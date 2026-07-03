Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de julio.

Patinar sobre hielo en Quilicura

Patinar en hielo era, hace no tanto tiempo, una recreación tan cercana como distante. La veíamos en la tele como algo propio del invierno, pero en nuestra chilena realidad no había lagos congelados sino plazas llenas de barro y resbalines mojados. Pero ahora dejó de ser una quimera: estas vacaciones, a las pistas del sector oriente se sumó la del municipio de Quilicura, que instaló una superficie de patinaje para sus vecinos y visitantes.

Dirección

Centro Cultural Quilicura (O’Higgins 281, Quilicura)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 21:00

Entrada

Gratuita (en corpoquilicura.cl)

Un vistazo a la Bienal de Sao Paulo

Año por medio, la megápolis brasileña se transforma en la capital artística del sur global mediante su Bienal, la más grande exposición contemporánea en este hemisferio. Una fina selección de su versión del 2025, la mayor de su historia, acaba de llegar a Santiago. Más de 110 piezas provenientes de África, Asia, Europa y Latinoamérica, cada una bajo la pregunta: ¿qué significa ser humano hoy?

Dirección

Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 10:15 a 18:45 horas

Entrada

Gratuita

El papel de China en la historia del papel

Hoy los chinos lideran el mundo en cuanto a la electromovilidad, pero siempre han sabido estar a la vanguardia: antes inventaron la seda, la pólvora, los fideos y también el papel, hasta hace poco el principal vehículo para transmitir conocimiento. Los detalles de esa larga y celulosa historia están en Artequín con una exposición colorida e interactiva, donde aparte de mirar se podrá cortar, doblar y pegar.

Dirección

Museo Artequín (Portales 3530, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, de 11 a 18:00

Entrada

Desde $1.500

Feria del libro infantil en Ñuñoa

Intuitivamente, llevar a los niños y niñas a leer libros el fin de semana previo a la vuelta al colegio podría no ser el mejor de los panoramas. Pero la intuición suele fallar porque la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Ñuñoa, además de ser gratuita, es una instancia llena de entretenidas actividades, como talleres y cuentacuentos, que de seguro ayudarán a distraer la ansiedad previa al retorno a clases.

Dirección

Plaza Ñuñoa Norte (Manuel de Salas 71, Ñuñoa)

Horario

Sábado y domingo, de 10 a 20:00

Entrada

Gratuita

Dinosaurios, planetas y Javiera Mena

¿Qué tiene que ver un t-rex con el Planetario y la cantante de “Esquemas juveniles”? Lo suficiente como para formar parte de un mismo espectáculo, Dinosaurios: una aventura de otra era, la historia de tres aves que, tras encontrarse en el cráter formado por el meteorito que posiblemente extinguió a los enormes reptiles, rastrean su parentesco con estas criaturas y cantan la canción “Otra era” de Mena. Incluye taller paleontológico.

Dirección

Planetario USACH (Alameda 3349, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, 11, 13 y 16:00

Entrada

Desde $5.500 en planetariochile.cl

Malcolm y Quico en la Comic Con

Los nombres de Frankie Muniz y Carlos Villagrán no significan mucho para la mayoría, pero los de Malcolm y Quico, personajes de dos comedias de culto, sí remueven la nostalgia de distintas generaciones que crecieron riéndose de sus absurdas y humanas desventuras. Ambos estarán en la Comic Con, además de Lera Abova, actriz de la serie One Piece, y docenas de dibujantes, escritores y referentes de la cultura pop.

Dirección

Espacio Riesco (Av El Salto 5000, Huechuraba)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

$29.900 en puntoticket.com

Juegos de mesa en La Reina

Este sábado se augura oscuro y lluvioso, ideal para soportarlo bajo las frazadas, pero si la voluntad de salir es más fuerte que el clima, un destino propicio es la Casona Nemesio Antúnez, donde aparte de estufas habrá un gran encuentro alrededor de los juegos de mesa. Armados de puzzles colectivos, juegos de rol, torneos y exhibiciones, además de una cambiatón de láminas matinal (de 11 a 13:30) y una película de los minions a las 12.

Dirección

Casona Nemesio Antúnez (Carlos Ossandón 11, La Reina)

Horario

Sábado, de 11 a 18:00

Entrada

Gratuita

Versión otoñal del París-Londres

Como la escenografía de una ciudad que no fue, esta esquina quedó congelada en un tiempo decimonónico, sembrada de faroles, con calzada adoquinada y edificios neoclásicos. Una vez al mes, para darle vida a sus antiguas fachadas, se organiza el Mercado París-Londres, lleno de moda, antigüedades, arte y música en vivo desde un balcón. Esta edición, además, terminará con un show secreto en la azotea del Hotel Londres.

Dirección

Barrio París-Londres (París 854, Santiago)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Gratuita

Una Odisea futurista sobre el presente

Un astronauta llamado Ulises regresa a la Tierra tras pasar varias temporadas en Marte. Pero su vuelta a casa, en vez de consolar su nostalgia, lo llena de extrañeza y desconcierto, confundiendo la ajena realidad con sus ilusiones espaciales. Escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Manuel Morgado, Experiencias a través del Universo es una obra de ciencia ficción que profundiza en la alienación del presente.

Dirección

Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31, Santiago)

Horario

Sábado, 16 y 19:30

Entrada

Desde $5.298 en ticketplus.cl

Una cena con Wilde, Rogen, Cruz y Norton

Una pareja de cuarentones (Olivia Wilde y Seth Rogen), que pasa por un pésimo momento, decide invitar a otra (Penélope Cruz y Edward Norton), unos vecinos deslumbrantes que parecen vivir la mejor de las vidas, a una comida que reorganice sus malas vibras. ¿El resultado? La invitación, la película sobre una noche larga y angustiante pues las visitas resultan tener oscuras intenciones hacia los anfitriones.

Dirección

Centro Arte Alameda (Arturo Prat 33, Santiago)

Horario

Domingo, 18:45

Entrada

$4 mil en passline.com