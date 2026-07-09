SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    Gastronomía, vino y descuentos especiales: lo que debes saber de Expo CAV 2026

    Los asistentes al encuentro vitivinícola podrán disfrutar de degustaciones de más de 50 viñas expositoras, así como de un patio de comida con opciones gourmet y descuentos que alcanzarán hasta un 55% en vinos, licores y accesorios.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Gastronomía, vino y descuentos especiales: lo que debes saber de Expo CAV 2026. Foto: referencial.

    Espacio Riesco será la sede de una nueva edición de Expo CAV 2026, evento organizado por el Club de Amantes del Vino (CAV) que celebrará la cultura enológica y gastronómica de Chile durante tres días.

    Los asistentes al encuentro vitivinícola podrán disfrutar de degustaciones de más de 50 viñas expositoras, así como de un patio de comida con opciones gourmet y descuentos que alcanzarán hasta un 55% en vinos, licores y accesorios.

    Expo CAV 2026 se realizará desde el jueves 23 hasta el sábado 25 de julio.

    La jornada inaugural del jueves 23 de julio estará destinada de forma exclusiva a socios de CAV y clientes del banco Itaú, quienes podrán ingresar mediante un sistema de canje.

    En tanto, los días viernes 24 y sábado 25 el evento abrirá sus puertas a todo el público, entre las 15:30 y 19:30.

    La entrada general tiene un valor de $29.990 (no incluido el cargo por servicio) e incluye una copa CAV de regalo. Para quienes solo quieran acceder a una de las catas, los tickets tienen un valor de $15.000.

    Los interesados que deseen llevar la experiencia a un siguiente nivel, pueden seleccionar opciones con costo adicional, tales como catas guiadas especializadas y un “upgrade” a una copa de cristal Spiegelau.

    Dónde comprar las entradas para Expo CAV 2026

    Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus, haciendo clic en este enlace.

    “Nos motiva ser parte de eventos que invitan a descubrir nuevas experiencias. Expo CAV 2026 ofrece un espacio donde el vino, la gastronomía y el encuentro entre personas son los grandes protagonistas”, comenta Claudia Henríquez, gerente comercial de la ticketera.

    Para asegurar una experiencia cómoda, Expo CAV 2026 contará con un aforo limitado de 2.000 personas por jornada.

    Puedes conocer más información sobre el evento haciendo clic en este link.

    Cabe precisar que es exclusivo para mayores de 18 años. No se permitirá el ingreso con niños y/o mascotas.

    Lee también:

    Más sobre:GastronomíaVinosExpo Cav 2026VinoEspacio RiescoCAVClub de Amantes del VinoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”

    Hombre muere tras ser apuñalado en Estación Central: habría tenido una riña con otro sujeto

    Fallece Bonnie Tyler, la voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Lo más leído

    1.
    Escapada en la Viña Selentia (a pasos de San Fernando)

    Escapada en la Viña Selentia (a pasos de San Fernando)

    2.
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de julio

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de julio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Hombre muere tras ser apuñalado en Estación Central: habría tenido una riña con otro sujeto
    Chile

    Hombre muere tras ser apuñalado en Estación Central: habría tenido una riña con otro sujeto

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, jueves 9 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado
    Negocios

    Reactivación de conflicto entre EEUU e Irán eleva el precio del petróleo a casi US$80 y aumenta incertidumbre en el mercado

    FMI proyecta que gobierno cerrará su período con una deuda pública del 48% de PIB, sobre su nivel “prudencial”

    Encuesta: el temor de los chilenos por la inestabilidad laboral y económica se dispara 20 puntos frente a 2025

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas
    Tendencias

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA
    El Deportivo

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Con Justin Bieber, BTS y Madonna: las estrellas que actuarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial

    Carlos Palacios vuelve a jugar después de siete meses en el redebut de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca Juniors

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”
    Cultura y entretención

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”

    Fallece Bonnie Tyler, la voz de “Total Eclipse of the Heart”, a los 75 años

    Tom Hanks llega a los 70 años: los secretos y la crisis tras Forrest Gump, un clásico del cine

    Zelenski reivindica nuevos ataques de largo alcance contra Rusia y señala que Moscú “elige prolongar” la guerra
    Mundo

    Zelenski reivindica nuevos ataques de largo alcance contra Rusia y señala que Moscú “elige prolongar” la guerra

    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Irán reivindica ataques contra instalaciones estadounidenses “clave” en Kuwait y Bahréin

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
    Paula

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras