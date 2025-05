El último concierto de The Beatles se recreará a lo largo de todo Chile

Pasado el mediodía del frío 30 de enero de 1969, The Beatles subieron hasta la azotea del edificio de Apple Corps, en Londres, para tocar en vivo cinco canciones.

Fue un concierto histórico, porque los de Liverpool estaban en el peak de su popularidad y porque ese fue el último show de toda su carrera.

Ahora que ese hito cumple 50 años, esa presentación volverá a la memoria, gracias a un homenaje que se hará a lo largo de todo Chile.

Azoteas por los Beatles es el nombre del evento que revivirá ese mítico show en diferentes ciudades del país.

Justo al mediodía del miércoles 30 de enero, se realizarán cerca de 30 conciertos simultáneos de Arica a Castro, en los que se tributará a la banda de John Lennon.

La gracia es que, al igual que el de la azotea de Apple, estos se harán en espacios públicos, de manera que cualquiera que se acerque pueda disfrutarlos gratis.

Azoteas por los Beatles de norte a sur

Fue a un fanático chileno de los Fab Four, el gestor cultural Jaime Godoy, a quien se le ocurrió organizar estas Azoteas por los Beatles.

Para eso invitó a distintas organizaciones y a bandas profesionales y amateurs, a organizar para ese día shows tributo en espacios públicos, fueran o no azoteas.

A todos se les pidió, además, que incluyeran las canciones que los Beatles tocaron en esa ocasión en Apple Corps: Get back, Don't let me down, I've got a feeling, One after 909 y Dig a pony .

Hasta ahora, para Azoteas por los Beatles hay confirmadas 29 presentaciones, en 20 comunas de Chile.

En Santiago habrá varios, entre ellos uno en el hall del Centro Cultural La Moneda, donde tocarán The Charritles, una banda tributo.

En tanto, en Las Condes, tendrás que ir a la Plaza Perú, donde la Cavern Band versionará, además, clásicos como Hey Jude y Ticket to ride.

Si estás en Valparaíso, podrás escuchar al grupo Fracción Lunar en el Hotel Brighton, en pleno Paseo Atkinson.

El listado completo de locaciones y bandas de Azoteas por los Beatles puedes revisarlo acá.