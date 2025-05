La librerIa de Pancho Mouat

Se llama Lolita y es una librería pequeña, de barrio, ubicada a un costado de un café en la calle Pocuro. Un espacio atendido por su propio dueño, el periodista y escritor Francisco Mouat, y pensado para los amantes de los libros.

No sólo porque los puede comprar, sino también porque hay sillones dispuestos para hojear y leer a su antojo. Otro plus son los precios: los hay desde los $ 1.800, como El secreto de Joe Gould de Joseph Mitchell, en el que el periodista de la revista The New Yorker hace un perfil de Joe Gould, un licenciado en Harvard que en 1916 se convirtió en mendigo para recolectar diálogos y relatos que le permitieran contar la historia humana de Manhattan.

No se pierda el sector para niños, con editoriales como Amanuta, que cuenta, a través de bellas ilustraciones, cuentos sobre personajes como Pablo Neruda o Violeta Parra. Pregunte por los talleres de lectura que pronto se darán en el sótano del lugar.

TEL: 22811 0696 EST.: En calles aledañas, gratis.