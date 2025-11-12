OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Botánico de Viña Casas del Bosque fue reconocido en Francia con el prestigioso galardón internacional otorgado por la red Great Wine Capitals, consolidándolo como un referente del enoturismo chileno.

    Por 
    La Tercera
    Cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    El restaurante Botánico de Viña Casas del Bosque, fue distinguido con el premio Best Of Wine Tourism 2026 en la categoría “Mejor Experiencia Gastronómica”, uno de los reconocimientos más relevantes a nivel mundial que entrega la red Great Wine Capitals (GWC), la cual agrupa a las principales capitales del vino del mundo, entre ellas Burdeos, Bilbao–Rioja, Verona, Mendoza, Adelaide, Lausanne, San Francisco–Napa Valley, Oporto, Ciudad del Cabo y Valparaíso–Casablanca Valley como representante de Chile.

    Este reconocimiento consolida a Casas del Bosque como líder en enoturismo de excelencia, destacando la experiencia gastronómica de Botánico, su vínculo con el territorio, la sustentabilidad y la autenticidad del Valle de Casablanca. La propuesta del restaurante celebra el equilibrio entre los vinos de clima frío, los productos del huerto orgánico de la viña y la creatividad culinaria inspirada en la naturaleza.

    Cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    “Hace menos de dos años tuvimos un sueño: crear un espacio que invitara a reconectar con las raíces, la tierra, el viñedo, las flores y los cultivos”, dice Giorgianna Cuneo, directora ejecutiva de Viña Casas del Bosque.

    Agrega que la idea era que el sueño diera vida a una propuesta joven y vibrante, “que maridara con nuestra línea de vinos Botanic Series, vinos que honran la naturaleza con una cocina consciente, proveniente de nuestro propio huerto orgánico”.

    Giorgianna Cuneo, directora ejecutiva de Viña Casas del Bosque.

    Dice que querían una cocina de cuatro estaciones, de platos bellos y de rico sabor donde los vegetales y los vinos fueran los protagonistas, con un guiño a la herencia italiana. “Hoy, con enorme orgullo, podemos decir que ese sueño floreció: Botánico ha sido reconocido como el mejor restaurante en turismo del vino del mundo por Great Wine Capitals, en Burdeos, Francia”, destaca.

    Este premio refleja nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el sentido de lugar. Botánico es una invitación a vivir la esencia del vino chileno desde la mesa y la tierra”, agregó Nicolás Reyes, Gerente General de Turismo en Viña Casas del Bosque.

    Representantes del restaurante recibiendo el premio.

    La distinción reafirma a Chile y al Valle de Casablanca como destinos imprescindibles en el turismo del vino mundial, promoviendo una gastronomía sustentable, creativa y profundamente conectada con el territorio.

    Sobre Great Wine Capitals

    La red Great Wine Capitals reconoce cada año a las mejores experiencias en turismo del vino a nivel mundial a través de los premios Best Of Wine Tourism, fomentando la innovación, sostenibilidad y excelencia en la oferta enoturística global. Más información en https://www.greatwinecapitals.com/best-of-wine-tourism/about-the-awards/.

    Más sobre:RestaurantePremioViña Casas del BosqueBest Of Wine Tourism 2026Great Wine CapitalsGWCVinosGiorgianna CuneoCasablanca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    Ministra de Minería por condiciones chinas en acuerdo Codelco-SQM: “Nosotros, como gobierno, no tenemos más información que la prensa”

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Abc demanda por competencia desleal a Pasmar y acusa “estrategia comercial abusiva” en Mall Paseo Costanera

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos
    Chile

    Huelga de pilotos de Latam: aeropuerto no registra aglomeraciones, pero usuarios de aerolínea critican cancelaciones de vuelos

    Municipalidad de Santiago ordena paralizar obras de remodelación en La Moneda

    Comienzan obras del tren Alameda-Melipilla: primer tramo estaría operativo en el último trimestre de 2027

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?
    Negocios

    Bolsa de Santiago sigue batiendo récords: ¿Llegará el IPSA a los 10.000 puntos antes de las elecciones?

    Reforma previsional: BC afirma que será “desafiante” compatibilizar el paso a fondos generacionales y licitación de afiliados

    Ex Punta Piqueros: Municipio de Concón respalda el proyecto Punta Mar en medio de proceso de conciliación con opositores

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país
    Tendencias

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U
    El Deportivo

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    Presidente del Barcelona le cierra la puerta al regreso de Lionel Messi: “No corresponde”

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

    “Háganla corta porque les va a ir como las h...”: la historia del traumático show de Upa! en el Festival de Viña

    Un show de alto nivel: Dua Lipa remece a Chile cantando Tu falta de querer en el Estadio Nacional

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa
    Mundo

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte