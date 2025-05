Dulces Rufiko: la pastelería japonesa que es un hit en Providencia

Rufiko 3 ok

Si eres fanático de los mochis, esos bizcochos japoneses esponjosos y muy suaves, entonces de seguro has probado los de Dulces Rufiko.

La pastelería de Valentina Vera y Cristóbal Ramírez, que hace años partió como un pequeño emprendimiento de esta pareja, ambos ingenieros, en la cocina de su departamento.

Ahí comenzaron con su taller de mochis que vendían por encargo y que poco a poco se fueron haciendo conocidos e, incluso, llegaron a las cartas de restaurantes japoneses como Kintaro y Japón.

Rufiko-10-ok.jpg la-tercera

Foto: Dulces Rufiko

Tan bien les fue que su siguiente paso fue abrir un local con venta directa, cerca del Metro Manuel Montt, que cerraron para inaugurar uno nuevo y que es todo un furor.

Se trata del local que Dulces Rufiko abrió en Av. Providencia, justo a la salida del Metro Los Leones de la Línea 6.

Rufoko-9-ok.jpg la-tercera

Foto: Dulces Rufiko

Uno de estética bien kawaii, con carteles de neón y algunas mesas y un sillón para sentarte a probar sus delicias dulces de sabor asiático.

Aunque su formato también es al paso y puedes comprarlas para comer en el camino o en casa si que no te tientas antes.

Los pasteles más kawaii

Rufiko-2-ok-1.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Apenas entres te vas a tentar con su vitrina donde están los mochis, los coloridos pastelitos de harina de arroz aglutinada, esponjosos y suavecitos, con distintos rellenos.

Entre ellos cheescake frambuesa, Oreo, trufa ron y tiramisú, por ejemplo. Y los puedes comprar por unidad ($ 2.000) o en packs de tres ($ 5.000), seis ($ 9.000) y 12 ($ 17.000).

Rufiko-11-ok.jpg la-tercera

Foto: Dulces Rufiko

Además te puedes tentar con los taiyakis ($ 2.200 c/u), bizcochos crujientes con forma de pez y diferentes rellenos, o los dorayakis ($ 2.500), también de harina de trigo y que se llaman así porque son los favoritos de Doraemon, el gato cósmico.

De hecho, llevan un sello con su cara impreso en el pastel.

Rufiko-12-ok.jpg la-tercera

Foto: Dulces Rufiko

En Dulces Rufiko también encuentras dangos ($ 2.500), brochetas de bolitas de harina de arroz, de sabores como matcha y frambuesa, y a los que les puede poner toppings, como coco rallado y galletas Oreo para darle crunchy.

Ojo con sus promociones, como la All for one, donde por $ 7.500 puedes llevar cuatro dulces y combinarlos como quieras.

Además de sus cajas para regalo, como la Rufigit L ($ 15.000), que incluye cuatro mochis, un dorayaki, un taiyaki y un dango a elección, más una bolsa, tarjeta de regalo y cinta.