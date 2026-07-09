Gastronomía, vino y descuentos especiales: lo que debes saber de Expo CAV 2026. Foto: referencial.

Espacio Riesco será la sede de una nueva edición de Expo CAV 2026, evento organizado por el Club de Amantes del Vino (CAV) que celebrará la cultura enológica y gastronómica de Chile durante tres días.

Los asistentes al encuentro vitivinícola podrán disfrutar de degustaciones de más de 50 viñas expositoras, así como de un patio de comida con opciones gourmet y descuentos que alcanzarán hasta un 55% en vinos, licores y accesorios.

Expo CAV 2026 se realizará desde el jueves 23 hasta el sábado 25 de julio .

La jornada inaugural del jueves 23 de julio estará destinada de forma exclusiva a socios de CAV y clientes del banco Itaú, quienes podrán ingresar mediante un sistema de canje.

En tanto, los días viernes 24 y sábado 25 el evento abrirá sus puertas a todo el público, entre las 15:30 y 19:30.

La entrada general tiene un valor de $29.990 (no incluido el cargo por servicio) e incluye una copa CAV de regalo. Para quienes solo quieran acceder a una de las catas, los tickets tienen un valor de $15.000.

Los interesados que deseen llevar la experiencia a un siguiente nivel, pueden seleccionar opciones con costo adicional, tales como catas guiadas especializadas y un “upgrade” a una copa de cristal Spiegelau.

Dónde comprar las entradas para Expo CAV 2026

Las entradas pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus, haciendo clic en este enlace .

“Nos motiva ser parte de eventos que invitan a descubrir nuevas experiencias. Expo CAV 2026 ofrece un espacio donde el vino, la gastronomía y el encuentro entre personas son los grandes protagonistas”, comenta Claudia Henríquez, gerente comercial de la ticketera.

Para asegurar una experiencia cómoda, Expo CAV 2026 contará con un aforo limitado de 2.000 personas por jornada.

Puedes conocer más información sobre el evento haciendo clic en este link.