llama por hasta siete horas.

Por eso queda tiernecito y lo puedes probar bajo en su terraza con parrón en preparaciones como la parrilla de cordero ($ 18.900), que trae tres cortes que tú mismo eliges, que puedes ser costilla o chuleta, por ejemplo, y viene con un agregado, también a elección.

Si no comes cordero, no te preocupes, que también encuentras asado de cerdo y vacuno, pastel de choclo, cazuelas y una empanada que efectivamente pesa un kilo ($ 7.900).

No te olvides de pedir tu vasito de borgoña, que es cortesía de la casa. Si te queda gustando, la jarra de casi un litro y medio cuesta $ 8.000.

Foto: Bicigreda

La forma más tradicional de recorrer Pomaire es caminando por sus calles del centro llenas de puestos de alfaería y artesanía, además de restaurantes con sabor a campo. Pero si quieres conocer el otro lado de esta comuna, entonces reserva en Bicigreda.

Así se llama el emprendimieto de Diego, un joven que dedició mostrar a los visitantes la cara más desconocida usando como medio de transporte bicicletas que él mismo arma.

Se trata de recorridos familiares, para todas las edades, además de flexibles, porque se adaptan a lo que las personas quieran conocer. De hecho, tiene ocho alternativas de paseos o aventuras, que cuestan desde $ 20.000 p/p, valor que incluye la bicicleta, un snack de frutos secos y el guía local.

Si quieres descubrir los secretos y tesoros menos explorados de este lugar, tiene alternativas como el Bicicampo, un paseo en medio de la naturaleza por rincones como el Valle de Mandalas y el hermoso jardín de la casona Las Carreras.

Quienes amen el buen beber tiene una opción entre los paseos de Bicigreda, el Bicihappy, a través del cual conoces un productor de cerveza, la viña Casa Sur y la Coyita, una picada donde los pomairinos suelen ir a combatir la sed.

La Fuente de Mi Tierra

Foto: Valentina Miranda Vega

Apenas uno entra al pueblo, por la calle principal se encuentra con este restaurante cuyos platos se hacen aprovechando los productos locales, sobre todo el cerdo.

Se trata de un lugar sencillo, de dos pisos, con una pequeña terraza, que se luce con preparaciones simples que llevan todo el sabor pomairino y casero. Ahí el arrollado, que casi no trae grasa, es la estrella ($ 9.000). Son 300 gramos de puro sabor cortado en medallones, ideales para compartir entre dos. Al lado, una ensalada a la chilena, que le da frescor.

Otra opción son las prietas con puré picante ($ 7.500). Artesanales y sazonadas en su justa medida, vienen dos de tamaño grande, acompañadas con una buena porción de puré.

Y para los que prefieren un sánguche, el de arrollado con palta, mayo casera y salsa de pimentón y ajo en pan amasado, es imperdible ($ 5.500).

Ojo con las papas fritas que lo acompañan. Caseras, de tamaños irregulares, recién hechas y crujientes, al estilo de las abuelas. Como para olvidar para siempre las que venden en los supermercados y en tantos restaurantes, sin sabor ni gracia.

Taller Barros

Foto: Valentina Miranda Vega

Este lugar reúne dos cosas interesantes para los que visitan Pomaire: ahí se puede aprender el arte de la alfarería y también vitrinear en una pequeña sala de ventas donde comprar la artesanía que elabora su dueño, Rodrigo.

A él le costó mucho aprender a trabajar la greda, porque nadie quería enseñarle y porque va quedando poca gente que se dedique a eso.

Lo logró hace 12 años y desde entonces le interesa compartir sus conocimientos con niños y adultos que llegan hasta el lugar para hacer un taller básico o avanzado. Parten desde los $ 7.000, una hora y 20 minutos en que Rodrigo enseña a hacer un jarro pato o un chancho de tres patas.

Ahí vende también sus creaciones, elegantes y más vanguardistas, a las que les ha dado una vuelta de tuerca y un toque de color, porque se trata de greda esmaltada, en tonos intensos como verde, calipso y rojo. Hay jarros desde $ 7.000 y juego completos (con seis vasos) a $ 18.000. Los maceteros, de todos los portes, parten en los $ 3.000.

La Chingana

Foto: Valentina Miranda Vega

En una de las calles más céntricas de Pomaire está hace siete años este galpón largo y muy campestre donde todo se cocina a leña, hasta la cebolla para las empanadas.

Lo más rico de ahí es el costillar que se ahúma con el humo de las parrillas ($ 7.690 un trozo bien contundente). El puré picante es el acompañamiento perfecto ($ 2.90), pero si lo pides "a lo pobre" es un verdadero festín de sabores ($ 11.850).

Otro imperdible de la carta es la parrillada, con todo el sabor del asado a leña. La "especial" lleva lomo, costillar, chuletas, pulpa, pollo, longanizas, arrollado y las infaltables papas cocidas ($ 40.990 y comen hasta seis).

Las empanadas, hechas con carne picada y masa crujiente, son el entrante favorito aquí ($ 1.700 y $ 3.500 la de kilo), mientras que en materia de postres la leche asada se lleva los aplausos, cremosa y casera ($ 3.000).

Como siempre hay folclor en vivo en el local, lleve su pañuelo, porque de seguro le darán ganas de pararse y bailar un pie de cuecas.

