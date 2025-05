Indian Box tiene un tenedor libre de cocina de la India y por tiempo limitado

¿Amas la cocina de la India? Entonces, atento a la novedad de Indian Box, el restaurante que fue el primer local de comida de la India 100% vegano en Chile-

Un concepto con el que debutó hace un par de años en Av. Santa Isabel, en Providencia, en un local que desde afuera llama la atención por su aspecto de palacio.

Y que ahora también lleva a su nueva sucursal, en el cuarto nivel del mall Open Plaza Kennedy, donde también apuesta por una carta 100% basada en plantas y por la idea democratizar la gastronomía de este populoso país asiático.

A este último sentido apunta precisamente la novedad de Indian Box: un tenedor libre que funciona en ambos locales y por tiempo limitado.

Es decir, los últimos tres días de cada mes tienes la opción de ir a comer todo lo quieras y cuántas veces quieras, con dos opciones: un menú especial ($ 14.990 por persona) y otro premium ($ 20.990).

Ambos incluyen distintas entradas, acompañamientos y fondos y la diferencia del segundo es que los fondos son con proteínas, todas veganas por supuesto, como no lamb, no chicken y no fish.

"Quisimos atrevernos para que las personas puedan probar nuestra comida sin tener que ver la billetera. Que pidan cuanto naan, arroz basmati o curry quieran. Si quiere tres kilos de curry en su plato, eso tendrá", asegura uno de los socios del restaurante y chef, Bhavan Dadlani.

Platos típicos de la India y 100% veganos

El tenedor libre de Indian Box lo puedes disfrutar los últimos tres días de cada mes, en cualquier horario y con una estadía máxima de dos horas en el local.

No funciona a la carta, ni con estaciones, sino que las garzones te llevan constantementes distintas opciones de entradas, fondos y acompañamientos tradicionales de la cocina de la India.

Entre las primeras están las belgium fries, unas papas fritas con chat masala, cilantro y veganesa; y el gobi manchurian, coliflor apanada y salteada al estilo oriental con salsa agridulce.

En tanto, los fondo cambian de acuerdo al valor que escojan, pero pueden ser, por ejemplo, Patiala bengain, berenjenas asadas con pimentones en salsa de tomate, y un toque de pickle; o el Goan NoFish Curry, un curry a base de leche de coco, hojas de limón y cebolla con filetes de NoFish, en el caso de la opción premium.

Además, a la mesa te llegará naan -el pan tradicional de la India- en distintas variedades, como el kanda, con cebolla y cilantro.

Ojo, que si quieres bebestibles y postres, estos se pagan aparte.

Si te tentaste, reserva desde ya para este tenedor libre vegano en la página web de Indian Box.

