“Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

Cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

El restaurante Botánico de Viña Casas del Bosque, fue distinguido con el premio Best Of Wine Tourism 2026 en la categoría “Mejor Experiencia Gastronómica”, uno de los reconocimientos más relevantes a nivel mundial que entrega la red Great Wine Capitals (GWC), la cual agrupa a las principales capitales del vino del mundo, entre ellas Burdeos, Bilbao–Rioja, Verona, Mendoza, Adelaide, Lausanne, San Francisco–Napa Valley, Oporto, Ciudad del Cabo y Valparaíso–Casablanca Valley como representante de Chile.

Este reconocimiento consolida a Casas del Bosque como líder en enoturismo de excelencia, destacando la experiencia gastronómica de Botánico, su vínculo con el territorio, la sustentabilidad y la autenticidad del Valle de Casablanca. La propuesta del restaurante celebra el equilibrio entre los vinos de clima frío, los productos del huerto orgánico de la viña y la creatividad culinaria inspirada en la naturaleza.

“Hace menos de dos años tuvimos un sueño: crear un espacio que invitara a reconectar con las raíces, la tierra, el viñedo, las flores y los cultivos”, dice Giorgianna Cuneo, directora ejecutiva de Viña Casas del Bosque.

Agrega que la idea era que el sueño diera vida a una propuesta joven y vibrante, “que maridara con nuestra línea de vinos Botanic Series, vinos que honran la naturaleza con una cocina consciente, proveniente de nuestro propio huerto orgánico”.

Dice que querían una cocina de cuatro estaciones, de platos bellos y de rico sabor donde los vegetales y los vinos fueran los protagonistas, con un guiño a la herencia italiana. “Hoy, con enorme orgullo, podemos decir que ese sueño floreció: Botánico ha sido reconocido como el mejor restaurante en turismo del vino del mundo por Great Wine Capitals, en Burdeos, Francia”, destaca.

“Este premio refleja nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el sentido de lugar. Botánico es una invitación a vivir la esencia del vino chileno desde la mesa y la tierra”, agregó Nicolás Reyes, Gerente General de Turismo en Viña Casas del Bosque.

La distinción reafirma a Chile y al Valle de Casablanca como destinos imprescindibles en el turismo del vino mundial, promoviendo una gastronomía sustentable, creativa y profundamente conectada con el territorio.

Sobre Great Wine Capitals

La red Great Wine Capitals reconoce cada año a las mejores experiencias en turismo del vino a nivel mundial a través de los premios Best Of Wine Tourism, fomentando la innovación, sostenibilidad y excelencia en la oferta enoturística global. Más información en https://www.greatwinecapitals.com/best-of-wine-tourism/about-the-awards/.