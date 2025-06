Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Drama sobre una trotadora

Un cuestionamiento al frenético ritmo de vida actual, que no permite errores ni tropiezos, es el que propone el Colectivo Hibridxs en su obra Falla humana. Mezclando circo y teatro con una estética cyberpunk, las y los personajes actúan sin dejar de correr en una trotadora que jamás se detiene. La función es gratis previa descarga en culturasanjoaquin.cl.

Dirección

Teatro Municipal de San Joaquín (Coñimo 286, San Joaquín)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

Gratuita

Cillian Murphy gratis

Small things like these, la última película del penúltimo ganador del Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy, se podrá ver gratis en la cómoda Sala Nemesio, en La Reina, gracias al Festival de Cine Europeo. El protagonista de Oppenheimer lidera aquí un drama irlandés que entrelaza la pobreza, los abusos de la Iglesia, la culpa individual, el silencio colectivo y las minas de carbón.

Dirección

Sala Nemesio (Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina)

Horario

Sábado, 19:00

Entrada

Gratuita (por orden de llegada)

La Gran Rueda en Santiago

Mientras estuvo en Viña, durante el verano, la fortuna de esta Gran Rueda de 30 metros fue imprevista: casi siempre anduvo bien excepto cuando anduvo mal y, literalmente, no anduvo durante una hora. Algo que, según prometen los productores, no se repetirá en el Parque Araucano, donde se instaló esta semana y estará rodando hasta el 6 de julio.

Dirección

Parque Araucano (Presidente Riesco 5877, Las Condes)

Horario

Sábado y domingo, de 12 a 20:00

Entrada

Desde los $6 mil en puntoticket.com

Batir las palmas y decir ¡sí!

Hace veinte años, cuando no habían smartphones ni streaming, y la música todavía había que comprarla o descargarla, el indie obtuvo una relevancia inédita, alimentada por el espíritu alternativo que dominaba a esa web aún primigenia. Ahí fue cuando apareció el primer disco de Clap Your Hands Say Yeah, banda bandera del pop independiente gringo, que regresa a tocar ese álbum completo en vivo.

Dirección

Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta)

Horario

Sábado, 21:00

Entrada

Desde $35.000 en puntoticket.com

Haz tu propio vino

¿Falto de regalos para el Día del Padre? Se celebra este domingo, y para no comprarle un desechable best seller ni un aburrido pijama, es una novedosa idea, si al viejo le gusta el vino, obsequiarle este taller/experiencia en Casa Viñamar. Aparte de aprender cómo se elabora, la actividad permite mezclar cepas al gusto personal y luego embotellarlo, encorcharlo y etiquetarlo. Como premio, te llevas la botella para la casa.

Dirección

Casa Viñamar (Ruta 68, Km. 72, Casablanca)

Horario

Sábado y domingo, 10:30, 12 o 13:30

Entrada

$40 mil por persona en vsptwinegroup.com

Cannoli per tutti

< OSCAR DOUSSANG

Los cannoli, un masa rellena de ricota típica de la volcánica isla italiana de Sicilia, era casi desconocida en Santiago hasta que llegó La Verità, local que se ha encargado de evangelizar su adictivo sabor. Tanto así, que este fin de semana estarán regalándolos. El sábado, en el MUT, darán cien gratis a los primeros que lleguen mostrando su tarjeta online, que se puede obtener en @laverita.cl.

Dirección

La Verità MUT (Apoquindo 2730, Piso -2, Las Condes)

Horario

Sábado, desde las 10:30

Entrada

Gratis

Andar en tren es de lo mejor

Tren-del-Recuerdo-5-ok.jpg la-tercera

El tren, que promete volver a ser un medio de transporte masivo en la zona central, por ahora se mantiene como una opción más nostálgica y turística de moverse entre Santiago y zonas cercanas. Como San Antonio, por ejemplo, que este domingo se puede visitar, ida y vuelta, con desayuno incluido, viajando en vagones con más de 50 años de antigüedad mientras se admira el lluvioso paisaje a velocidad crucero.

Dirección

Estación Central (Alameda 3170, Estación Central)

Horario

Domingo, 9:00

EntradaDesde $29.990 en trendelrecuerdo.cl

Cachivaches nostálgicos en La Florida

“Diógenes del mundo, ¡uníos!”. Ese podría ser el lema de la Feria Retro, una asamblea de acumuladores compulsivos de productos vintage, principalmente juguetes, videojuegos y tecnología del siglo pasado, cosas que alguna vez botaste por obsoletas o inútiles pero que hoy son tesoros de coleccionistas y fetichistas, pequeñas maravillas de cuando aún las cosas se hacían con cariño y afán de trascendencia.

Dirección

Centro Cultural Rojas Magallanes (Estados Unidos 8741, La Florida)

Horario

Domingo, de 12 a 19:00

Entrada

Gratuita

Almuerzo intergaláctico

Nowas-Cantina-2024-1-ok.jpg la-tercera

La frase es tan obvia como inevitable: “Yo soy tu padre”, el clímax de Star Wars, es por supuesto el eslogan que este domingo tendrá Nowa’s Cantina, el bar-restorán temático de la Guerra de las Galaxias. Una celebración solo para geeks de la saga, pues el local estará lleno personajes deambulando, concursos, regalos y parrilladas. Si los jedis y los ewoks no son lo suyo, el riesgo de cringe es alto.

Dirección

Nowa’s Cantina (Presidente Riesco 5330, Las Condes)

Horario

Domingo, desde las 12:30

Entrada

$44.990 una parrillada para dos