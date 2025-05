Guía de restaurantes peruanos con harta sazón y para todos los bolsillos

Challwa Restobar

Challwa-ceviche-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Uno de los nuevos restaurantes peruanos en Santiago está en pleno centro, en la calle Santo Domingo.

Se trata de Challwa Restobar, un local de dos pisos, con una barra de coctelería de autor, donde puedes probar cocteles como el “emoliente piteado” ($ 5.490), de emoliente, la bebida tradicional peruana hecha con granos de cebada, extractos de hierbas medicinales, azúcar y jugo de limón, más un chorrito de pisco.

Varios de los platos de acá son dignos de compartir, como el “challwa” ($ 8.990), un ceviche con pinzas de jaiba, ostiones, pescado del día, lenguas de erizo, pulpo y calamar.

También el “tacu tacu de mariscos” ($ 8.490), una mezcla bien cremosa de arroz y porotos, con mariscos del día.

Yrma

Yrma-2-listo-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Yrma es una maravillosa picada escondida en La Vega Central, donde cocina Yrma Espinoza Huamash.

Ahí, los sábados y domingo encuentras “papitas rellenas”($ 1.000), hechas de una masa de papa aplastada y fritas, que va rellenas de pino de carne, pollo o de huevo, más una salsita de huacatay o ricoto al cilantro.

En tanto, de martes a domingo puedes probar platos como “la pollada” ($ 2.500), que es un buen trozo de pollo al horno, hecho con un aliño secreto y un toque de soya, más papas cocidas y ensalada

O el “seco de carne” ($ 2.500), un guiso de carne cocida y luego frita, que viene con ají panca y ají amarillo, bien sabrosos y con poco picor, más un guiso de arvejitas y arroz blanco.

Ahí mismo puedes pedir el menú ($ 3.000), que incluye alguno de los platos de fondo que te contamos, más ensalada y chicha.

Sabor y Aroma

sabor-y-aroma-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Sabor y Aroma es un restaurante amplio, lo suficiente para que quepan 300 personas, con terraza calefaccionada que mira hacia el río Mapocho y estacionamiento gratis.

El mismo que abrió en 2016 con una propuesta de cocina peruana, china y japonesa, donde si bien subsiste el teppanyaki, la técnica que cocina directo a la plancha a cargo de una chef china, el resto de la carta dio un giro directo a la sazón peruana.

De hecho, actualmente está a cargo José Luis Delgado, ex chef de restaurantes como Umami, en el Four Points by Sheraton de Lima.

Su carta pasa por sabores bien criollos, con toques propios, como el "chupe de camarones" ($ 15.000), una sopa deliciosa con habas, arroz, huevo frito, papa, leche, queso fresco, y el toque cítrico del huacatay.

O el "Socarrat" ($ 17.800), el arroz hecho en un sartén que tienes que raspar, por que es lejos la mejor parte, y que lleva mariscos, calamar, langostinos y ají amarillo.

Barra Chalaca

Barra-Chalaca-frito-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Barra Chalaca tiene el sello del prestigioso chef Gastón Acurio y fue elegida la Mejor Apertura del 2018 por el Circulo de Cronistas Gastronómico (puedes ver más restaurantes premiados aquí)

Partió acá con un local en el quinto piso del Mall Costanera Center y este año abrió un segundo en la Plaza de Armas.

Su especialidad es la cocina del mar. De hecho, en Perú se le llama Chalaca a los habitantes de El Callao, el principal puerto de Lima. Puro sabor marino.

¿Qué probar? Los "Choritos a la Chalaca", con choritos y un crujiente de cebollita, tomate y choclo peruano.

Muy recomendable también es el “Tiradita Chucuito” ($ 7.990), con leche de tigre, ostión, palta y oliva.

Panchita

Platos-Panchita-listo.jpg la-tercera

Fotos: Panchita

Panchita es una de los restaurantes peruanos en Santiago que están de moda y una de las novedades de Nueva Costanera.

Se trata de un local grande y con terraza, que tiene el sello de Gastón Acurio y una aliada de renombre: Martha Palacios,

Es la cocinera elegida como Mejor Chef en los Premios Luces de Perú y que en Panchita es la jefa de cocina. Pura picardía y sazón peruana.

Prueba el “piqueo doña pancha” ($ 21.800), que viene con un tamalito de choclo verde y alcachofa, una papa rellena de ensueño, choclo a la huancaína, causa limeña, anticucho, chicharrón, camote y salsa criolla.

O si quieres pasa directo a los platos de fondo que -ojo- son para compartir, como el “bistec a la sartén montado” ($ 16.800), una delicia de carne blanda, jugosa, con huevos, arroz, plátano y papas hilo.

D’leite

Deleite-3.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

D’leite es uno de los nuevos hits de Santiago Centro, ubicado en la calle Bandera.

Lo que ahí encuentras es un local de dos pisos con platos de cocin “chifa”, que es como se llama la fusión de sabores peruanos y chinos. Una maravilla.

Además, tiene muy buenos sándwiches, como el de “pejerrey” ($ 5.290), con una buena cantidad pejerrey rebozado, lechuga, camote, palta y salsa acevichada, más cebolla morada, cilantro, limón y vinagreta.

Otro sabroso es el de “chicharrón clásico” ($ 5.290), que lleva chancho al horno, camote frito y salsa criolla.

La Picantería

La-picantería-plato-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Ojo con este, que es uno de los restaurantes peruanos en Santiago que hoy están metiendo ruido.

Es La Picantería, que acaba de abrir en CV Galería, el nuevo espacio de Av. Alonso de Córdova donde encuentras restaurantes como La Brasserie o Lolita Jones.

Detrás de él hay un nombre reconocido en las cocinas del Perú, el del reputado chef Héctor Solís Cruz. De hecho, La Picantería en Lima tiene ya más de seis años en Lima.

Lo que manda en su carta son los pescados, tan frescos que llegan en avión traídos directamente de manos del pescador, respetando las vedas y tallas mínimas

Hay róbalo, vieja, palometa o bilagay por ejemplo, y la idea es que pidas el pescado completo, cosa de que llegue en distintas preparaciones: ceviche, cau cau (es decir, guisado con papas y arvejitas) o escabechado.

Un pescado de dos kilos alcanza para cuatro personas, por ejemplo. ¿Referencia de precios? El kilo de “palometa” cuesta cerca de $ 28.000.

Karai

Karai-ceviche-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Karai, está en el cuarto piso del Hotel W y tiene el sello de Mitsuharu Tsumura, el chef peruano de padres japoneses más conocido como Micha, y uno de los más premiados de Perú.

En Chile quien cocina es Gerson Céspedes, el chef que trabajó por más de seis años en Maido, el restaurante de Micha en Lima y que aquí aplica a la perfección esa mezcla entre cocina peruana con técnicas japonesas.

Es la misma que puedes probar en maravillas de platos como el "chanchito pachikay"($7.900), un pechito de cerdo hecho al carbón, con salsa pachikay de jengibre, soya y cebollín, más arroz chifero.

También el “cebiche callao” ($ 9.900) con la pesca del día, erizos y “picardía”, porque pica sabroso. Aunque dan ganas de otra cucharada aunque sufras un poquito.

La Lucha

La-Lucha-sanguche-nuevo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

La Lucha es la cadena de sánguches criollos más popular de Perú y en Chile la encuentras en el quinto piso de Costanera Center y en el Alto Las Condes.

Ahí, uno de los imperdibles es el “lechón a la leña” ($ 2.990), que es uno de los sánguches más ricos y simples de Santiago.

Se trata de una pierna de cerdo jugosa y blanda, de sabor levemente ahumado, que se brasea por 12 horas y que viene en el pan característico de La Lucha, de corteza bien crocante e interior aireado.

Otro muy bueno si te gusta el toque agridulce es “La Lucha” ($ 3.900), que es lechón, es decir, carne de chancho, frita con cebollita morada y camote.

Osaka

Restaurante-Osaka-35.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Osaka es la fiesta de la cocina nikkei a cargo de Ciro Watanabe, un local ondero, con barra y mesas, donde puedes probar platos que mezclan los sabores del Perú con técnicas japonesas, como ceviches, tiraditos y platos hechos en Josper, la combinación de horno y parrilla.

Dentro de los últimos, uno de nuestros favoritos es el "Pepoh Gohan" ($18.000), un arroz al piure, chicharrón de mariscos, pebre, palta y aioli al merken.

Ojo. que para los días de frío aquí encuentras un ramen imbatible: el "criollo" ($ 12.000), con caldo de chanchito, sésamo tostado, huevo onsen y panceta char siu.