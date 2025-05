El Zócalo: el restaurante mexicano con una promoción para comer todos los tacos que quieras

El Zocalo tacos ok

Si amas la comida mexicana, entonces de seguro has visitado más de alguna vez El Zócalo, el restaurante que nació a comienzos de los 90 en El Salvador y que desde hace algunos años también está en Santiago.

Acá partió en 2018 con un local en Providencia y actualmente tiene cuatro sucursales en la capital: en La Florida, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea, la que se acaba de inaugurar.

Y en cualquiera de ellas puedes ir a disfrutar de la nueve y tentadora promoción de El Zócalo. Se trata de la All you can eat tacos, donde puedes comer todos los tacos que quieras.

Zocalo-ficha-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Sí leíste, bien. Es un verdadero festín de tacos, que está disponible todos los jueves, en cualquier horario y en sus cuatro sucursales.

Tiene un valor de $ 19.990 el que incluye un schop o un jugo, además de varias rondas de tacos que te irán llegando durante tres horas.

Y es que apenas llegue te llegará una ronda con tres unidades y luego otras más hasta que decidas parar.

Festín de tacos en El Zócalo

zocalo-cocteles-listo-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Los que puedes probar en esta promoción son los que son la especialidad de El Zócalo, los tacos al pastor, los más populares en México.

Se trata de unos en tortillas de maíz, con carne de cerdo adobada y asada y que llevan también piña, cilantro, cebolla ají pico de gallo.

Además tienes como alternativa los tacos veggies, con un champiñones salteados, piña, cebolla, cilantro y el ají pico de gallo.

Mucho mejor si sumas otro hit mexicano, el tequila margarita, con opciones como la clásica, con tequila, triple sec, jugo de limón y goma; o de frutas, que tiene un toque de la fruta que elijas, frambuesa, maracuyá o mango, por ejemplo.

Y si prefieres no tomar la promoción, en El Zócalo también tienes otras preparaciones tradicionales, como burritos, chilaquiles, totopos, nachos y hasta una sopa de tortilla que viene servida dentro de una tortilla de harina, cosa de que puedas comerla después.