El Parque Metropolitano reabre sus puertas a los ciclistas y celebra sus 103 años

Una de las reglas que puso el Parque Metropolitano en su reapertura, a comienzos de septiembre, era que sólo podían ingresar peatones. Esto, para evitar accidentes y colapsar los servicios médicos.

Para alegría de quienes gustan de pedalear, esta norma cambiará a partir del lunes 28 de este mes. Así lo anunciaron los ministros de Transporte Gloria Hutt, y de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward; además del director de ParqueMet, Martín Andrade.

Eso sí, los ciclistas sólo podrán ingresar de lunes a viernes, entre las 10 AM y 6 PM, ya que los fines de semana continuará siendo sólo para quienes vayan a pie (lo mismo con la CicloRecreoVía).

¿Lo mejor? Desde el próximo lunes también se podrá llegar hasta la cumbre (estuvo cerrada durante todo este tiempo). Para eso, tendrás que pedalear hasta la Plaza México y, ahí, dejar tu bici en los cicleteros del lugar, y subir sólo 150 metros hasta la cima, la que tiene una linda vista a la ciudad.

Ojo, aún no se abrirán los puestos de mote con huesillo, ni los kioscos del lugar, para que vayas con suficiente agua para hidratarte. Otra condición para pedalear por el parque es el uso del casco. De hecho, te revisarán en la entrada, y quien no lo porte no podrá ingresar.

Entradas disponibles al Parque Metropolitano

Parque Metropolitano la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Otro de los anuncios que se dieron este jueves, es que estarán disponibles las cuatro entradas al parque desde el lunes 28, pero sólo de lunes a viernes, en el horario antes mencionado: Pío Nono, Pedro de Valdivia Norte, Zapadores y Pirámide.

Desde todos ellos podrás ingresar en bicicleta, siempre por las vías principales. Aún no se puede acceder a los senderos.

Ojo, los fines de semana se cerrarán los accesos de Pio Nono y Zapadores, porque las comunas están en fase 2 del plan Paso a Paso.

Con todos estos anuncios, este enorme pulmón verde celebrará su aniversario 103, que se festeja el 28 de septiembre. Un día después será la reapertura del zoológico.