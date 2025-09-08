Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero.

A finales de septiembre se desarrollará la segunda edición del Festival Internacional del Bolero en Santiago, instancia en la que se rendirá un homenaje con artistas de distintos países a Luis Enrique Gatica (1928-2018), más conocido como Lucho Gatica.

El evento de este año contará con los destacados cantantes Argelia Fragoso (Cuba), Milena Antonia (Chile) y Fabio Martínez (Panamá), junto a la Orquesta del Bolero, liderada por Carlos Román, y la dirección artística de la bolerista chilena Carmen Prieto.

Según anticipan los organizadores, los artistas presentarán tanto juntos como por separado un emocionante tributo al “Rey del bolero” , el cual incluirá clásicos del género como Contigo en la distancia, Historia de un amor, No me platiques más o Solamente una vez, entre muchas más.

La instancia se realizará en el Teatro Nescafé de las Artes .

“Considerada ‘La voz de oro de Cuba’, Argelia Fragoso tiene hasta la fecha 21 discos en los que ha incursionado, por ejemplo, en el canto lírico, la balada, el pop, el jazz y por supuesto el bolero, además de presentarse en Estados Unidos, Austria, Alemania, España, México, Venezuela y Perú, entre otros países, así como trabajar con artistas de la talla de Michel Legrand, Armando Manzanero, Arturo Sandoval, Lila Downs y Jorge Drexler”, detallan desde la producción.

Por otro lado, afirman que la cantautora chilena Milena Antonia, “de voz joven y emotiva, desde 2016 ha indagado en el estudio e interpretación del jazz y el bolero para desenvolverse con naturalidad en ambos estilos”.

“Actualmente, la artista compone su primer disco de boleros tradicionales con esta interesante fusión para desplegar sonoridades más contemporáneas”.

En cuanto a Fabio Martínez, aseguran que es el cantante que “más presentaciones (43) ha tenido en diversos festivales de boleros a nivel mundial”.

“De hecho es el presidente del Festival Internacional del Bolero en su natal Panamá, aparte de contar con ocho álbumes, además de haber compartido escenario con figuras como María Martha Serra Lima, Chucho Avellanet, Roberto Ledesma, Estelita del Llano y Patricia González, entre otras estrellas”.

Cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero y dónde comprar las entradas

El 2° Festival Internacional del Bolero se realizará en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo viernes 26 de septiembre y las entradas pueden adquirirse a través de Ticketmaster .

A continuación encontrarás los valores finales (incluido el cargo por servicio) de la venta general.

Platea Baja Primeras Filas: $55.200

Platea Baja Preferencial: $48.300

Platea Baja General: $43.700

Platea Alta Primera Fila: $43.700

Platea Alta General: $36.800

Platea Alta Última Fila: $32.200

Los socios de la Comunidad de las Artes pueden comprar las entradas con un 20% de descuento , el cual se aplica a los valores mencionados. Si no estás suscrito, puedes hacerlo de manera gratuita a través de su página web.

En el sitio de la ticketera precisan que debes registrarte con el mismo RUT que en Ticketmaster y el descuento aparecerá de forma automática al comprar online.