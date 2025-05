FUBAR: la comedia con que Schwarzenegger debuta como protagonista de una serie en Netflix

A lo largo de una carrera de más de 50 años, Arnold Schwarzenegger se convirtió en una figura del cine, dejando de lado las series. Una deuda que salda con su protagónico en FUBAR.

El espacio creado por Nick Santora para Netflix en que por primera vez el actor, símbolo del género de la acción, encabeza el elenco de este tipo de producciones tras algunos cameos y un filme para la TV.

El que, con el acrónimo de Fucked up Beyond all Repair/Recognition, o jodido más allá de toda reparación/reconocimiento, como título, pone a Schwarzenegger bajo la piel de Luke Brunner.

Un agente de la CIA que por años le ocultó su verdadera ocupación a su familia, compuesta por su ex mujer Tally (Fabiana Udenio) y sus hijos Oscar (Devon Bostick) y Emma (Monica Barbaro).

Lo que logró haciéndose pasar por el dueño de una tienda de implementos deportivos, con el apoyo de su “socio” Barry (Milan Carter), quien es realmente otro agente experto en tecnología.

Pero cuando Luke está a punto de jubilarse, se ve obligado a volver a la acción, literalmente, para detener a Boro (Gabriel Luna), un desquiciado terrorista que él conoce bien.

La tensa relación entre padre e hija

Con lo que se inicia la rápida sucesión de ocho emisiones que tienen como motor a Schwarzenegger, tratando de elevar con su carisma el nivel de una serie algo débil y austera.

Ya que el espacio se pierde un poco entre momentos de humor poco logrados, algunos personajes algo caricaturescos y una ambientación en la que claramente no quisieron gastar.

La que en la fantasía, marcada por la acción y el espionaje, lleva a sus personajes entre EE.UU., Sudamérica y Europa Oriental, últimos territorios que claramente fueron recreados en Norteamérica.

Los diferentes escenarios entre los que se mueve Luke, sus colegas e inesperadamente su hija, quien también es parte de la CIA, como él descubre cuando se reencuentra con Boro en Guyana.

Una revelación incómoda para el espía y Emma, que lleva a que el relato incluya las sesiones que tienen con un especialista para mejorar su relación como colegas y como padre e hija.

Al mismo tiempo que tratan de detener a Boro, el único villano del espacio que busca armar y comerciar una peligrosa arma nuclear, y lidian con sus respectivas complicaciones en el plano amoroso.

