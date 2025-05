Helados con sabores chilenos, a tono con el 18

El Toldo Azul

Toldo-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza El Toldo Azul

En este local, que acaba de remodelar su icónico toldo —que ahora es más grande—, pensaron en las Fiestas Patrias y sacaron varios sabores bien chilenos, como el de chirimoya alegre, maqui, pisco sour y harina tostada, siempre hechos con productos frescos y naturales (cero colorantes, esencias y preservantes).

¿El más novedoso? Uno de zapallo con arrope de chañar, una especie de miel que se obtiene de ese árbol del norte. Cremoso y especial para los de gustos más dulceros.

El helado de terremoto es otro de los que no fallan por estos días. Acá lo hacen con pipeño de Las Pipas de Einstein. Muy refrescante, pero no apto para los niños, porque tiene un dejo de alcohol, igual que el de pisco sour. No así el de borgoña, que se hace con una reducción de vino y, por lo tanto, ya no contiene alcohol.

Aquí el helado de un sabor cuesta $ 2.000 y el de dos, $ 3.000 (el medio litro cuesta $ 5.000).

Harina Gourmet

Harina-Gourmet-OK.jpg la-tercera

Desde 2014 que en esta heladería de Vitacura tienen una variedad inmensa de helados; siempre están innovando, pero sin perder su sello, que es el uso de materias primas de excelencia, sin colorantes ni saborizantes.

Cuando llega septiembre sus sabores se ponen dieciocheros y desde este 8 de septiembre tendrán disponibles variedades como leche asada, vino con melón, terremoto y mote con huesillos.

Ojo con este último, que se hace de manera bien artesanal: primero se cuecen los huesillos, luego se muelen y se transforman en helado, al que luego se le agregan trocitos pequeños y bien crocantes de mote.

Por si le dan ganas de probar el de terremoto, éste se hace con pipeño auténtico, por lo que tiene un 2% de alcohol. Dulce y algo mareador (cono simple, $ 2.000; 800 cc, $ 6.990).

El Taller

El-Taller-OK.jpg la-tercera

Foto: Diego Sandoval

Este lugar de Providencia sacó una línea completa de helados que remiten a los sabores criollos, como el de Negrita, el de chicha de manzanas, el de chirimoya alegre y el de maní confitado.

Otra excusa para visitar esta heladería, que fue elegida la tercera mejor de Latinoamérica, según el concurso The World’s 50 Best Ice Cream Parlors que todos los años hace la prestigiosa web The Daily Meal.

Aquí, más detalles del local y de los sabores dieciocheros que está estrenando.