¡El paraíso de los gamers! Se abrió en Chile la primera sala dedicada a los eSports

En el segundo piso del patrimonial edificio Espacio Diana, atrás de los Juegos Diana, se inauguró Movistar GameClub, la primera sala chilena para los fanáticos de los juegos en línea y las consolas.

¿Eres uno de ellos? Entonces tienes que ir a este nuevo centro que llaman el "Juan Pinto Durán de los eSports", porque hasta allá llegarán los gamer, ya sean principiantes como profesionales, a practicar en 70 computadores de última generación, que tienen 15 juegos cada uno, entre ellos League of Legends, Warcraft, Rainbow Six Siege y Counter Strike.

Movistar GameClub la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Eso no es todo, en la zona Play Station con 10 consolas, manubrios y joystick. Todo, para que uses los más de 25 juegos que tiene este espacio,entre ellos Mortal Kombat, Fifa 19, PES 2019 y 2020, Spiderman, The Elder Scrolls, Fortnite, Sekiro y World War Z.

La gracia, además, es que podrás comprar tu ticket por hora. Por ejemplo, una hora costará $ 1.500 y si es más tiempo, te harán descuentos.

Streaming enMovistar GameClub

Movistar-Game-Club-8.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Los que gustan del streaming también tendrán un lugar especial. Esto, porque hay una sala equipada para hacer transmisiones de calidad. El valor por hora de este lugar será de $ 2.500.

Asimismo, si eres un gamer profesional, debes saber que tienen dos exclusivas salas destinadas para ti. Todo, con la intención que vayas a entrenar sin problemas con la red. En este nuevo sitio nunca, pero nunca se caerá internet.

Para que eso no ocurra Movistar instaló una fibra óptica pensada para que 5000 personas estén conectadas a la vez (este recinto puede albergar a más 400).

Movistar GameClub la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Ojo, las salas para profesionales cuestan $ 2.000 los 60 minutos por PC, pero si quieres pedirla para ti solo, tendrás que pagar $ 9.000.

Asimismo, tendrá zonas de descanso, para que también puedas compartir con los jugadores, y otra para comprar comida y bebidas.

Por si fuera poco, armaron un calendario de torneos imperdibles, como el Fight Club de los viernes, el PC Masters, de los sábados, y Copa Mobilers, de los domingos. Para saber de toda la programación, revisa la web de Movistar GameClub.

Ojo, los clientes de Movistar tendrán un 20% de descuento.