José Ramón 277: la sanguchería de Lastarria que compite por ser el mejor restaurante de Chile

José Ramón 7 ok

Hace algunas semanas, los dueños de la sanguchería y schopería José Ramón 277 recibieron una noticia que los sorprendió gratamente.

Su local obtuvo una nominación como Mejor Restaurante del 2021 en los World Culinary Awards, un premio internacional que desde hace año se viene entregando al sector turístico y que hace poco se amplió al rubro gastronómico.

En esa categoría compite con cocinas chilenas reconocidas, como la de Boragó, del chef Rodolfó Guzmán; Ambrosía, con Carolina Bazán a la cabeza; La Fleur de Sel, de Pucón, y 040, que cerró su local en Bellavista y pronto anunciará su próxima ubicación.

José-Ramón-15-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

El ganador se define a través de votaciones en la web del evento y se conocerá el próximo 7 de noviembre en una ceremonia que se realizará en Dubái.

Hasta ese país José Ramón quiere llevar la marraqueta, uno de los emblemas de este local ubicado hace siete años a pasos del GAM y que se inspira en la cocina chilena para crear sus sanguchitos.

Unos conocidos que porque llegan a la mesa en fuente enlozada, en doble marraqueta, con un ají verde y con rellenos tan criollos como lengua, prieta y osobuco.

Sanguchitos y schop artesanal

José-Ramón-12-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Todas las semana se compran frescos los ingredientes que dan vida los sánguches de José Ramón 277, en mercados de Santiago como La Vega Central o Franklin.

Los que pruebas en variedades tradicionales, como churrasco, lomito o mechada, y también en los que son especialidad de la casa, como el de plateada ($ 7.300), con una carne deshilachada, cebolla caramelizada, aceituanas, pastelera de choclo y hasta un huevo frito. Para campeones.

Otro hit es el de arrollado, uno casero de La Vega, que viene con palta, ají verde, tomate y mayo casera ($ 6.800).

Si no comes carne no te preocupes, que hay un par de alternativas de sanguches veggies, como el croquetón de quinoa ($ 6.800), con una croqueta crujinete de quinoa, pastelera, tomate, rúcula y salsa de albahaca.

José-Ramón-19-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Y si no tienes tanta hambre, ahora los puedes pedir en marraqueta simple, igualmenente contundente y que bordea los $ 4.000. Además, siempre tienes la opción de escoger frica o molde.

Cualquier de los sanguches que elijas, acompáñalo con alguna de la cervezas de barril, que las elabora especialmente para este local la cervecería Spoh, del barrio Matta.

José-Ramón-10-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Otra de las novedades? Sus empanadas fritas, hechas en una masa de sopaipilla crujiente, rellenas de camarón-queso, mechada-queso o pino.