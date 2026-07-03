Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de julio
Para que el agua y el frío no detengan las ganas de pasarlo bien, revisa esta lluvia de panoramas que elegimos para este fin de semana invernal. La mayoría de ellos son gratis.
Patinar sobre hielo en Quilicura
Patinar en hielo era, hace no tanto tiempo, una recreación tan cercana como distante. La veíamos en la tele como algo propio del invierno, pero en nuestra chilena realidad no había lagos congelados sino plazas llenas de barro y resbalines mojados. Pero ahora dejó de ser una quimera: estas vacaciones, a las pistas del sector oriente se sumó la del municipio de Quilicura, que instaló una superficie de patinaje para sus vecinos y visitantes.
Dirección
Centro Cultural Quilicura (O’Higgins 281, Quilicura)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 21:00
Entrada
Gratuita (en corpoquilicura.cl)
Un vistazo a la Bienal de Sao Paulo
Año por medio, la megápolis brasileña se transforma en la capital artística del sur global mediante su Bienal, la más grande exposición contemporánea en este hemisferio. Una fina selección de su versión del 2025, la mayor de su historia, acaba de llegar a Santiago. Más de 110 piezas provenientes de África, Asia, Europa y Latinoamérica, cada una bajo la pregunta: ¿qué significa ser humano hoy?
Dirección
Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45 horas
Entrada
Gratuita
El papel de China en la historia del papel
Hoy los chinos lideran el mundo en cuanto a la electromovilidad, pero siempre han sabido estar a la vanguardia: antes inventaron la seda, la pólvora, los fideos y también el papel, hasta hace poco el principal vehículo para transmitir conocimiento. Los detalles de esa larga y celulosa historia están en Artequín con una exposición colorida e interactiva, donde aparte de mirar se podrá cortar, doblar y pegar.
Dirección
Museo Artequín (Portales 3530, Estación Central)
Horario
Sábado y domingo, de 11 a 18:00
Entrada
Desde $1.500
Feria del libro infantil en Ñuñoa
Intuitivamente, llevar a los niños y niñas a leer libros el fin de semana previo a la vuelta al colegio podría no ser el mejor de los panoramas. Pero la intuición suele fallar porque la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa, además de ser gratuita, es una instancia llena de entretenidas actividades, como talleres y cuentacuentos, que de seguro ayudarán a distraer la ansiedad previa al retorno a clases.
Dirección
Plaza Ñuñoa Norte (Manuel de Salas 71, Ñuñoa)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 20:00
Entrada
Gratuita
Dinosaurios, planetas y Javiera Mena
¿Qué tiene que ver un t-rex con el Planetario y la cantante de “Esquemas juveniles”? Lo suficiente como para formar parte de un mismo espectáculo, Dinosaurios: una aventura de otra era, la historia de tres aves que, tras encontrarse en el cráter formado por el meteorito que posiblemente extinguió a los enormes reptiles, rastrean su parentesco con estas criaturas y cantan la canción “Otra era” de Mena. Incluye taller paleontológico.
Dirección
Planetario USACH (Alameda 3349, Estación Central)
Horario
Sábado y domingo, 11, 13 y 16:00
Entrada
Desde $5.500 en planetariochile.cl
Malcolm y Quico en la Comic Con
Los nombres de Frankie Muniz y Carlos Villagrán no significan mucho para la mayoría, pero los de Malcolm y Quico, personajes de dos comedias de culto, sí remueven la nostalgia de distintas generaciones que crecieron riéndose de sus absurdas y humanas desventuras. Ambos estarán en la Comic Con, además de Lera Abova, actriz de la serie One Piece, y docenas de dibujantes, escritores y referentes de la cultura pop.
Dirección
Espacio Riesco (Av El Salto 5000, Huechuraba)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 20:00
Entrada
$29.900 en puntoticket.com
Juegos de mesa en La Reina
Este sábado se augura oscuro y lluvioso, ideal para soportarlo bajo las frazadas, pero si la voluntad de salir es más fuerte que el clima, un destino propicio es la Casona Nemesio Antúnez, donde aparte de estufas habrá un gran encuentro alrededor de los juegos de mesa. Armados de puzzles colectivos, juegos de rol, torneos y exhibiciones, además de una cambiatón de láminas matinal (de 11 a 13:30) y una película de los minions a las 12.
Dirección
Casona Nemesio Antúnez (Carlos Ossandón 11, La Reina)
Horario
Sábado, de 11 a 18:00
Entrada
Gratuita
Versión otoñal del París-Londres
Como la escenografía de una ciudad que no fue, esta esquina quedó congelada en un tiempo decimonónico, sembrada de faroles, con calzada adoquinada y edificios neoclásicos. Una vez al mes, para darle vida a sus antiguas fachadas, se organiza el Mercado París-Londres, lleno de moda, antigüedades, arte y música en vivo desde un balcón. Esta edición, además, terminará con un show secreto en la azotea del Hotel Londres.
Dirección
Barrio París-Londres (París 854, Santiago)
Horario
Sábado y domingo, de 12 a 20:00
Entrada
Gratuita
Una Odisea futurista sobre el presente
Un astronauta llamado Ulises regresa a la Tierra tras pasar varias temporadas en Marte. Pero su vuelta a casa, en vez de consolar su nostalgia, lo llena de extrañeza y desconcierto, confundiendo la ajena realidad con sus ilusiones espaciales. Escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Manuel Morgado, Experiencias a través del Universo es una obra de ciencia ficción que profundiza en la alienación del presente.
Dirección
Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31, Santiago)
Horario
Sábado, 16 y 19:30
Entrada
Desde $5.298 en ticketplus.cl
Una cena con Wilde, Rogen, Cruz y Norton
Una pareja de cuarentones (Olivia Wilde y Seth Rogen), que pasa por un pésimo momento, decide invitar a otra (Penélope Cruz y Edward Norton), unos vecinos deslumbrantes que parecen vivir la mejor de las vidas, a una comida que reorganice sus malas vibras. ¿El resultado? La invitación, la película sobre una noche larga y angustiante pues las visitas resultan tener oscuras intenciones hacia los anfitriones.
Dirección
Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)
Horario
Domingo, 18:45
Entrada
$4 mil en passline.com
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