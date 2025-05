Hasta los huesos: la transgresora e impactante mirada de Luca Guadagnino al primer amor

La búsqueda del amor y la provocación han sido elementos esenciales en la filmografía de Luca Guadagnino, y vuelven a ser claves en Hasta los huesos, mezclándolos con una road movie y el canibalismo.

Sí, el canibalismo, ya que en su película número siete el director italiano lleva a la pantalla la novela Bones & all, donde Camille DeAngelis retrata el singular romance entre adolescentes antropófagos.

Lo que realiza bajo la guía del potente, pero a la vez taciturno guión de David Kajganich -que trabajó con Guadagnino en Suspiria-, que tiene su mejor complemento en la fotografía de Arseni Khachaturan.

Hasta-los-huesos-9.jpeg Yannis Drakoulidis / Metro Goldw

Hasta los huesos | New Century Films

Sin olvidar la música de Trent Reznor y Atticus Ross -que debutan en la composición para una pieza del realizador de Call me by your name-, y las actuaciones de Timothée Chalamet y Taylor Russell.

En especial el trabajo de Russell, quien ya había llamado la atención con su papel de Emily Williams en Waves (2019) y ahora se convierte en el hilo conductor de la trama bajo la piel deMaren Yearly.

La cruda verdad sobre Maren

Hasta-los-huesos-12.jpg la-tercera

Hasta los huesos | New Century Films

Una jovencita que en los 80 vive con su padre Frank (André Holland) y como cualquier chica de su edad asiste a la secundaria, donde trata de hacerse un lugar después de haber llegado hace poco.

Sin embargo, la noche que es invitada a una pijamada en la casa de una compañera ocurre algo inusual: Maren muerde y desgarra el dedo de una invitada, ante lo que su papá decide huir con ella de Virginia.

Algo que claramente han hecho antes y los ha llevado a deambular por diferentes ciudades, mientras ocultan una escalofriante verdad sobre la jovencita; que se revela cuando es abandonada por Frank.

Hasta-los-huesos-11.jpeg Yannis Drakoulidis / Metro Goldw

Hasta los huesos | New Century Films

Quien le deja unos cuantos dólares, su certificado de nacimiento y un cassette donde le habla sobre los motivos de su huída: el canibalismo que ella arrastra desde su más tierna infancia.

Lo que él descubrió cuando con tan solo tres años de edad Maren mató a su niñera y se alimentó de ella. Una condición que la deja sola ante el mundo y decidida a encontrar a su madre o algo sobre ella.

El descubrimiento del amor

Hasta-los-huesos-3.jpeg la-tercera

Hasta los huesos | New Century Films

Así comienza un viaje que la lleva primero a saber que hay más caníbales, que se hacen llamar “devoradores”, como le explica Sully (un destacado Mark Rylance), quien la ayuda a alimentarse.

Pero su extraña personalidad, que incluye hablar sobre sí mismo en tercera persona, hace a la chica escapar de él y seguir su viaje. En una búsqueda por su progenitora que la lleva hacia Lee (Chalamet).

Hasta-los-huesos-5.jpeg la-tercera

Hasta los huesos | New Century Films

Con quien continúa su deambular por el centro de EE.UU. a bordo de un antigua camioneta de alguien que fue comido por el muchacho, en el inicio de una relación que expondrá sus traumas y miedos.

Además del naciente romance que dota de encanto a una película con un trasfondo trasgresor y hasta espeluznante, gracias a la profundidad de sus interpretaciones y la química entre ellos.

Lo que hace de Hasta los huesos un relato tan crudo como hipnotizante, donde Guadagnino encuentra poesía en una de las tramas más impactantes, que claramente no es para todo tipo de espectador.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Luca Guadagnino

PROTAGONISTAS: Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Michael Stuhlbarg, David Gordon Green, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Anna Cobb

GÉNERO: Drama, Romance

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años