Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre
Un baterista alemán que la rompe en TikTok; un festival del café en Concepción; o una multitudinaria feria de videojuegos. Eso y muchas actividades más, la mayoría gratuitas, en nuestra selección de panoramas.
Cumbre gamer en el Movistar Arena
Los gamers, acostumbrados a permanecer en sus guaridas tecnológicas, tienen en el Festigame una gran excusa para asomarse al exterior y compartir en persona con otros humanos. Serán 14 horas continuas de exhibiciones y competencias de todo tipo: shooters, juegos de pelea, e-sports y Just Dance, además de música en vivo, mucho cosplay, una zona vintage, espacios para desarrolladores y litros de bebida energética.
Dirección
Movistar Arena (Tupper 1941, Santiago)
Horario
Sábado, de 10 a 00:00
Entrada
Desde $20.700 en puntoticket.com
La historia de una ciudad en miles de fotos
La muestra de fotos más grande de Chile está en La Unión, pequeña ciudad de Los Ríos, donde hace poco se encontraron más de 83 mil imágenes, que abarcan entre 1954 y 1972. Eran parte de un estudio fotográfico local, que tenía registrado cada nombre y fecha. Hoy se exhiben por primera vez en una exposición interactiva, que muestra la vida de personas y familias, pero también de un pueblo y un país que ya no están.
Dirección
Teatro Club Alemán (Serrano 566, La Unión)
Horario
Sábado, de 11 a 19:00
Entrada
Gratuita
Escritura colectiva en el MAVI
Escribir, a pesar del predominante estereotipo del autor solitario, puede ser un acto grupal o al menos una actividad compartida, que se potencia al realizarse en compañía. Esa es la idea que defienden en las Sesiones Yara Yara, encuentros que promueven la escritura como forma de terapia colectiva y que este sábado tendrá a Francisco Ortega trabajando en vivo y lecturas de Sebastián Lelio, Mariana Di Girólamo y más.
Dirección
MAVI (Lastarria 307, Santiago)
Horario
Sábado, desde las 16:00
Entrada
Gratuita
Llega la Cafeyna a Concepción
El café hace rato dejó de ser solo un combustible para empujar las mentes fatigadas para convertirse, además, en un sofisticado placer y un delicado oficio. Adictos y artesanos se podrán encontrar en Cafeyna, la exitosa feria original de Valparaíso que, por primera vez, se realizará en Concepción. Con entrada liberada, habrá música en vivo —Cristóbal Briceño como show estelar—, gastronomía y muchos talleres.
Dirección
Parque Bicentenario (Arturo Prat 501, Concepción)
Horario
Sábado, de 12 a 21:00
Entrada
Gratuita (descarga en vesti.cl)
Combatir el miedo con terror
Nada mejor para enfrentar el miedo reinante que un poco de terror. O eso es lo que creen en Santiago Horror, festival internacional de cine fantástico, que desde este fin de semana y hasta el 30 de octubre pasará por distintas sedes del centro. Una de ellas es el Palacio Pareira, que este sábado proyectará tres películas: la última es La dama de la muerte (1946), considerado el primer film de terror chileno.
Dirección
Palacio Pereira (Huérfanos 1515, Santiago)
Horario
Desde las 16:00
Entrada
Gratuita (descarga en portaldisc.com)
Productos del campo en la ciudad
La distancia entre productores y consumidores parece cada vez más sideral. ¿Dónde se hizo el queso laminado que puse esta mañana entre dos rebanadas de pan envasado? ¿Es realmente pan si tiene 17 ingredientes? Pero eventos como la ExpoMundoRural buscan reconectarnos con los alimentos reales, cuyos sabores y aromas no provienen de químicos añadidos sino del trabajo de campesinos y artesanos de todo Chile.
Dirección
Parque Estadio Nacional (Grecia 2001, Ñuñoa)
Horario
Sábado y domingo, de 10 a 20:00
Entrada
Gratuita (descarga en ticketplus.cl)
Una obra sobre la crisis del TIEMPO
Aunque nos sobra —nunca los seres humanos vivieron tantos años como ahora— siempre parece que no hay suficiente TIEMPO, el nombre de esta obra, que reflexiona sobre la aceleración constante y el escape permanente de nosotros mismos al que nos obliga una sociedad obsesionada con la eficiencia y la inmediatez. Dirigida y protagonizada por Nathalia Galgani, acaba de estrenarse en el Teatro La Memoria.
Dirección
Teatro La Memoria (Bellavista 0503, Providencia)
Horario
Sábado, 20:00
Entrada
Desde $5.298 en ticketplus.cl
Electrónica, cerveza y arquitectura en Ciudad Empresarial
En un estilizado edificio de oficinas en Ciudad Empresarial, elogiado por su arquitectura, la cervecería LOA realizará su tradicional fiesta anual. Tres DJs internacionales impondrán sus ritmos: el alemán JPattersson, con su electrónica orgánica llena de dub y jazz; el dúo egipcio-canadiense Husa & Zeyada, que mezcla deephouse y pop; y el chileno Hanzo Haramitsu, radicado en México. Para mayores de 28 años.
Dirección
Edificio Precisión (El Salto 4291, Huechuraba)
Horario
Sábado, de 21 a 04:00
Entrada
Desde $19 mil en evently.cl
Jazz alemán contemporáneo en el Persa
Silvan Strauss es un baterista y beatmaker alemán de 35 años, con millones de reproducciones en TikTok, que ha refrescado la escena jazzística europea gracias a su groove lúdico, tan experimental como juguetón, a base de un virtuosismo mucho más entretenido que onanista. A propósito del Festival Chile Jazz, que comenzó esta semana, se presentará gratis junto a su trío en el Persa Víctor Manuel.
Dirección
Persa Víctor Manuel (San Isidro 2257, Santiago)
Horario
Domingo, 12:00
Entrada
Gratuita
