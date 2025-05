En la hierba alta: llega a Netflix un laberinto de terror inspirado en novela de Stephen King

Luego del reciente y exitoso estreno de Iten los cines de todo el mundo, para nadie es novedad que las adaptaciones de las novelas del estadounidense Stephen King a formatos de series o películas se acelerara todavía más. Y ha sido Netflix uno de los principales interesados en llevar sus obras a su catálogo de producciones originales, que a la lista en la que figuran títulos como 1922, La NieblayEl Juego de Gerald, ahora se suma En la hierba alta (en inglés: In the Tall Grass).

La cinta, que inauguró el Festival de Sitges 2019 en España, es dirigida por el estadounidense Vincenzo Natali, conocido por películas como Cube (1997) y Splice (2009), que en el último tiempo ha dedicado gran parte de su tiempo a dirigir episodios de series de televisión, entre ellas Westworld, Luke Cage, Hannibal y La Niebla.

La historia de En la hierba alta

https://www.youtube.com/watch?v=bv65SkyyId8

Cuando los hermanos Becky y Cal van en su auto, en lo que parece ser un viaje de vacaciones, de pronto escuchan el grito de auxilio de un niño que proviene de una gran pila de hierba (que como menciona el título, es bastante alta) ubicada a un costado del camino.

Con la misión de rescatar al pequeño desconocido, se adentran en la gran masa de hierba, sólo para verse arrastrados por una energía siniestra que rápidamente los desorienta y separa, dejándolos atrapados en una laberíntica prisión de hierba descontrolada y barro.

Aislados del mundo, algo desesperados e imposibilitados de escapar de esta misteriosa hierba alta, se darán cuenta que lo único peor que perderse ahí, es ser encontrado por quiénes llegaron mucho tiempo antes.

Laberinto de terror

En la Hierba Alta tall grass pelicula Netflix la-tercera

En la Hierba Alta | Netflix

Parece ser que, tal como sucede en la película Cube, a Natali le gusta encerrar a los personajes de sus realizaciones en espacios pequeños y torturarlos hasta que sus mentes se trastornen y sus límites se desdibujen. Pues eso es precisamente lo que ocurre en la "hierba alta".

Se trata de un relato que en el inicio pareciera avanzar a un ritmo bastante lento, como si no progresara y sin tener demasiado fundamento. Pero eso dura hasta que los primeros personajes –Becky y Cal– comienzan a encontrar a otras personas que también se han perdido en el laberíntico escenario de hierba gigante.

De pronto la situación se vuelve tan perturbadora para ellos, que pierden toda capacidad de confiar entre ellos y en sí mismos, pues con retorcidos y tenebrosos giros, la trama de pronto adquiere un aire de constante tensión en que el terror se asoma en la historia con dosis muy controladas y esporádicas.

Una película de terror entretenida, pero que no supera a otras adaptaciones realizadas previamente de la obra de Stephen King.

Mírala en Netflix.