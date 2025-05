El Gran Baile de Invierno de Harry Potter vuelve a Chile con toda su magia y fantasía

Gran Baile de Invierno 2024 ok

El Gran Baile de Invierno es la oportunidad que muchos fanáticos de Harry Potter soñaron para ser parte de uno de los momentos memorables de la saga.

Y es que se trata de un evento que recrea el Baile de Navidad, una tradición del Torneo de los Tres Magos y que se realiza durante esta festividad.

Precisamente para trasladar a los fans a ese mágica y fantasiosa fiesta es que la empresa Fever creó esta experiencia en vivo, que se ha realizado en varias países.

Gran-Baile-de-Invierno-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Fever

Entre ellos Chile, donde el año pasado el Gran Baile de Invierno tuvo su debut en el Círculo Español, una casona señorial en plena Alameda.

Tan exitoso fue, que este año regresa con toda su magia y una nueva temporada, en otro lugar patrimonial del centro de Santiago y cargado de historia.

Se trata del Club de la Unión, el fastuoso palacio que está en la Alameda, a un costad del barrio La Bolsa y que se construyó en 1925, con un diseño del prestigioso arquitecto Alberto Cruz Montt.

Entradas y precios del Gran Baile

Gran-Baile-de-Invierno-3-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Fever

Un lugar declarado Monumento Histórico y que ahora se convertirá en escenario de un evento mágico gracias al Gran Baile de Invierno.

Ahí, está celebración se realizará desde el jueves 28 de noviembre y hasta el 22 de diciembre, justo el fin de semana previo a la Navidad.

Si no fuiste a su primera versión en Santiago, te contaremos algunos detalles del evento, aunque no todos, para no ser spoilers.

Debes saber que se trata de toda una experiencia, que vala la pena vivir si es que eres fanático de la saga Harry Potter.

Gran-Baile-de-Invierno-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Fever

Y es que te transporta a la historia con su ambientación especial, los personajes que te encontrarás, la música, el baile y varios otros detalles mágicos.

Como la comida y las bebidas, entre las que no falta la tradicional cerveza de mantequilla.

Así es que puedes ir ya preparando tu cosplay ideal de la saga para asistir vestido ad hoc a la celebración.

Las entradas para el Gran Baile de Invierno ya están a la venta, a través de Feverup. Los precios van desde $ 26.000 y hay promociones para grupos.

Puedes ver también esta guía con más panoramas para hacer con niños en Santiago.