Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

Las actividades de Cine UC para principios de este año incluyen Kim Novak, irrepetible, un ciclo de películas de la aclamada actriz estadounidense que actualmente tiene 93 años.

“Ícono indiscutido de los años cincuenta y sesenta, Novak construyó una presencia cinematográfica marcada por la ambigüedad emocional, la sensualidad contenida y una distancia poco común frente a los moldes tradicionales de Hollywood”, afirman los organizadores.

Entre los directores con los que trabajó a lo largo de su carrera se encuentran nombres tan destacados como Alfred Hitchcock, Otto Preminger, Billy Wilder y Richard Quine.

Desde Cine UC aseguran que el ciclo “propone un recorrido por sus colaboraciones más significativas, transitando entre el melodrama, el cine negro, la comedia y el thriller psicológico, para redescubrir una figura que desafió las convenciones del estrellato y dejó una huella indeleble en la historia del cine”.

Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

Cuándo y dónde es el ciclo Kim Novak, irrepetible de Cine UC

Kim Novak, Irrepetible se desarrollará hasta el 27 de marzo, en la sala de cine del Centro Extensión Alameda , ubicado en Alameda #390, en Santiago.

El ciclo es con entrada liberada y abierto al público, mientras que el ingreso es por orden de llegada .

Los días y horarios de las películas son de lunes a viernes, a las 16:00 y 18:30.

Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

Qué películas incluye la programación del ciclo Kim Novak, irrepetible de Cine UC

A continuación encontrarás las películas que serán exhibidas en las próximas fechas del ciclo, así como los días, horarios y sus respectivas descripciones.

Picnic, de Joshua Logan (EE.UU., 1956, 108′)

Martes 17 y jueves 26 marzo, 18:30

“Cansado de vagar, Hal Carter (William Holden) llega como polizonte a un pequeño pueblo, donde pronto hace amigos y se reencuentra con su antiguo compañero de escuela, Adam Benson (Cliff Robertson), hoy un próspero empleado en la empresa agrícola de su padre y pretendiente de la chica más bella del lugar, Maggie Owens (Kim Novak). Durante un picnic, las tensiones y emociones contenidas aflorarán inevitablemente”.

Un extraño en mi vida, de Richard Quine (EE.UU., 1960, 111′)

Jueves 26 marzo, 16:00

“Drama sobre una infidelidad entre dos adultos que se sienten descuidados por sus respectivas parejas. Larry Coe, arquitecto casado y padre de dos hijos, se siente atraído por Margaret Gault desde que la ve en la parada del autobús escolar, donde coinciden porque sus hijos son compañeros. Margaret, por su parte, admira a Larry desde que vio en una revista la casa por la que recibió un premio y también se siente atraída por él. Su primer encuentro a solas es un paseo por el terreno donde se construirá la casa que Larry está proyectando”.

El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger (EE.UU., 1955, 119′)

Miércoles 18 marzo, 18:30

“Frankie Machine, un hombre con talento musical sale de la cárcel decidido a rehacer su vida y dejar atrás la heroína. Sin embargo, su mayor desafío será encontrar un trabajo honrado y mantenerse alejado tanto de las drogas como del juego”.

Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

La misteriosa dama de negro, de Richard Quine (EE.UU., 1962, 123′)

Miércoles 25 marzo, 16:00

“William Gridley, un diplomático estadounidense destinado en Londres alquila una lujosa mansión y se enamora de su dueña, Carly Hardwicke, una atractiva viuda envuelta en sospechas de asesinato”.

Bésame, tonto, de Billy Wilder (EE.UU., 1964, 119′)

Jueves 19 y miércoles 25 de marzo, 18:30

“Un célebre cantante, famoso por su fama de conquistador empedernido (Dean Martin), llega en su lujoso automóvil al apacible pueblecito de Clímax. Allí viven dos amigos: un profesor de piano frustrado, casado con una mujer hermosa, y el encargado de la gasolinera. Al reconocer al cantante, ambos ven en él la posibilidad de que les abra una puerta al mundo de la música”.

En mitad de la noche, de Delbert Mann (EE.UU., 1959, 118′)

Martes 24 de marzo, 16:00.

“Jerry Kingsley (Fredric March), un viudo solitario, es dueño de una fábrica de ropa donde trabaja Betty Preisser (Novak), una joven y atractiva mujer divorciada de quien se enamora. Al igual que en Marty (1955), su ópera prima, Delbert Mann vuelve a abordar el tema de la soledad”.

Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

Melodía inmortal, de George Sidney (EE.UU., 1956, 123′)

Jueves 12 de marzo, 16:00. Viernes 20 marzo, 18:30

“Cuando el éxito de las orquestas en salones de baile y casinos parecía en franca decadencia, resurge gracias a Eddy Duchin (Tyrone Power), un pianista excepcional que deslumbró a Nueva York durante las décadas de 1930 y 1940”.

Me enamoré de una bruja, de Richard Quine (EE.UU., 1958, 106′)

Jueves 12 de marzo, 18:30. Lunes 23 marzo, 16:00

“Gillian Holroyd (Kim Novak), miembro de una familia de hechiceros —entre ellos su tía Queenie (Elsa Lanchester) y su hermano Nicky (Jack Lemmon)—, se enamora perdidamente del famoso editor Shepherd Henderson (James Stewart), quien está a punto de casarse. Decidida a conquistarlo, la joven bruja recurre a un hechizo para que Shepherd abandone a su prometida y caiga rendido a sus encantos. El plan funciona, pero pronto Gillian le revela la verdad sobre sus poderes. Indignado, Shepherd acude a la excéntrica señora De Pass para romper el hechizo. Entonces, la tía Queenie interviene y apuesta por la magia más poderosa de todas para unir a la pareja: el amor”.

Vértigo de entre los muertos, de Alfred Hitchcock (EE.UU., 1958, 120′)

Viernes 13 de marzo y viernes 27 marzo, 16:00

“Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que sufre de vértigo. Tras la muerte de un compañero que cae al vacío desde una cornisa durante una persecución, Scottie decide retirarse del servicio. Tiempo después, Gavin Elster (Tom Helmore), un antiguo amigo del colegio, lo contrata para una tarea en apariencia sencilla: vigilar a su esposa Madeleine (Kim Novak), una mujer hermosa y enigmática obsesionada con su pasado”.

Pal Joey, de George Sidney (EE.UU., 1957, 111′)

Viernes 13 marzo, 18:30. Viernes 20 marzo, 16:00

“Joey (Frank Sinatra), un cantante carismático y mujeriego, logra que la acaudalada viuda Vera Simpson (Rita Hayworth) financie el club nocturno que ha abierto en San Francisco. Vera y Joey parecen hechos el uno para el otro, pero la llegada de Linda English (Kim Novak), una joven encantadora, alterará por completo su cómoda relación. Basada en un musical de Broadway”.

Pushover, La casa Número 322, de Richard Quine (EE.UU., 1954, 88′)

Lunes 16 marzo, 16:00. Lunes 23 marzo, 18:30

“A pedido de sus superiores, el policía Paul Sheridan (Fred MacMurray) se acerca a la atractiva novia (Kim Novak) del ladrón de bancos más buscado del país. Su misión es ganarse su confianza para obtener información y poder arrestarlo cuando vaya a verla. Pero cuando ella descubre quién es realmente Paul, intenta sobornarlo para que la ayude”.

Kim Novak, irrepetible: la programación de Cine UC para su ciclo de películas de la actriz estadounidense. Foto: archivo.

Phffft!, de Mark Robson (EE.UU., 1954, 88′)

Lunes 16 marzo, 18:30. Jueves 19 marzo, 16:00

“Tras ocho años de matrimonio, Robert Tracey (Jack Lemmon) y Nina (Judy Holliday) deciden divorciarse. Él entabla amistad con Charlie Nelson (Jack Carson), un marino mujeriego, mientras que ella, influenciada por su entrometida madre, comienza a explorar nuevas relaciones”.

La leyenda de Lylah Clare, de Robert Aldrich (EE.UU., 1968, 130′)

Martes 17 marzo, 16:00. Martes 24 marzo, 18:30

“Convencido del asombroso parecido entre Elsa Brinkmann (Kim Novak) y Lylah Clare, una estrella fallecida en misteriosas circunstancias, el agente Bat Langner (Milton Selzer) la presenta al director Lewis Zarken (Peter Finch), quien mantuvo una intensa relación con la artista. De este encuentro nace la idea de realizar un biopic sobre Lylah Clare, una mujer cuya presencia parece negarse a desaparecer”.

5 contra la banca, de Phil Karlson (EE.UU., 1955, 85′)

Miércoles 18 marzo, 16:00

“Un grupo de estudiantes viaja a Reno para pasar unas horas en la capital del juego. Uno de ellos, Ronnie, hijo de una acaudalada familia, concibe por diversión un plan para robar un millón de dólares de un casino. Brick, un excombatiente de la Guerra de Corea que padece un trastorno psicológico se aferra a la idea de que el atraco puede llegar a concretarse”.