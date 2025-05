Inconcebible: una oscura e impactante serie policial de Netflix sobre el abuso sexual

En diciembre de 2015 fue publicado en The Marshall Project y ProPublica un artículo titulado como An Unbelievable story of rape(en español: La inconcebible historia de una violación), que meses más tarde ganaría el premio Pulitzer por dar a conocer la durísima historia de una joven mujer que fue violada y completamente violentada por el sistema policial que supuestamente debía apoyarla.

Esa historia real es la base de Inconcebible, la nueva serie policial original de Netflix producida por Susannah Grant, conocida por su trabajo en la cadena de televisión CBS, y protagonizada por las ganadoras del Emmy, Toni Collette y Merritt Wever, que en este drama encarnan a las detectives Grace Rasmussen y Karen Duvall, respectivamente.

inconcebible unbelievable serie netlix la-tercera

Inconcebible, estrenada en 2019 | 8.7 de calificación en

| Netflix

Una dupla protagónica que funciona a la perfección en la pantalla, consiguiendo mérito suficiente como para decir que Inconcebible es una de las mejores producciones originales de Netflix de 2019, a la fecha. Una lista que completan otros títulos como Love, Death and Robots, Así nos ven y How to sell drugs online (fast).

Basada en hechos reales

https://www.youtube.com/watch?v=EPe5hoOnRSY

La historia de Inconcebible se centra en Marie Adler, una joven de 18 años que luego de una noche algo extraña es violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación. Tras hacer la denuncia correspondiente y de recibir un trato decepcionante, poco empático y profundamente misógino por parte del detective a cargo, la joven comienza a cuestionar si lo ocurrido es real o no. Finalmente, sin siquiera ponerse en el lugar de la víctima, el policía obliga a la mujer a admitir que ha mentido, silenciando su dolorosa verdad.

Este acto (el de "mentir" acerca de su violación) la lleva a sufrir un rechazo total por parte de su círculo cercano, aislándola aún más, afectando su vida laboral y sentimental de una forma irreparable.

Por momentos, es incómoda de seguir. Pero su historia es muy necesaria, porque retrata la lamentable y cruda realidad del sistema que debiese apoyar a las víctimas de abuso sexual o violación. Un relato que cobra aún más fuerza cuando sabemos que está inspirado en hechos reales y que cada escena que forma parte del montaje final es, en parte, un reflejo de la dura realidad que sufren las víctimas de estos traumas.

En el año de las miniseries, en que Chernobylde HBO pareciera haber reservado ya un lugar en todas la listas para la nominaciones de galardones como los Emmy o los Globos de Oro, seguro que una serie como estatambién debiera brillar en las ceremonias. Antecedentes para esto hay de sobra, sobre todo teniendo en cuenta el historial de sus protagonistas, directoras y productoras.

Y es que con una historia potente, que emociona y engancha desde el primer episodio, una producción del mejor nivel, un excelente trabajo de guión, una banda sonora y una fotografía impecable, Inconcebible está entre lo mejor del año.

Mírala en Netflix.